Определение термина "Валютная позиция"

Валютная позиция

соотношение требований (заявок) и обязательств коммерческого банка (фирмы) в иностранной валюте. При их равенстве В.П. считается закрытой, а при несовпадении — открытой. Открытая позиция может быть короткой, если величина обязательств по проданной валюте превышает объем требований, и длинной, если объем требований по купленной валюте превышает объем обязательств. Открытая позиция связана с валютным риском и ведет к дополнительным доходам или убыткам (даже банкротствам) банков (фирм). В большинстве стран государственные финансовые органы регламентируют размер открытых В.П.