Определение термина "Уравнение обмена"

Уравнение обмена

уравнение, имеющее вид MV=PQ, где М — количество денег в обращении, V — скорость обращения денег, Р —цена, Q — объем продаж товаров и услуг. Представляет собой макроэкономическое соотношение, называемое уравнением Фишера; служит одним из важных инструментов монетаристской доктрины. Согласно уравнению обмена масса денег в обращении прямо пропорциональна уровню цен и объему производства (продаж) товаров и обратно пропорциональна скорости обращения денег.