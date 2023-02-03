Определение термина "Закрытие счетов"

Закрытие счетов

1) записи, после которых счета бухгалтерского учета не имеют сальдо; 2) прекращение действия расчетных и текущих счетов на основе заявления юридических и физических лиц, на имя которых открыты эти счета, либо по решению судебных органов или самих банков при наличии на то соответствующих оснований.