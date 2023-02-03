Определение термина "Выручка от реализации при совершении внешнеэкономических операций"

Выручка от реализации при совершении внешнеэкономических операций

денежные поступления от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества при экспорте и импорте. При использовании метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере отгрузки отражение по кредиту счетов реализации и определение финансовых результатов при экспорте производятся на дату отгрузки и сдачи в банк для предъявления к оплате иностранному покупателю или комиссионеру; при совершении товарообменных (бартерных) сделок по дате накладной или приемосдаточного акта на отгруженные товары по фактурной (таможенной) стоимости, указанной в грузовой таможенной декларации. При использовании метода определения выручки от реализации продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества по мере оплаты отражение по кредиту счетов реализации и определение финансовых результатов.