Определение термина "Величина предложения"

Величина предложения

количество товара или услуг определенного вида, предложенное к продаже на некотором рынке по конкретной цене в течение определенного периода времени. Величина предложения зависит от цен на товары и услуги, издержек производства, цен на товары-субституты и комплементарные блага, от налогов.