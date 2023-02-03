Определение термина "Ваучер"

Ваучер

(от англ. voucher — расписка) — 1) в России в начале 1990-х гг. приватизационный чек, документ, дающий право на участие в приватизации посредством его обмена на акции приватизируемого предприятия; 2) письменное свидетельство, поручение, гарантия; 3) документ на получение определенного вида социальной помощи.