Определение термина "Временный работник"

Временный работник

это сотрудник, который нанят на работу на ограниченный срок или для выполнения конкретной задачи. В отличие от постоянных сотрудников, временные работники не имеют долгосрочного контракта и их работа заканчивается после выполнения проекта или истечения срока трудового договора. Их часто привлекают для замены отсутствующих сотрудников, в период сезонного роста бизнеса или для выполнения временных задач.