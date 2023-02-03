Определение термина "Завышенный валютный курс"

Завышенный валютный курс

валютный курс, сложившийся на основании соотношения внутренних и внешних цен по отдельным группам товаров с высокой экспортно-импортной эффективностью. Обычно такой курс превышает реальный курс валюты тех стран, в которых не все элементы национального богатства вовлечены в товарный оборот.