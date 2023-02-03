Определение термина "Воздушный шар"

Воздушный шар

1) вид займа, по условиям которого последний платеж в его погашении значительно больше предыдущих; 2) характеристика последовательного выпуска облигаций, у которых в первые годы действия предусматриваются к погашению меньшие доли основной суммы долга, а в последующие — более значительные доли.