Как узнать и получить коды статистики для Росстата

Коротко

Проверить коды можно онлайн: на сайте Росстата, ФНС или ФИАС по ИНН/ОГРН. Бумажное уведомление можно запросить в территориальном отделении Росстата, предоставив паспорт и регистрационные документы.



Коды статистики — это шифры Росстата (ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ), которые нужны бизнесу для отчётности, открытия счёта, участия в тендерах. Их автоматически присваивают при регистрации бизнеса.