Определение термина "Внедренческая фирма"

Внедренческая фирма

самостоятельная хозрасчетная организация, которая специализируется на распространении инноваций на производственно-хозяйственных объектах, посредническо-консультационная организация, работающая на коммерческой основе. Такая фирма, как правило, невелика, может быть специализирована на определенном круге разработок или иметь диверсифицированную структуру. Подобные фирмы получают все более широкое развитие в России.