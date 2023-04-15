Как сделать отчет по эквайрингу

Для приёма платежей через безналичный расчёт предприниматели подключают эквайринг. Важно не только выбрать в банке подходящий вид эквайринга и правильно его настроить, но и правильно оформить всё с точки зрения закона.

В этой статье расскажем, что такое эквайринг, зачем он нужен в бизнесе, а также как продавцу и покупателю пользоваться эквайрингом. Кроме того, разберёмся, какие проводки должен указывать в отчёте бухгалтер в разных ситуациях, и какие операции нужно провести при возврате товара.

Что такое эквайринг и зачем он нужен в бизнесе

Эквайринг — процесс приема платежей по банковским картам, который позволяет бизнесу упростить и ускорить процесс оплаты товаров или услуг. Клиенты могут оплачивать розничные покупки с помощью банковской карты, а предприниматели — получать оплату за товары или услуги через банковскую систему.

При работе с эквайрингом бизнес получает несколько преимуществ:

Увеличение розничных продаж: эквайринг позволяет клиентам производить оплату удобным для них способом, а это может косвенно привести к увеличению объема продаж. Уменьшение использования наличных денег: прием банковских карт позволяет уменьшить количество налички денег в кассе и снизить риски кражи или получения поддельных купюр при продажах розничных товаров. Ускорение процесса оплаты при каждой продаже. Прием банковских карт позволяет бизнесу быстрее получать оплату за товары или услуги. Это может ускорить процесс обработки заказов и уменьшить время ожидания клиентов. Снижение издержек: использование эквайринга может помочь бизнесу снизить затраты на обработку наличных денег и уменьшить риски ошибок при их подсчете.

Подключить эквайринг можно в Точке. Принимайте оплату как вам удобно: Картой по терминалу. Ставка — от 1,14% в зависимости от тарифа и вида бизнеса. Деньги приходят на счёт на следующий рабочий день после оплаты. А с услугой «Онлайн-зачисление» — через 2 часа в любой день. Стоимость услуги — от 350 ₽ в месяц.

терминалу. Ставка — от 1,14% в зависимости от тарифа и вида бизнеса. Деньги приходят на счёт на следующий рабочий день после оплаты. А с услугой «Онлайн-зачисление» — через 2 часа в любой день. Стоимость услуги — от 350 ₽ в месяц. По QR-коду через терминал или телефон. Ставка — от 0,4% до 0,7%. Полная интеграция с онлайн-кассами по 54-ФЗ. Зачисление выручки на счёт — моментально. При этом, покупать терминал не обязательно — QR-коды вы сразу получите в интернет-банке и отправите клиентам. Подробнее об эквайринге

Есть два вида эквайринга: торговый и интернет-эквайринг.

Торговый эквайринг — это способ приёма безналичных платежей через терминал на стационарных точках розничных продаж. Покупатель оплачивает товар с использованием банковской карты, и информация о транзакции передается через терминал на банковский процессинговый центр. Там платёж обрабатывается, и вскоре деньги со счёта покупателя зачисляются на счёт продавца.

Торговый эквайринг подходит финансовым операциям в стационарных точках продаж. Например, в магазинах, аптеках, барбершопах, шоу-румах, кофейнях. В Точке комиссия за приём платежей по торговому эквайрингу — от 1,4%.

Пример: Предприниматель открывает кофейню, в которой будет продавать напитки на вынос. Целевая аудитория — сотрудники ближайших офисов, которые утром идут на работу. Для них важно быстро оплатить кофе и получить его. Поэтому владелец кофейни подключает торговый эквайринг. Гостям не придётся возиться с наличными и ждать сдачу, достаточно будет приложить банковскую карту к терминалу. Для предпринимателя это тоже удобно и выгодно: удаётся привлекать новых клиентов и быстро обслуживать их, не формируя очереди.

Интернет-эквайринг — это способ проведения безналичных платежных операций через интернет. Если покупатель пользуется интернет-эквайрингом, платёж тоже осуществляется с помощью банковской карты, но он проходит онлайн.

Когда покупатель совершает покупку в интернет-магазине или вводит данные карты по ссылке, информация о транзакции передается через защищенное соединение на сервер процессингового центра. Там проверяют, есть ли деньги на банковской карте покупателя, и подтверждают транзакцию. После того, как операция подтвердилась, средства списываются с банковской карты покупателя и переводятся на счет продавца.

Пример: Маргарита делает украшения ручной работы. Она продаёт их по всей стране, поэтому ей важно создать удобные условия для дистанционной оплаты. Она подключает интернет-эквайринг, чтобы формировать индивидуальные ссылки на оплату. Так как у каждого украшения своя стоимость, Маргарита вводит её вручную, и клиент получает ссылку с уже указанной суммой. Затем вводит по ссылке данные банковской карты и подтверждает платёж по смс.

Интернет-эквайрингом пользуются также для проведения платежей с помощью смартфонов и планшетов, например, по QR-коду через Систему Быстрых Платежей. Для того, чтобы провести оплату по СБП, покупателю достаточно навести на код камеру и подтвердить платёж в банковском приложении.

Сценарий оплаты по смартфону ещё проще: продавец формирует индивидуальный QR-код или ссылку, а покупатель выбирает «Оплатить по СБП». Затем он заходит в приложение, с которого нужно списать деньги, и сразу видит, что в нём создался платеж. Покупателю остается только подтвердить его, нажав кнопку оплаты. Это проще, так как не нужно сканировать QR-код или вводить реквизиты карты.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу: Наши клиенты часто совмещают разные виды эквайринга, чтобы создать комфортные условия для покупателей и сэкономить на комиссии. Например, если в магазине подключить терминал торгового эквайринга и генерировать QR-коды на экране терминала, получится достичь сразу двух целей. Покупатели, которые предпочитают оплату банковскими картами, смогут расплатиться через терминал. А клиенты, которые забыли карту или хотят попробовать новый способ оплаты, воспользуются СБП. Благодаря этому удастся снизить комиссию на 0,3% - 0,4%.

О QR-кодах Точка подробно рассказывала в статье «Как подключить оплату по QR-коду». Если коротко, для предпринимателя выгодно настроить приём платежей по СБП: комиссия за такие платёжные операции составляет либо 0,4%, либо 0,7%.

Кстати, клиенты Точки могут принимать платежи по QR-коду через telegram-бот. Для этого предпринимателю достаточно подключить его в интернет-банке и настроить доступы для сотрудников, которые принимают оплату. Сотрудники смогут писать в чат-бот сумму и в ответ получать уже готовый QR-код.

Проводки по эквайрингу

Для учёта финансовых операций в бухгалтерской системе ведут отчёт о розничных продажах и делают специальные записи — бухгалтерские проводки. Они позволяют видеть движения по счёту. Каждая проводка состоит из нескольких элементов: счёт, дебет, кредит и описание операции.

Счёт — уникальный идентификатор, который используют для классификации финансовых операций. Каждый счёт имеет свой код и наименование: они отражают, к какой категории относится операция. Например, расходы, доходы, активы или обязательства.

— уникальный идентификатор, который используют для классификации финансовых операций. Каждый счёт имеет свой код и наименование: они отражают, к какой категории относится операция. Например, расходы, доходы, активы или обязательства. Дебет и кредит — две стороны каждой бухгалтерской проводки. По дебету отражается поступление денег на счета организации, а по кредиту — списание денег с её расчётных счетов. Сумма дебетов и кредитов в бухгалтерской проводке должна быть равна.

кредит — две стороны каждой бухгалтерской проводки. По дебету отражается поступление денег на счета организации, а по кредиту — списание денег с расчётных счетов. Сумма дебетов и кредитов в бухгалтерской проводке должна быть равна. Описание операции — краткое описание того, что было сделано. Оно нужно для того, чтобы сделать запись более понятной и информативной.

Бухгалтерские проводки используют, когда ведут отчёт о розничных продажах. Они нужны для отслеживания всех финансовых операций в организации: позволяют составлять отчёт о финансовых результатах, баланс или отчёт о прибылях и убытках.

Для денег, которые зачислили через эквайринг, есть свои проводки. Они зависят от скорости зачисления денег на счёт.

Проводки при зачислении выручки на следующий день и позднее

Обычно при оплате через эквайринг деньги в банк зачисляются не сразу же, а через какое-то время. Поэтому до зачисления деньги отражаются на промежуточном счёте 57 — «Переводы в пути».

Отражена выручка от реализации: ДТ 62 — КТ 90.1

реализации: ДТ 62 — КТ 90.1 Средства списаны с банковской карты клиента: ДТ 57 — КТ 62

банковской карты клиента: ДТ 57 — КТ 62 Комиссия банка за услуги эквайринга отнесена на счёт «Прочие расходы и доходы»: ДТ 91.2 — КТ 57

услуги эквайринга отнесена на счёт «Прочие расходы и доходы»: ДТ 91.2 — КТ 57 Выручка зачислена на счёт продавца (за вычетом комиссии): ДТ 51 — КТ 57

В некоторых банках, например, в Точке можно подключить зачисление выручки через торговый эквайринг день в день. Это возможно с опцией «Онлайн-зачисление»: деньги приходят на счёт уже через 2 часа в любой день. Стоимость услуги — от 350 рублей/месяц. Подробнее

Проводки при зачислении выручки в день оплаты

Начислена выручка от реализации: ДТ 62 — КТ 90.1

реализации: ДТ 62 — КТ 90.1 Средства поступили на расчётный счёт: ДТ 51 — КТ 62

расчётный счёт: ДТ 51 — КТ 62 Начислен НДС (если предприниматель работает на ОСНО): ДТ 90,3 — КТ 68,2

ОСНО): ДТ 90,3 — КТ 68,2 Комиссия за услуги эквайринга списана: ДТ 91.2 — КТ 51

Надо ли учитывать в бухучёте комиссию банка за эквайринг?

За использование эквайринга банки берут комиссию. В зависимости от вида эквайринга, сферы бизнеса, тарифа или оборота компании размер комиссии может меняться. Например, в Точке ставка при оплате картой через терминал эквайринга - от 1,4%, а при оплате через интернет-эквайринг — от 0,4%.

В бухгалтерском учёте надо учитывать полную сумму до вычета комиссии. Комиссию учитывают на счёте 91 «Прочие доходы и расходы».

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Нужно ли возвращать покупателю комиссию?

При проведении оплаты банк берёт комиссию за пользование эквайрингом. И при возврате денег возникает вопрос: можно ли вернуть покупателю сумму за вычетом комиссии? Ведь отчёт о розничных продажах может быть уже составлен, а деньги — зачислены на расчётный счёт.

Покупателю надо вернуть полную стоимость товара. То есть, предприниматель компенсирует комиссию за свой счёт, удерживать её стоимость с клиента нельзя.

Для налогового учёта по эквайрингу есть свои нюансы. Банк списывает с платёжных операций комиссию за услуги эквайринга, а значит — продавец получает деньги за товар за вычетом комиссии. Но для исчисления налогов выручку нужно учитывать в полном объёме. Если вычесть комиссию и рассчитать налог от суммы, которую получил продавец, ФНС может счесть это занижением налоговой базы.

Как отразить в бухучёте возврат денег покупателю

Если клиент оплатил покупку или услугу через эквайринг (хоть торговый, хоть интернет-эквайринг), вернуть деньги за товар можно только безналичным способом. Иногда покупатели просят выдать им купюры из кассы, но по указанию Центробанка вернуть стоимость товара наличными можно только в том случае, если покупку изначально оплатили наличкой.

В бухгалтерском учёте возврат оформляют в зависимости от того, как быстро покупатель решил вернуть товар. Если он оплатил товар или услугу, и в тот же день принял решение о возврате, продавцу достаточно отменить операцию на терминале. Выручку можно будет учитывать как обычно.

Если с момента оплаты прошло больше 1 дня, нужно будет отразить товар с помощью сторнирования. Сторнирование — процесс отмены или обратного списания проведённой бухгалтерской проводки. Сторнировочные проводки записывают красным цветом.

Сторнирование проводят не только при возврате товара, но и, например, при ошибке в исходной проводке или корректировке бухгалтерской информации.

Для сторнирования используют такие проводки:

Сторнирована выручка: ДТ 62 — КТ 90.1

— КТ 90.1 Сторнирован НДС: ДТ 90.3 — КТ 68.2

— КТ 68.2 Заявление на возврат передано в банк: ДТ 62 — КТ 57

возврат передано в банк: ДТ 62 — КТ 57 Средства возвращены покупателю: ДТ 57 — КТ 51