Определение термина "Заготовительно-складские расходы"

Заготовительно-складские расходы

затраты, связанные с заготовкой, хранением сырья и материалов, обеспечивающих потребности предприятия, организации в необходимом объеме и ассортименте. Включают затраты на содержание аппарата управления, погрузочно-разгрузочные работы, складирование сырья, материалов, строительных материалов и оборудования, содержание и охрану мест хранения и т. д.