Определение термина "Внешний долг"

Внешний долг

суммарные денежные обязательства страны, выражаемые денежной суммой, подлежащей возврату внешним кредиторам на определенную дату, то есть общая задолженность страны по внешним займам и невыплаченным по ним процентам. Внешний государственный долг есть совокупная задолженность государства международным банкам, правительствам других стран, частным иностранным банкам. Различают текущий В.Д. данного года, который надо вернуть в нынешнем году, и общий (накопленный) государственный В.Д., который предстоит вернуть в текущем году и в последующие годы. К В.Д. обычно относят долги, платежи по которым производятся в иностранной валюте либо в товарах и услугах и которые влияют на платежный баланс.