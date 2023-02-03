Определение термина "Стивидорные расчеты"

Стивидорные расчеты

(англ, stevedore — укладывать груз) на морском транспорте расходы, связанные с погрузо-разгрузочны-ми работами в заграничных портах и оплачиваемые пароходством. Покрываются за счет дополнительных начислений к тарифам на морские перевозки.