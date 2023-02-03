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Определение термина "Внешний долг"

Внешний долг -
суммарные денежные обязательства страны, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определенную дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Внешний государственный долг есть совокупная задолженность государства международным банкам, правительствам других стран, частным иностранным банкам. Различают текущий В.Д. данного года, который надо вернуть в нынешнем году, и общий (накопленный) государственный В.Д., который предстоит вернуть в текущем году и в последующие годы. К В.Д. обычно относят долги, платежи по которым производятся в иностранной валюте либо в товарах и услугах и которые влияют на платежный баланс.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Внешний долг -
внешняя задолженность — суммарные денежные обязательства страны, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определенную дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Внешний государственный долг есть совокупная задолженность государства международным банкам, правительствам других стран, частным иностранным банкам. Различают текущий внешний долг данного года, который надо вернуть в нынешнем году, и общий государственный внешний долг (накопленный), который предстоит вернуть в текущем году и в последующие годы. В конце 1990-х гг. общий государственный долг России составлял примерно 150 млрд долл. К 2005 г. внешний долг снизился до 86,8 млрд долл., в том числе членам Парижского клуба до 30 млрд долл.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Внешний долг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка