Определение термина "Структурный дефицит"

Структурный дефицит

дефицит или положительное сальдо бюджета, рассчитанные для экономики, находящейся в условиях естественного уровня безработицы, при естественном уровне ВНП, а также при ставках налога и размерах трансфертных платежей, определяемых действующим законодательством. Обычно наличие С.Д. является результатом дискреционной фискальной политики