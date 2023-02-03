Определение термина "Виттевека фонд"

Виттевека фонд

созданный Международным валютным фондом (МВФ) в 1979 г. специальный фонд. Образован за счет ресурсов ведущих, в том числе нефтедобывающих, стран. Используется для предоставления долгосрочных кредитов государствам, имеющим значительный дефицит платежного баланса и исчерпавшим возможности получения обычных ссуд МВФ.