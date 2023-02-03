Определение термина "Встроенный стабилизатор"

Встроенный стабилизатор

экономический механизм, автоматически смягчающий реакцию уровня валового национального продукта на изменение совокупного спроса, позволяющий уменьшить экономические колебания, не прибегая к частым изменениям экономической политики. К таким стабилизаторам относятся, прежде всего, ставки подоходного налога, тарифы.