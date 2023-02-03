Определение термина "Затраты приведенные (зп)"

Затраты приведенные (зп)

оценочный показатель сравнительной экономической эффективности данного решения в области организации производства товаров, технической и хозяйственной политики, минимум которого является критерием выбора лучшего варианта из рассматриваемых альтернатив; определяются по формуле ЗП = С + ЕК, где С — себестоимость производства товара, К — капитальные вложения (инвестиции), необходимые для производства, Е — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (равный обратной величине срока окупаемости, например, если срок окупаемости 6 лет, то Е = 1/6). Из вариантов (С + ЕК) выбирается тот, который обеспечивает минимум приведенных затрат.