Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Торговые банки

Определение термина "Торговые банки"

Торговые банки -
группа кредитно-финансовых учреждений, специализирующихся преимущественно на международных операциях. Наиболее активные в области кредитования внешней торговли при помощи акцепта коммерческих тратт Т.Б. получили название акцептных домов. Обычно кредитные институты под названием «Торговые банки» практически ничем не отличаются от коммерческих банков.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

КОНВЕРСИЯ

(лат. conversio — превращение) — существенное преобразование, изменение условий, замена одних объектов производства или ...

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

предупреждающие, предохранительные действия. Термин чаще всего используется в страховании, где им обозначают мероприятия...

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

"один из важнейших макроэкономических показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечног...

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП)

один из важнейших показателей, выражающий исчисленную в рыночных ценах совокупную стоимость конечного продукта (продукци...

МИКРОЭКОНОМИКА

раздел экономической науки, связанный с изучением относительно мелкомасштабных экономических процессов, субъектов, явлен...

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

фундаментальное понятие экономической теории, означающее в общем источники, средства обеспечения производства, совокупно...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Торговые банки: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка