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Определение термина "Ставка налога"

Ставка налога -
величина налога в расчете на единицу налогообложения, то есть доля от стоимости объекта налогообложения, которую подлежит уплатить в виде налога, или величина налога, приходящаяся на единицу земельной площади, веса, количества товара или на другую единицу, в которой измеряется величина объекта налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом дохода. Налоговые ставки могут устанавливаться и в виде денежной суммы, приходящейся на один объект или на показатель, характеризующий этот объект, например налог на транспортное средство, или с единицы земельной площади, с кубического сантиметра объема двигательной установки. Различают твердые налоговые ставки в абсолютной сумме, не зависящие от величины дохода (реальные налоги), пропорциональные ставки, действующие в одинаковом проценте к доходу вне зависимости от его величины (пропорциональное обложение), и прогрессивные ставки, возрастающие по мере роста облагаемого дохода (прогрессивное обложение).
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Ставка налога: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка