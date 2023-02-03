Определение термина "Власть"

Власть

форма социальных отношений, характеризующаяся способностью влиять на характер и направление деятельности и поведения людей, социальных групп посредством экономических, идеологических и организационно-правовых механизмов, а также с помощью авторитета, традиций, насилия. Сущностью власти являются отношения руководства и подчинения. По сфере распространения, а также по набору соответствующих инструментов и приемов властвования выделяют, в частности, экономическую, политическую, семейную и другие виды власти. По числу индивидов, играющих ключевые роли среди властвующих, виды власти уже иные: коллективная (общественная, классовая, групповая) и личная. По степени доступности ролей в пирамиде власти для каждого субъекта системы различают власть открытую и закрытую.