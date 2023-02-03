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Определение термина "Страхование коммерческого риска"

Страхование коммерческого риска -
вид страхования, сущность которого заключается в уменьшении риска осуществления предпринимательских сделок за счет страхования. Наиболее распространено страхование банковских кредитных рисков. Объектами такого страхования являются банковские ссуды, обязательства и поручительства, инвестиционные кредиты. При не возврате кредита кредитор получает страховое возмещение, частично или полностью компенсирующее размер кредита.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Страхование коммерческого риска: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка