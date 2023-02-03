Определение термина "Ставка налога"

Ставка налога





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величина налога в расчете на единицу налогообложения, то есть доля от стоимости объекта налогообложения, которую подлежит уплатить в виде налога, или величина налога, приходящаяся на единицу земельной площади, веса, количества товара или на другую единицу, в которой измеряется величина объекта налогообложения. Если налог взимается с доходов в денежной форме, то налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом дохода. Налоговые ставки могут устанавливаться и в виде денежной суммы, приходящейся на один объект или на показатель, характеризующий этот объект, например налог на транспортное средство, или с единицы земельной площади, с кубического сантиметра объема двигательной установки. Различают твердые налоговые ставки в абсолютной сумме, не зависящие от величины дохода (реальные налоги), пропорциональные ставки, действующие в одинаковом проценте к доходу вне зависимости от его величины (пропорциональное обложение), и прогрессивные ставки, возрастающие по мере роста облагаемого дохода (прогрессивное обложение).