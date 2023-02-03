Определение термина "Торговые банки"

Торговые банки

группа кредитно-финансовых учреждений, специализирующихся преимущественно на международных операциях. Наиболее активные в области кредитования внешней торговли при помощи акцепта коммерческих тратт Т.Б. получили название акцептных домов. Обычно кредитные институты под названием «Торговые банки» практически ничем не отличаются от коммерческих банков.