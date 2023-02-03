Определение термина "Транснациональные монополии"

Транснациональные монополии

хозяйственные системы, представляющие крупнейшие фирмы с огромными активами за рубежом, занимающие главенствующее положение в производстве конкретных товаров и реализации услуг, действующие в международном масштабе. Экономической основой создания Т.М. является концентрация производства и капитала предприятий, специализирующихся на производстве определенного вида продуктов. Важное условие возникновения и развития транснациональных фирм связано с интернационализацией хозяйственной жизни и конвертируемости национальных валют. Развитие Т.М. регулируется законодательством об иностранных инвестициях на территории стран, определяющим возможности создания филиалов зарубежных фирм, порядок их налогообложения, форм взаимодействия с национальным капиталом. В последние годы увеличивается доля европейских и японских Т.М.