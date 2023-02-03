Определение термина "Стаж работы"

Стаж работы

продолжительность трудовой деятельности работника. Различают общий, непрерывный и специальный стаж. В общий трудовой стаж включаются: любая работа в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по найму до установления Советской власти и за границей), члена колхоза или другого кооперативного предприятия (организации); иная работа, на которой работник, не будучи рабочим или служащим, подлежит государственному социальному страхованию; работа (служба) в военизированной охране, в органах специальной связи или горноспасательной части независимо от ее характера; индивидуальная трудовая деятельность, в том числе и в сельском хозяйстве; служба в составе Вооруженных Сил, пребывание в партизанских отрядах в период гражданской и Великой Отечественной войн, служба в органах государственной безопасности и внутренних дел; подготовка к профессиональной деятельности: обучение в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по переквалификации, в средних специальных и высших учебных заведениях, пребывание в аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре; временная нетрудоспособность, начавшаяся в период работы, и инвалидность I и II групп вследствие увечья, связанного с производством, или профессионального заболевания; уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, престарелым, если он нуждается в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения; уход неработающей матери за каждым ребенком и возрасте до трех лет и 70 дней до его рождения, но не более 9 лет в общей сложности; проживание жен офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где они не могли трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности для их трудоустройства, но не более 10 лет в общей сложности; проживание за границей жен (мужей) работников советских учреждений и международных организаций, но не более 20 лет в общей сложности; пребывание в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре дела; время выплаты пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда по направлению службы занятости в другую местность и трудоустройства (ст. 89-92 Закона РСФСР О государственных пенсиях в РСФСР от 20 ноября 1990 г.

(с изменениями и дополнениями на 07.08.96)). При подсчете трудового стажа в льготном порядке исчисляются следующие периоды работы (службы): полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности — за год работы; в лепрозориях и противочумных учреждениях — в двойном размере; в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в состав действующей армии, в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий, а также время нахождения на излечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы — в тройном размере; в городе Ленинграде в период блокады — в тройном размере; во время Великой Отечественной войны, за исключением работы в районах, временно оккупированных неприятелем, — в двойном размере; в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — в полуторном размере. Гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, необоснованно репрессированным и впоследствии реабилитированным, время содержания под стражей, пребывания в местах заключения и ссылки засчитывается в общий трудовой стаж в тройном размере. Непрерывный стаж работы — продолжительность непрерывной работы на одном предприятии. В него засчитывается и время предыдущей работы, если при переходе или переводе с одной работы на другую перерыв не превышают одного месяца. Используется при определении размера пособия по временной нетрудоспособности. Специальный стаж работы учитывается при назначении пенсии по старости на льготных условиях или в льготных размерах и др.