Как узнать и получить коды статистики для Росстата

Некоторые предприниматели сталкиваются с ситуацией: банк или контрагент требует коды статистики, а уведомления на руках нет. Где их искать и что делать, если нужен бумажный документ? Разберём самые удобные способы для ИП и организаций.
Что такое коды статистики
Коды статистики — это набор числовых шифров, которые Росстат присваивает каждой компании и индивидуальному предпринимателю при регистрации. Они помогают государству правильно учитывать бизнес в реестрах и формировании отчётности.
Коды помогают:
- определить сферу деятельности компании или ИП;
- отразить форму собственности и организационно-правовую форму;
- учесть территорию, где зарегистрирован бизнес;
- наладить обмен данными между госорганами и компаниями.
Без кодов статистики бизнес не сможет сдавать отчётность и участвовать в тендерах.
Виды кодов статистики
ИП и ООО используют несколько основных кодов статистики. Каждый из них выполняет свою задачу:
- ОКПО — главный идентификатор компании или ИП в базе Росстата. Например, у ООО «СтройТех» свой уникальный код ОКПО, по которому его находят во всех государственных системах.
- ОКВЭД — указывает, чем занимается бизнес: торговлей, производством, оказывает услуги и прочее. Например, для интернет-магазина одежды используется основной код ОКВЭД — 47.91 «Розничная торговля по почте или через интернет».
- ОКТМО — связывает ИП или организацию с конкретным регионом или населённым пунктом. Также нужен для налоговой отчётности. Например, ИП Круглов зарегистрирован в Казани, применяет ОКТМО 92701000 и указывает его в отчётах.
- ОКОГУ — отражает принадлежность к органам госвласти или их структурам. У ИП этот код одинаковый — 4210015.
- ОКФС — показывает форму собственности: частная, государственная, муниципальная. У всех коммерческих организаций код ОКФС — 16 «Частная собственность».
- ОКОПФ — определяет организационно-правовую форму: ИП, ООО, АО, кооператив и другие. У ООО — код 12300, у ИП — 50102.
Для чего ИП и ООО нужно знать коды статистики
Коды статистики присваивают бизнесу во время регистрации. Без них нельзя вести учёт, взаимодействовать с партнёрами и работать с государственными органами или банками.
Коды требуются при открытии расчётного счёта, оформлении кредита и сдаче налоговой или бухгалтерской отчётности.
Они также нужны для подачи сведений в Росстат и при работе во внешнеэкономической сфере.
Актуальные коды понадобятся при:
- смене адреса;
- открытии филиала;,
- смене наименования компании;
- смене Ф.И.О. предпринимателя.
Коды помогают правильно оформить документы и избежать ошибок.
Если бизнес участвует в тендерах и госзакупках, коды обязательны. Например, выбранный ОКВЭД влияет на доступ к конкретному конкурсу.
Как узнать коды статистики юридическому лицу и ИП
После регистрации бизнеса Росстат сам присваивает компании или предпринимателю коды статистики. Налоговая передает сведения в Росстат, поэтому отдельно регистрироваться не нужно. Уведомление по почте обычно не приходит, но коды легко проверить онлайн.
Самый быстрый способ — использовать официальный сайт Росстата. Достаточно ввести ИНН, ОГРН или ОГРНИП, и система покажет ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ, ОКФС и другие коды. Эти данные можно не только посмотреть, но и распечатать.
Как узнать коды статистики онлайн:
- Зайдите на официальный сайт Росстата для ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ и ОКФС.
- Выберите сервис проверки кодов и введите ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Для точного поиска можно добавить регион.
- Для ОКВЭД зайдите на сервис ФНС «Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», введите ИНН, ОГРН или название организации. Для ИП достаточно ИНН, ОГРНИП или Ф.И.О.
- Для ОКТМО используйте ФИАС на сайте ФНС, укажите адрес регистрации компании или ИП.
- Система покажет все коды, которые можно сразу скачать или распечатать.
Онлайн-сервисы выдают коды моментально: обычно результат появляется через несколько секунд после ввода реквизитов. Это удобнее и быстрее, чем обращаться в территориальные органы.
Коды ОКВЭД удобно уточнить через сервис налоговой «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». Для поиска нужны ИНН, ОГРН или название организации. Индивидуальным предпринимателям достаточно ввести ИНН, ОГРНИП или Ф.И.О. Если добавить регион, поиск станет точнее.
Код ОКТМО лучше искать в ФИАС на сайте ФНС: нужно указать адрес регистрации организации или ИП.
Тем же способом можно проверить коды не только своей фирмы, но и любого контрагента. Это помогает убедиться в его надежности и корректно заполнить документы.
Если по каким-то причинам требуется бумажное уведомление, его можно запросить в территориальном отделении Росстата лично или по почте.
Как получить коды статистики офлайн
Чтобы получить коды статистики на бумаге, обратитесь в территориальный отдел Росстата.
ИП необходимо предъявить паспорт, копию ИНН и выписку из ЕГРИП.
Юрлица предоставляют копию устава, свидетельство ИНН, выписку из ЕГРЮЛ и паспорт руководителя. Если заявление подаёт не директор, нужна доверенность с подписью руководителя.
Запрос составляют в свободной форме. Укажите название компании или Ф.И.О. предпринимателя, ИНН, ОГРН, адрес и способ получения документа — лично или по почте.
Подать запрос можно лично или отправить заказным письмом.
Если ИП только что зарегистрировался и коды нужны для отчётности, можно записаться на приём и забрать их лично.