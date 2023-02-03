Определение термина "Завещание"

Завещание

составленное в соответствии с действующим законодательством и по определенной форме, нотариально заверенное письменное распоряжение владельца имущества, ценностей, денежных вкладов о том, в чье владение должна быть передана его собственность после смерти. Завещатель может отменять ранее составленное завещание, заменять его на другое.