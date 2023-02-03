Определение термина "Точка безразличия"

Точка безразличия

сочетание факторов производства и объема выпускаемой предприятием продукции, при котором увеличение одного из факторов приводит к росту издержек, равному приращению дохода, выручки от прироста объема производства за счет увеличения указанного фактора. Таким образом, если предприятие имеет состояние производства, соответствующее Т.Б., ему нет смысла наращивать объем производства путем увеличения одного из факторов.