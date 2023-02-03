Определение термина "Закон больших чисел"

Закон больших чисел

1) принцип, согласно которому частота финансовых потерь определенного вида может быть предсказана с высокой точностью тогда, когда есть большое количество данных о потерях аналогичных видов; 2) закон, согласно которому общая закономерность не может быть выявлена на основе частных проявлений, случаев, а только на основании большого количества наблюдений, исключающих случайные факторы.