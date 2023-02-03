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Определение термина "Валютные кредиты"

Валютные кредиты -
разновидность международного кредита, предоставляемого в денежной форме. Выдаются, как правило, в национальной, реже — в иностранной валюте, а также в международных счетных денежных единицах -СДР, ЭКЮ. В.К. используются либо для приобретения товаров, либо для покрытия пассивного сальдо платежного баланса.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валютные кредиты -
"международные кредиты в денежной форме. Выдаются в национальной или в иностранной валюте, а также в международных счетных денежных единицах — СДР, евро. Предназначены для покупки товаров или покрытия пассивного сальдо платежного баланса. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валютные кредиты: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка