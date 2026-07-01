Коротко Главное отличие от прямой доставки — объединённый склад, в котором перевозчик собирает грузы нескольких клиентов, упаковывает и маркирует. Дальше перевозчик загружает их в контейнер, вагон или фуру и отправляет по адресам назначения. Сборные перевозки обычно не подходят для скоропортящихся и большинства опасных грузов. Их используют для импорта одежды, электроники, обуви, стройматериалов, товаров для дома и других.

Сборные перевозки (LCL — Less than Container Load) — это способ транспортировки грузов, при котором в одном контейнере перевозят товары разных заказчиков. Грузовладельцы платят за площадь или объём, которые фактически занимают их товары.

Что такое сборный груз

Сборный груз — груз, содержащий партии товаров от разных отправителей. Перевозчик объединяет товары, идущие в одном направлении, в вагоне, контейнере или фуре, а клиенты оплачивают только места, которые занимают их грузы.

Товары проходят через склад консолидации (то есть объединения), на котором перевозчик собирает грузы от разных отправителей, упаковывает, маркирует и складывает в один контейнер или вагон. Затем перевозчик отправляет его по оптимальному маршруту к разным получателям.

Документы для сборных перевозок

Для таможенного оформления сборного груза понадобятся:

— внешнеторговый контракт;

— сертификаты и декларации соответствия при необходимости;

— договор транспортной экспедиции;

— документы об оплате товара и уплате таможенных платежей;

— разрешительные и транспортные документы (коносамент для морских перевозок, СМГС для железнодорожных, CMR для автомобильных).

Плюсы и минусы сборных грузоперевозок

Сборные перевозки помогают сэкономить деньги, но занимают больше времени. Но есть и другие преимущества и недостатки.

Преимущества сборных перевозок:

Экономия . Вместо целого контейнера дешевле оплатить его часть, которую товар занимает по площади или объёму.

Подходит для образцов . Выгодно доставлять маленькие партии образцов из других стран. Они не занимают много места, не требуют срочности.

Доставка под ключ. Маленькие партии грузов можно доставить автомобилем прямо до двери получателя.

Недостатки сборных перевозок:

Доставка дольше . Перевозчику нужно собирать партии от разных поставщиков, консолидировать их на складе. На это уходит больше времени.

Зависимость от других грузов . Если на соседнюю партию товаров не хватает документов или её содержимое кажется подозрительным, таможня может задержать или арестовать весь контейнер. Даже в случае, если с остальными товарами всё в порядке.

Ограничение по товарам. Нельзя перевозить скоропортящиеся грузы и некоторые хрупкие товары.

Как правило, сборные перевозки не подходят для скоропортящихся грузов , так как для них необходим рефрижератор. Большинство классов опасных грузов тоже нельзя перевозить сборным грузом — из‑за требований безопасности и несовместимости товаров.

Анна Боброва Эксперт по ВЭД в Точка Банке

Этапы транспортировки сборных грузов

Транспортировка сборных грузоперевозок состоит из нескольких этапов:

Забор груза. Консолидация. Погрузка и доставка. Таможенное оформление. Расконсолидация и доставка до клиента.

1. Забор груза. Сначала логистический оператор забирает груз со склада поставщика или фабрики и доставляет его на склад консолидации. Самовывоз силами покупателя определяется условиями Инкотермс:

— EXW — покупатель сам забирает груз;

— FOB,FCA, FAS — поставщик доставляет до терминала перевозчика.

При других условиях полная транспортировка или её часть ложится на продавца.

2. Консолидация товаров. На консолидированном складе перевозчик собирает товары от разных поставщиков в один контейнер или сразу в фуру. Грузы взвешивают, упаковывают, маркируют, пломбируют.

3. Погрузка и доставка. Товары грузят на автомобиль или в контейнере загружают на судно, поезд. Если доставка по воздуху, то бронируют места у авиаперевозчика, собирают партии в аэропорту и только потом грузят на самолёт.

4. Таможенное оформление. По прибытии в страну назначения товары проходят таможенное оформление. На каждую партию груза оформляются свои документы, уплачиваются таможенные платежи и налоги.

5. Расконсолидация и доставка до клиента. После выпуска с таможни сборный контейнер попадает на склад расконсолидации, где с него снимают пломбу, товары выгружают, разделяют по партиям согласно товарным накладным. После этого оператор развозит грузы до получателей.

ПРИМЕР ИП Сидоров торгует на маркетплейсе одеждой из Китая. Он нашёл нового поставщика, заказывает партию образцов, которая занимает одну палету. Предпринимателю выгодно перевозить её в составе сборного груза. У перевозчика, кроме Сидорова, ещё пять клиентов. Он собирает товары со складов продавцов на склад консолидации в Шанхае, там объединяет партии в один контейнер, взвешивает, упаковывает и маркирует согласно правилам. В том числе наклеивает этикетки «Честный ЗНАК», без которых Сидоров не сможет торговать одеждой. В Шанхае логистический оператор грузит контейнер на судно, которое идёт до Владивостока. Там товары проходят таможенное оформление, потом на складе контейнер разбивают на части. Каждая партия отдельно уходит в свой пункт назначения. Сидоров живёт в Иркутске, поэтому его палету с одеждой перегружают на поезд, а после на автомобиль, который с иркутского вокзала доставит груз до склада предпринимателя.



Что можно и что нельзя перевозить

Сборным грузом из Китая и других стран обычно перевозят одежду, обувь, мебель, запчасти, стройматериалы, электронику, предметы интерьера.

Перевозить в составе сборного груза запрещено животных и растения, скоропортящиеся продукты, личные вещи, негабарит, взрывчатые и опасные вещества.

Требования к упаковке и маркировке

Товары нужно хорошо упаковывать, чтобы:

защитить их от повреждений — ударов, вибрации, влаги и т.п.;

снизить потери — надёжная упаковка не позволит мелким или рассыпчатым товарам высыпаться;

сэкономить на грузоместе — чем лучше упакован товар, тем меньше он занимает места в контейнере.

Для небольших и лёгких товаров подходят картонные коробки, для ценных или хрупких — деревянные ящики, для крупногабаритных — палеты и стретч-плёнка. Пенопласт и пузырчатая плёнка защитят от ударов, а полиэтилен от влаги.

Маркировка — надписи, условные знаки, коды, которые наносят на упаковку товара для его идентификации. Маркировка бывает:

–– отправительская — определяет принадлежность к определённой партии;

— транспортная — маркируются тара, количество мест и т.д;

— товарная — информация об отправителе и грузе;

— специальная — информация о перевозке, хранении и т.п.

Виды транспорта для сборных грузов

Сборные перевозки бывают:

Морские . Отличаются низкой стоимостью и большими сроками.

Автомобильные . Регулярные и гибкие, можно быстро менять маршруты в зависимости от обстоятельств.

Железнодорожные . Подходят для дальних перевозок из Азии в Россию.

Авиационные . Доставка самолётом стоит дорого, отличается короткими сроками и подходит для скоропортящихся и хрупких грузов.

Мультимодальные. Товар доставляют двумя и более видами транспорта.

Подводные камни сборных грузоперевозок

При перевозках сборных грузов грузовладелец платит только за площадь или объём, занимаемый в контейнере. Кажется, что это выгодно, оплата небольшая. Но на деле если груз не получится штабелировать, то есть на него нельзя поставить ещё одну палету, то грузовладельцу придётся платить за весь объём до потолка. Такой объём в этом случае может быть в два раза больше фактически занимаемого грузом.

Транспортная компания перевозит товары от разных поставщиков. Чтобы не везти наполовину пустой контейнер, ей нужно оперативно найти других клиентов. К определённому сроку перевозчик не всегда может заполнить контейнер разными партиями, поэтому он закладывает свои риски в стоимость тарифа.