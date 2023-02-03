Определение термина "Валютные кредиты"

Валютные кредиты

разновидность международного кредита, предоставляемого в денежной форме. Выдаются, как правило, в национальной, реже — в иностранной валюте, а также в международных счетных денежных единицах -СДР, ЭКЮ. В.К. используются либо для приобретения товаров, либо для покрытия пассивного сальдо платежного баланса.