Определение термина "Валютная зона"

Валютная зона

"объединение группы государств, соблюдающих правила взаимных валютных отношений и признающих за валютой ведущей страны определяющую роль в расчетах между странами зоны и остальными странами. Основные правила валютной зоны: ведущая валюта используется как платежное средство и как резервное средство, при помощи этой валюты осуществляются ""внешние платежи"", допускается свободное перемещение валют из одной страны в другую. "