Определение термина "Стаж работы"
(с изменениями и дополнениями на 07.08.96)). При подсчете трудового стажа в льготном порядке исчисляются следующие периоды работы (службы): полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности — за год работы; в лепрозориях и противочумных учреждениях — в двойном размере; в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в состав действующей армии, в партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий, а также время нахождения на излечении в лечебных учреждениях вследствие военной травмы — в тройном размере; в городе Ленинграде в период блокады — в тройном размере; во время Великой Отечественной войны, за исключением работы в районах, временно оккупированных неприятелем, — в двойном размере; в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, — в полуторном размере. Гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной ответственности, необоснованно репрессированным и впоследствии реабилитированным, время содержания под стражей, пребывания в местах заключения и ссылки засчитывается в общий трудовой стаж в тройном размере. Непрерывный стаж работы — продолжительность непрерывной работы на одном предприятии. В него засчитывается и время предыдущей работы, если при переходе или переводе с одной работы на другую перерыв не превышают одного месяца. Используется при определении размера пособия по временной нетрудоспособности. Специальный стаж работы учитывается при назначении пенсии по старости на льготных условиях или в льготных размерах и др.
Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»
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