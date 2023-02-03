Определение термина "Торговый банк"

Торговый банк

банк, специализирующийся на финансировании международной торговли и обладающий большим количеством информации о странах, с которыми имел дело; в настоящее время действует как эмитент акций, облигаций, привлекая кредиты, акционерный капитал, работая с векселями и иностранной валютой; выступает как консультант компаний; некоторые Т.Б. проводят операции с драгоценными металлами.