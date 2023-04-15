Как сделать отчет по эквайрингу

Для приёма платежей через безналичный расчёт предприниматели подключают эквайринг. Важно не только выбрать в банке подходящий вид эквайринга и правильно его настроить, но и правильно оформить всё с точки зрения закона.
В этой статье расскажем, что такое эквайринг, зачем он нужен в бизнесе, а также как продавцу и покупателю пользоваться эквайрингом. Кроме того, разберёмся, какие проводки должен указывать в отчёте бухгалтер в разных ситуациях, и какие операции нужно провести при возврате товара.
Что такое эквайринг и зачем он нужен в бизнесе
Эквайринг — процесс приема платежей по банковским картам, который позволяет бизнесу упростить и ускорить процесс оплаты товаров или услуг. Клиенты могут оплачивать розничные покупки с помощью банковской карты, а предприниматели — получать оплату за товары или услуги через банковскую систему.
При работе с эквайрингом бизнес получает несколько преимуществ:
- Увеличение розничных продаж: эквайринг позволяет клиентам производить оплату удобным для них способом, а это может косвенно привести к увеличению объема продаж.
- Уменьшение использования наличных денег: прием банковских карт позволяет уменьшить количество налички денег в кассе и снизить риски кражи или получения поддельных купюр при продажах розничных товаров.
- Ускорение процесса оплаты при каждой продаже. Прием банковских карт позволяет бизнесу быстрее получать оплату за товары или услуги. Это может ускорить процесс обработки заказов и уменьшить время ожидания клиентов.
- Снижение издержек: использование эквайринга может помочь бизнесу снизить затраты на обработку наличных денег и уменьшить риски ошибок при их подсчете.
Подключить эквайринг можно в Точке. Принимайте оплату как вам удобно:
- Картой по терминалу. Ставка — от 1,14% в зависимости от тарифа и вида бизнеса. Деньги приходят на счёт на следующий рабочий день после оплаты. А с услугой «Онлайн-зачисление» — через 2 часа в любой день. Стоимость услуги — от 350 ₽ в месяц.
- По QR-коду через терминал или телефон. Ставка — от 0,4% до 0,7%. Полная интеграция с онлайн-кассами по 54-ФЗ. Зачисление выручки на счёт — моментально. При этом, покупать терминал не обязательно — QR-коды вы сразу получите в интернет-банке и отправите клиентам.
Есть два вида эквайринга: торговый и интернет-эквайринг.
Торговый эквайринг — это способ приёма безналичных платежей через терминал на стационарных точках розничных продаж. Покупатель оплачивает товар с использованием банковской карты, и информация о транзакции передается через терминал на банковский процессинговый центр. Там платёж обрабатывается, и вскоре деньги со счёта покупателя зачисляются на счёт продавца.
Торговый эквайринг подходит финансовым операциям в стационарных точках продаж. Например, в магазинах, аптеках, барбершопах, шоу-румах, кофейнях. В Точке комиссия за приём платежей по торговому эквайрингу — от 1,4%.
Пример:
Предприниматель открывает кофейню, в которой будет продавать напитки на вынос. Целевая аудитория — сотрудники ближайших офисов, которые утром идут на работу. Для них важно быстро оплатить кофе и получить его. Поэтому владелец кофейни подключает торговый эквайринг.
Гостям не придётся возиться с наличными и ждать сдачу, достаточно будет приложить банковскую карту к терминалу. Для предпринимателя это тоже удобно и выгодно: удаётся привлекать новых клиентов и быстро обслуживать их, не формируя очереди.
Интернет-эквайринг — это способ проведения безналичных платежных операций через интернет. Если покупатель пользуется интернет-эквайрингом, платёж тоже осуществляется с помощью банковской карты, но он проходит онлайн.
Когда покупатель совершает покупку в интернет-магазине или вводит данные карты по ссылке, информация о транзакции передается через защищенное соединение на сервер процессингового центра. Там проверяют, есть ли деньги на банковской карте покупателя, и подтверждают транзакцию. После того, как операция подтвердилась, средства списываются с банковской карты покупателя и переводятся на счет продавца.
Пример:
Маргарита делает украшения ручной работы. Она продаёт их по всей стране, поэтому ей важно создать удобные условия для дистанционной оплаты. Она подключает интернет-эквайринг, чтобы формировать индивидуальные ссылки на оплату. Так как у каждого украшения своя стоимость, Маргарита вводит её вручную, и клиент получает ссылку с уже указанной суммой. Затем вводит по ссылке данные банковской карты и подтверждает платёж по смс.
Интернет-эквайрингом пользуются также для проведения платежей с помощью смартфонов и планшетов, например, по QR-коду через Систему Быстрых Платежей. Для того, чтобы провести оплату по СБП, покупателю достаточно навести на код камеру и подтвердить платёж в банковском приложении.
Сценарий оплаты по смартфону ещё проще: продавец формирует индивидуальный QR-код или ссылку, а покупатель выбирает «Оплатить по СБП». Затем он заходит в приложение, с которого нужно списать деньги, и сразу видит, что в нём создался платеж. Покупателю остается только подтвердить его, нажав кнопку оплаты. Это проще, так как не нужно сканировать QR-код или вводить реквизиты карты.
Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу:
Наши клиенты часто совмещают разные виды эквайринга, чтобы создать комфортные условия для покупателей и сэкономить на комиссии. Например, если в магазине подключить терминал торгового эквайринга и генерировать QR-коды на экране терминала, получится достичь сразу двух целей.
Покупатели, которые предпочитают оплату банковскими картами, смогут расплатиться через терминал. А клиенты, которые забыли карту или хотят попробовать новый способ оплаты, воспользуются СБП. Благодаря этому удастся снизить комиссию на 0,3% - 0,4%.
О QR-кодах Точка подробно рассказывала в статье «Как подключить оплату по QR-коду». Если коротко, для предпринимателя выгодно настроить приём платежей по СБП: комиссия за такие платёжные операции составляет либо 0,4%, либо 0,7%.
Кстати, клиенты Точки могут принимать платежи по QR-коду через telegram-бот. Для этого предпринимателю достаточно подключить его в интернет-банке и настроить доступы для сотрудников, которые принимают оплату. Сотрудники смогут писать в чат-бот сумму и в ответ получать уже готовый QR-код.
Проводки по эквайрингу
Для учёта финансовых операций в бухгалтерской системе ведут отчёт о розничных продажах и делают специальные записи — бухгалтерские проводки. Они позволяют видеть движения по счёту. Каждая проводка состоит из нескольких элементов: счёт, дебет, кредит и описание операции.
- Счёт — уникальный идентификатор, который используют для классификации финансовых операций. Каждый счёт имеет свой код и наименование: они отражают, к какой категории относится операция. Например, расходы, доходы, активы или обязательства.
- Дебет и кредит — две стороны каждой бухгалтерской проводки. По дебету отражается поступление денег на счета организации, а по кредиту — списание денег с её расчётных счетов. Сумма дебетов и кредитов в бухгалтерской проводке должна быть равна.
- Описание операции — краткое описание того, что было сделано. Оно нужно для того, чтобы сделать запись более понятной и информативной.
Бухгалтерские проводки используют, когда ведут отчёт о розничных продажах. Они нужны для отслеживания всех финансовых операций в организации: позволяют составлять отчёт о финансовых результатах, баланс или отчёт о прибылях и убытках.
Для денег, которые зачислили через эквайринг, есть свои проводки. Они зависят от скорости зачисления денег на счёт.
Проводки при зачислении выручки на следующий день и позднее
Обычно при оплате через эквайринг деньги в банк зачисляются не сразу же, а через какое-то время. Поэтому до зачисления деньги отражаются на промежуточном счёте 57 — «Переводы в пути».
- Отражена выручка от реализации: ДТ 62 — КТ 90.1
- Средства списаны с банковской карты клиента: ДТ 57 — КТ 62
- Комиссия банка за услуги эквайринга отнесена на счёт «Прочие расходы и доходы»: ДТ 91.2 — КТ 57
- Выручка зачислена на счёт продавца (за вычетом комиссии): ДТ 51 — КТ 57
В некоторых банках, например, в Точке можно подключить зачисление выручки через торговый эквайринг день в день. Это возможно с опцией «Онлайн-зачисление»: деньги приходят на счёт уже через 2 часа в любой день. Стоимость услуги — от 350 рублей/месяц.
Проводки при зачислении выручки в день оплаты
- Начислена выручка от реализации: ДТ 62 — КТ 90.1
- Средства поступили на расчётный счёт: ДТ 51 — КТ 62
- Начислен НДС (если предприниматель работает на ОСНО): ДТ 90,3 — КТ 68,2
- Комиссия за услуги эквайринга списана: ДТ 91.2 — КТ 51
Надо ли учитывать в бухучёте комиссию банка за эквайринг?
За использование эквайринга банки берут комиссию. В зависимости от вида эквайринга, сферы бизнеса, тарифа или оборота компании размер комиссии может меняться. Например, в Точке ставка при оплате картой через терминал эквайринга - от 1,4%, а при оплате через интернет-эквайринг — от 0,4%.
В бухгалтерском учёте надо учитывать полную сумму до вычета комиссии. Комиссию учитывают на счёте 91 «Прочие доходы и расходы».
Если у вас ещё не не подключен эквайринг, вы можете подключить его в Точке. Мы сформировали выгодные условия по торговому и интернет-эквайрингу:
- подключение онлайн;
- доставка за несколько рабочих дней;
- без минимального оборота и штрафов за невыполнение планов;
- пониженные ставки для ресторанов, супермаркетов и агентств.
Комиссии по интернет-эквайрингу — от 1,5%, по торговому эквайрингу — от 1,14%. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами.
Нужно ли возвращать покупателю комиссию?
При проведении оплаты банк берёт комиссию за пользование эквайрингом. И при возврате денег возникает вопрос: можно ли вернуть покупателю сумму за вычетом комиссии? Ведь отчёт о розничных продажах может быть уже составлен, а деньги — зачислены на расчётный счёт.
Покупателю надо вернуть полную стоимость товара. То есть, предприниматель компенсирует комиссию за свой счёт, удерживать её стоимость с клиента нельзя.
Для налогового учёта по эквайрингу есть свои нюансы. Банк списывает с платёжных операций комиссию за услуги эквайринга, а значит — продавец получает деньги за товар за вычетом комиссии. Но для исчисления налогов выручку нужно учитывать в полном объёме. Если вычесть комиссию и рассчитать налог от суммы, которую получил продавец, ФНС может счесть это занижением налоговой базы.
Как отразить в бухучёте возврат денег покупателю
Если клиент оплатил покупку или услугу через эквайринг (хоть торговый, хоть интернет-эквайринг), вернуть деньги за товар можно только безналичным способом. Иногда покупатели просят выдать им купюры из кассы, но по указанию Центробанка вернуть стоимость товара наличными можно только в том случае, если покупку изначально оплатили наличкой.
В бухгалтерском учёте возврат оформляют в зависимости от того, как быстро покупатель решил вернуть товар. Если он оплатил товар или услугу, и в тот же день принял решение о возврате, продавцу достаточно отменить операцию на терминале. Выручку можно будет учитывать как обычно.
Если с момента оплаты прошло больше 1 дня, нужно будет отразить товар с помощью сторнирования. Сторнирование — процесс отмены или обратного списания проведённой бухгалтерской проводки. Сторнировочные проводки записывают красным цветом.
Сторнирование проводят не только при возврате товара, но и, например, при ошибке в исходной проводке или корректировке бухгалтерской информации.
Для сторнирования используют такие проводки:
- Сторнирована выручка: ДТ 62 — КТ 90.1
- Сторнирован НДС: ДТ 90.3 — КТ 68.2
- Заявление на возврат передано в банк: ДТ 62 — КТ 57
- Средства возвращены покупателю: ДТ 57 — КТ 51
Подключить эквайринг можно в Точке. Ставки по интернет-эквайрингу — от 1,5%, по торговому эквайрингу — от 1,14%. Терминалы Точки принимают к оплате не только пластиковые карты, но и QR-коды СБП. Для ресторанов, супермаркетов и турагентств действуют пониженные ставки. Оставить заявку можно онлайн, а терминал доставят в течение нескольких рабочих дней.