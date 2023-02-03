Определение термина "Закрытая позиция"

Закрытая позиция

1) завершение расчетов по сделке: выкуп проданного товара или ценной бумаги или продажа купленного; 2) распространенная форма внедрения новых акций на бирже, когда один банк (или банковский синдикат) получает за определенную стоимость всю эмиссию акций и выступает затем в качестве эксклюзивного продавца.