Определение термина "Воспроизводство"

Воспроизводство

воссоздание израсходованных факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их последующего производства. В. капитала — постоянное возобновление капитала. В. простое — воспроизводство в неизменных размерах, В. расширенное — во все увеличивающихся размерах.