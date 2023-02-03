Определение термина "Заем взаимный, параллельный"

Заем взаимный, параллельный

соглашение, по которому две компании из разных стран берут друг у друга заем в валюте страны заимодавца и обязуются погасить ссуду в определенный общий срок. Так как погашение ссуды происходит в национальной валюте, исключается влияние потерь от изменения валютного курса.