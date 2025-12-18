Как налоговая проверяет ИП: виды, частота и как узнать, есть ли проверка

Предпринимателю необходимо регулярно проверять личный кабинет налогоплательщика, сайт Генпрокуратуры и открытые реестры. Это поможет вовремя узнать о планируемых проверках и спокойно привести документы в порядок.

Точка Банк разобрал, где можно заранее узнать о налоговой проверке, какие виды проверок бывают и как к ним подготовиться без лишних переживаний.

Коротко С 2026 года контроль усиливается: декларации может проверять любая инспекция, расширяются периоды выездных проверок и появляются новые инструменты оценки бизнеса. Узнать о проверке можно через личный кабинет ФНС и официальные уведомления. Если следить за отчётами, платежами и документами, к проверке можно подготовиться заранее и снизить риски.

Налоговая проверяет ИП постоянно, но чаще всего дистанционно и автоматически. Камеральные проверки идут после каждой декларации, а выездные назначают только при рисках и нарушениях. Частота проверок зависит не от графика, а от поведения предпринимателя: ошибок в отчётности, долгов, подозрительных операций. При аккуратном учёте проверок может не быть годами.

Налоговые проверки 2026 года

С 2026 года меняются правила камеральных проверок. По Федеральному закону №425-ФЗ ФНС РФ больше не привязана к региону налогоплательщика. Декларацию может проверять любая инспекция из любого региона.

Отчётность бизнеса может проверять не «родная» налоговая, а другая инспекция. ФНС создаёт межрегиональные центры со специалистами по конкретным налогам.

Если проверку проводит инспекция из другого региона, об этом обязаны уведомить в течение пяти рабочих дней. Порядок сдачи деклараций при этом не меняется.

В 2026 году выездные налоговые проверки станут глубже. ФНС сможет проверять больше налоговых периодов, чем раньше. Это связано с изменениями в статье 89 НК РФ.

Как и раньше, налоговая смотрит три календарных года до года назначения проверки. Это базовый период, который никуда не исчез. Но теперь в проверку могут включить и текущий год. Речь о тех периодах, которые уже закончились на дату решения о проверке.

Изменения особенно важны для налогов с коротким периодом. Это НДС, акцизы, водный налог и торговый сбор.

Новый инструмент налогового контроля с 2026 года

С 1 января 2026 года ФНС запускает новый формат налогового контроля — оценку финансово-хозяйственной деятельности. Его ввели Федеральным законом от 23 июля 2025 года №254-ФЗ. Теперь налоговая может не только проверять отчётность, но и давать общую оценку бизнеса.

Оценка может проводиться по инициативе самой ФНС. Также её могут запросить сам налогоплательщик или третьи лица. Например, контрагенты, банки или заказчики по госконтрактам. Это значит, что результаты могут влиять на репутацию бизнеса.

Анализ состоит из двух этапов. Сначала проверяют обязательные условия. Только после этого переходят к детальной оценке.

Первый этап. Обязательные критерии

На первом этапе ФНС проверяет базовую надёжность бизнеса. Всего установлено 14 обязательных показателей. Среди них корректные данные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, отсутствие налоговой задолженности и серьёзных расхождений по НДС.

Также проверяют, не находится ли компания в банкротстве или ликвидации. Учитывается отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков и фактов коммерческого подкупа. Если не выполнен хотя бы один пункт, оценка сразу будет отрицательной.

Второй этап. Система баллов

Ко второму этапу допускают только тех, кто прошёл первый. Здесь действует балльная система. Для организаций предусмотрено 55 критериев, для ИП — 31 критерий.

За соответствие каждому критерию начисляется 1 балл. Если критерий не выполнен, баллы не дают. Итоговая сумма баллов формирует общую оценку бизнеса.

ФНС направляет результат налогоплательщику в течение пяти рабочих дней. Если бизнес не согласен с оценкой, можно подать заявление на корректировку. Сделать это нужно также в течение пяти рабочих дней.

Расширенные полномочия налоговой с 2026 года

Поправки в статьи 88 и 101 НК РФ усилили права налоговых инспекторов. Эти изменения касаются порядка проведения налоговых проверок. Для бизнеса это означает больше контрольных действий со стороны ФНС.

Налоговые проверки по-прежнему проводят уполномоченные сотрудники ФНС. Состав проверяющих не изменился. Но набор их полномочий стал шире.

1. Осмотр и выемка после окончания проверки.

С 2026 года инспекторы могут проводить осмотр и выемку не только во время проверки. Теперь это разрешено и на этапе рассмотрения её материалов. Главное условие — решение по проверке ещё не вынесено.

2. Дополнительные мероприятия налогового контроля.

Осмотр и выемку официально включили в перечень дополнительных мер контроля. Это даёт налоговой больше возможностей для сбора доказательств. Такие действия могут проводиться, если у инспекции остались вопросы к бизнесу.

3. Доступ в помещения налогоплательщика.

Инспекторы получили право заходить в помещения и на территорию компании не только в период проверки. Теперь это возможно и при рассмотрении материалов. Фактически контроль может продолжаться дольше, чем раньше.

Какие бывают проверки ИП

Налоговая использует два основных формата проверки ИП. Они отличаются способом проведения и тем, в каких ситуациях назначаются.

Камеральная проверка начинается сразу после отправки декларации и длится до трёх месяцев. Инспектор сравнивает данные отчётности с операциями по счёту, сведениями онлайн-кассы, предыдущими декларациями и заявленными льготами. Если цифры расходятся или выглядят подозрительно, налоговая просит пояснение. ИП подтверждает расчёты документами или корректирует отчёт. При нормальных показателях камералка проходит незаметно: визитов нет, а уведомления получает только тот, у кого возникли расхождения.

Выездная проверка проходит на месте — в офисе, магазине, на складе или по адресу регистрации. Налоговая приходит только тогда, когда видит несоответствия или признаки нарушений. Это может быть резкое падение налоговой нагрузки, работа с сомнительными контрагентами, постоянные ошибки в отчётности, пробелы в данных онлайн-кассы или подозрения на деятельность без регистрации. Проверка охватывает несколько лет и помогает инспекторам понять, насколько фактическая деятельность совпадает с отчётностью.

Что именно проверяют

Налоговая инспекция ищет слабые зоны и просматривает:

Налоги . Совпадают ли данные деклараций с фактическими оборотами.

Страховые взносы . Уплачены ли взносы за себя и сотрудников.

Онлайн-кассу . Корректность чеков.

Сотрудников . Нет ли людей, которые работают без оформления.

Регистрацию. Не ведёт ли человек бизнес без статуса ИП.

Для этого инспекторы изучают декларации, платежи, кассовые операции, книги учёта и первичку.

Как часто налоговая проверяет ИП

Частота налоговых проверок ИП зависит не от расписания, а от уровня рисков и поведения предпринимателя.

Когда проверяют реже. ИП на УСН обычно работают прозрачно, поэтому инспекторы уделяют им меньше внимания. Если налоги посчитаны верно, отчёты сданы вовремя, долгов нет и предприниматель не использует сомнительные схемы, проверка может не приходить годами.

Плановые проверки. График таких проверок публикует Генпрокуратура РФ. Любой ИП может заранее узнать, попал ли он в список и какая инспекция будет проверять. В графике отражают не только налоговые, но и трудовые, пожарные и другие проверки. Если предприниматель включён в список, это означает, что у надзорных органов появились основания для проверки.

Внеплановые проверки. Возникают по жалобам клиентов, партнёров или сотрудников. Поводом также могут стать ошибки в отчётности, долги перед бюджетом, резкое падение оборотов или подозрительные расходы. Если ИП может объяснить расхождения, обычно всё ограничивается запросами документов без выездной проверки.

Когда риск проверки минимален. ИП без сотрудников, кассы, крупных оборотов и сложных операций почти не попадают в поле зрения налоговой. Если налоги платятся вовремя, запросов может не быть.

Чем аккуратнее предприниматель ведёт учёт и чем меньше допускает просрочек и ошибок, тем ниже вероятность проверки. Налоговая действует рационально и направляет усилия туда, где видит риск недоимки. Поэтому частота проверок зависит не от формальности, а от уровня рисков и активности самого ИП.

Как узнать, проверяет ли налоговая ваш ИП

Предприниматель может заранее узнать о проверке и спокойно подготовиться. Вот где это можно сделать:

Личный кабинет налогоплательщика. Самый удобный способ посмотреть, заинтересовалась ли ИП инспекция. Если да, то в кабинете появятся требования, запросы и сообщения о предстоящих проверках. Самый удобный способ посмотреть, заинтересовалась ли ИП инспекция. Если да, то в кабинете появятся требования, запросы и сообщения о предстоящих проверках.

Официальные уведомления. Когда инспекция начинает проверку, она отправляет уведомление в личный кабинет или заказное письмо Почтой России. В нём указывают сроки, тему проверки и список документов.

Налоговая проверка не приходит внезапно. Информацию о ней можно найти в официальных источниках. Предприниматель, который следит за отчётами и платежами, успеет к ней подготовиться и снизить риски.

Сроки налоговых проверок в 2026 году

В 2026 году сроки налоговых проверок остаются чётко установленными. Они зависят от вида проверки. Предпринимателю важно понимать эти рамки заранее.

1. Камеральная проверка.

Камеральная проверка длится до трёх месяцев. Отсчёт начинается с даты окончания срока уплаты налога. Такая проверка проходит без визита инспекторов в компанию.

2. Выездная проверка.

Выездная проверка может длиться до одного года с момента её фактического начала. Этот срок считается до даты составления акта проверки. С учётом приостановлений и продлений общий срок не может превышать 18 месяцев.

Как подготовиться к налоговой проверке

Проверка отчётности и долгов. Перед проверкой важно убедиться, что все декларации и расчёты корректны. Если найдёте ошибки, исправляйте заранее. При сомнениях лучше сразу обратиться к специалисту — налоговая обязательно заметит неточности.

Проверка контрагентов. Все данные о партнёрах должны быть актуальными. Перед началом работы с ними проверьте правильность написания ИНН, ОГРН и КПП. Ошибки или несоответствия в документах могут вызвать подозрения у налоговиков, а проверка заранее помогает избежать лишних запросов и проблем.

Хранение документов. Храните все первичные документы и бухгалтерские отчёты как минимум за последние 5 лет. Это касается договоров, счетов-фактур, актов, платёжных поручений, накладных и кассовых документов. Если налоговая инспекция запросит подтверждение, документы помогут быстро ответить и избежать штрафов.

Работа с уведомлениями. Не игнорируйте сообщения от налоговой. В них указывают сроки, предмет и список интересующих документов. Если ИП отвечает быстро и вовремя предоставляет документы, проверка проходит проще.