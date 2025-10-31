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Как узнать и получить коды статистики для Росстата

Нужно узнать коды статистики для бизнеса? Росстат присваивает их каждому ИП и компании. Расскажем, зачем они нужны и где быстро проверить коды онлайн. А если требуется бумажное уведомление, объясним, как его получить в территориальном отделении.

31.10.2025
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Некоторые предприниматели сталкиваются с ситуацией: банк или контрагент требует коды статистики, а уведомления на руках нет. Где их искать и что делать, если нужен бумажный документ? Разберём самые удобные способы для ИП и организаций.

Коротко
Коды статистики — это шифры Росстата (ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ), которые нужны бизнесу для отчётности, открытия счёта, участия в тендерах. Их автоматически присваивают при регистрации бизнеса.
Проверить коды можно онлайн: на сайте Росстата, ФНС или ФИАС по ИНН/ОГРН. Бумажное уведомление можно запросить в территориальном отделении Росстата, предоставив паспорт и регистрационные документы.

Что такое коды статистики

Коды статистики — это набор числовых шифров, которые Росстат присваивает каждой компании и индивидуальному предпринимателю при регистрации. Они помогают государству правильно учитывать бизнес в реестрах и формировании отчётности.

Коды помогают:

  • определить сферу деятельности компании или ИП;
  • отразить форму собственности и организационно-правовую форму;
  • учесть территорию, где зарегистрирован бизнес;
  • наладить обмен данными между госорганами и компаниями.

Без кодов статистики бизнес не сможет сдавать отчётность и участвовать в тендерах.

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Виды кодов статистики

ИП и ООО используют несколько основных кодов статистики. Каждый из них выполняет свою задачу:

  • ОКПО — главный идентификатор компании или ИП в базе Росстата. Например, у ООО «СтройТех» свой уникальный код ОКПО, по которому его находят во всех государственных системах.
  • ОКВЭД — указывает, чем занимается бизнес: торговлей, производством, оказывает услуги и прочее. Например, для интернет-магазина одежды используется основной код ОКВЭД — 47.91 «Розничная торговля по почте или через интернет».
  • ОКТМО — связывает ИП или организацию с конкретным регионом или населённым пунктом. Также нужен для налоговой отчётности. Например, ИП Круглов зарегистрирован в Казани, применяет ОКТМО 92701000 и указывает его в отчётах.
  • ОКОГУ — отражает принадлежность к органам госвласти или их структурам. У ИП этот код одинаковый — 4210015.
  • ОКФС — показывает форму собственности: частная, государственная, муниципальная. У всех коммерческих организаций код ОКФС — 16 «Частная собственность».
  • ОКОПФ — определяет организационно-правовую форму: ИП, ООО, АО, кооператив и другие. У ООО — код 12300, у ИП — 50102.

Для чего ИП и ООО нужно знать коды статистики

Коды статистики присваивают бизнесу во время регистрации. Без них нельзя вести учёт, взаимодействовать с партнёрами и работать с государственными органами или банками.

Коды требуются при открытии расчётного счёта, оформлении кредита и сдаче налоговой или бухгалтерской отчётности.

Они также нужны для подачи сведений в Росстат и при работе во внешнеэкономической сфере.

Актуальные коды понадобятся при: 

  • смене адреса; 
  • открытии филиала;, 
  • смене наименования компании; 
  • смене Ф.И.О. предпринимателя. 

Коды помогают правильно оформить документы и избежать ошибок.

Если бизнес участвует в тендерах и госзакупках, коды обязательны. Например, выбранный ОКВЭД влияет на доступ к конкретному конкурсу.

Как узнать коды статистики юридическому лицу и ИП

После регистрации бизнеса Росстат сам присваивает компании или предпринимателю коды статистики. Налоговая передает сведения в Росстат, поэтому отдельно регистрироваться не нужно. Уведомление по почте обычно не приходит, но коды легко проверить онлайн.

Самый быстрый способ — использовать официальный сайт Росстата. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или ОГРНИП, и система покажет ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ, ОКФС и другие коды. Эти данные можно не только посмотреть, но и распечатать.

Как узнать коды статистики онлайн:

  1. Зайдите на официальный сайт Росстата для ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ и ОКФС.
  2. Выберите сервис проверки кодов и введите ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Для точного поиска можно добавить регион.
  3. Для ОКВЭД зайдите на сервис ФНС «Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», введите ИНН, ОГРН или название организации. Для ИП достаточно ИНН, ОГРНИП или Ф.И.О.
  4. Для ОКТМО используйте ФИАС на сайте ФНС, укажите адрес регистрации компании или ИП.
  5. Система покажет все коды, которые можно сразу скачать или распечатать.

Онлайн-сервисы выдают коды моментально: обычно результат появляется через несколько секунд после ввода реквизитов. Это удобнее и быстрее, чем обращаться в территориальные органы.

Коды ОКВЭД удобно уточнить через сервис налоговой «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Для поиска нужны ИНН, ОГРН или название организации. Индивидуальным предпринимателям достаточно ввести ИНН, ОГРНИП или Ф.И.О. Если добавить регион, поиск станет точнее.

Код ОКТМО лучше искать в ФИАС на сайте ФНС: нужно указать адрес регистрации организации или ИП.

Тем же способом можно проверить коды не только своей фирмы, но и любого контрагента. Это помогает убедиться в его надежности и корректно заполнить документы.

Если по каким-то причинам требуется бумажное уведомление, его можно запросить в территориальном отделении Росстата лично или по почте.

Как получить коды статистики офлайн

Чтобы получить коды статистики на бумаге, обратитесь в территориальный отдел Росстата.

ИП необходимо предъявить паспорт, копию ИНН и выписку из ЕГРИП.

Юрлица предоставляют копию устава, свидетельство ИНН, выписку из ЕГРЮЛ и паспорт руководителя. Если заявление подаёт не директор, нужна доверенность с подписью руководителя.

Запрос составляют в свободной форме. Укажите название компании или Ф.И.О. предпринимателя, ИНН, ОГРН, адрес и способ получения документа — лично или по почте. 

Подать запрос можно лично или отправить заказным письмом. 

Если ИП только что зарегистрировался и коды нужны для отчётности, можно записаться на приём и забрать их лично.

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