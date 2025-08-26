Как проверить и оплатить налоговую задолженность ИП

Даже если ИП всегда вовремя платит налоги, важно регулярно проверять, нет ли задолженности перед бюджетом. Точка Банк расскажет, как быстро проверить налоговые долги ИП и как их оплатить, чтобы избежать штрафов и проблем с налоговой.

Зачем ИП проверять задолженность по налогам

Даже если вы всегда вовремя сдаёте отчёты и платите налоги, всё равно стоит регулярно проверять, нет ли задолженности. Вот почему это важно.

Убедиться, что всё правильно. Даже опытный бухгалтер может ошибиться. Например, забыть начислить налог, учесть переплату не по тому налогу или использовать старый бланк декларации. В итоге отчёт не сдан вовремя, и налоговая начислит штраф за просрочку. Регулярная проверка поможет вовремя заметить неточности и исправить их до того, как они перерастут в пени и штрафы.

Избежать пеней и блокировки расчётного счёта. Если задолженность есть, ФНС сначала пришлёт требование. А потом может заморозить счёт, списать деньги или в крайнем случае подать в суд.

Чтобы участвовать в тендерах и получать господдержку. Без справки об отсутствии долгов не дадут грант, субсидию или не допустят к госзакупкам. Может повредить даже небольшая задолженность.

Чтобы получить кредит. Банки проверяют, есть ли долги перед бюджетом. Если они есть — кредит не одобрят или предложат под высокие проценты. Банки проверяют, есть ли долги перед бюджетом. Если они есть — кредит не одобрят или предложат под высокие проценты.

Как ИП узнать задолженность по налогам

Предприниматель может узнать о наличии долга разными способами:

узнать лично в налоговой инспекции;

посмотреть на портале «Госуслуги»;

увидеть в личном кабинете на сайте ФНС;

проверить на сайте судебных приставов;

запросить акт сверки через ТКС.

Рассмотрим каждый способ отдельно.

Как получить лично в налоговой

ИП нужно подать заявление в налоговую инспекцию по месту учёта. Если обратиться в ФНС другого района, заявление не примут. В заявлении укажите дату, на которую нужны сведения, и способ получения — лично в инспекции. Если даты в заявлении не будет, справку выдадут по состоянию на день регистрации запроса в инспекции.

В заявлении нужно указать:

Ф.И.О. (для предпринимателя) или наименование организации, ИНН и КПП;

код ИФНС;

признак заявителя: «1» — организация, «3» — ИП;

КБК платежей: «1» — по всем, «2» — по конкретным (перечисляются отдельно);

период сверки;

способ получения — «1» (лично в ИФНС);

контактный телефон;

ФИО заявителя или его представителя.

Подать заявление можно в любое время, период сверки неограничен (подп. 5.1 п. 1 ст. 21 НК). Срок оформления документов — до пяти рабочих дней с даты регистрации бумажного заявления и до трёх рабочих дней при подаче в электронном виде (письмо ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879@).

На портале «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» можно также проверить долги ИП, но войти туда можно только как физлицо. Поскольку предприниматель отвечает по долгам своим имуществом, его задолженность отражается по ИНН так же, как у обычного гражданина.

Для этого в поисковой строке задайте запрос: «Налоговые задолженности» . Если долгов нет, то выйдет такая запись:

При наличии долга ИП увидит общую сумму и предложение сразу её погасить.

Личный кабинет на сайте ФНС

В личном кабинете на сайте ФНС предприниматель может увидеть свои долги, пени и штрафы прямо на главной странице. Если кабинета пока нет, то ИП нужно лично съездить в налоговую инспекцию по месту жительства и получить пароль для входа.

Сайт судебных приставов

ИП может проверить долги, по которым уже начато исполнительное производство на сайте ФССП. Для поиска нужно указать фамилию, имя, отчество, регион и дату рождения. Если данные предпринимателя появились в базе, значит, дело уже у судебных приставов, и задолженность лучше погасить как можно быстрее, чтобы избежать ареста имущества.

Какие налоги платит ИП

Индивидуальный предприниматель платит разные налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения и деятельности.

Налог по выбранной системе налогообложения:

ОСНО (общая система) — НДФЛ 13 или 22% с полученной прибыли и НДС.

УСН (упрощённая система налогообложения) — стандартные ставки 6% с доходов или 15% с доходов минус расходы. Но бывают исключения по региональному законодательству на уменьшение процентной ставки.

ПСН (патент) — фиксированная сумма за патент, в зависимости от региона и вида деятельности.

ЕСХН — 6% с дохода.

Налог для самозанятых (НПД). 4% — с дохода от физлиц и 6% — с дохода от юрлиц и ИП.

А также фиксированные страховые взносы + 1% с дохода свыше 300 000 рублей.

Имущественные налоги при условии, что ни есть и используются в предпринимательских целях: налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Торговый сбор (для некоторых видов деятельности в определённых регионах, например в Москве).

Важно! При доходе ИП свыше 60 млн рублей на УСН автоматически добавляется обязанность платить НДС.

Важно! На ЕСХН НДС в принципе есть, но может не быть, если соблюдаются условия из ст. 145 НК РФ и подано заявление на освобождение

Если у ИП работают наёмные сотрудники, каждый месяц он обязан перечислять страховые взносы и удержанный с их зарплаты НДФЛ.

Как ИП оплатить задолженность по налогам

Закрыть долг перед налоговой можно разными способами. Наиболее удобные варианты:

в личном кабинете на портале «Госуслуги»;

через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

в мобильном приложении банка.

Оплатить можно как с личной банковской карты, так и с расчётного счёта ИП. Предприниматель вправе погасить налоговую задолженность наличными — в банке без открытия счёта. Также долг может быть оплачен третьими лицами.

Что будет, если ИП не заплатит налоги

Штраф может составлять от 20 до 40% от суммы недоимки в бюджет, а его размер зависит от того, было ли нарушение случайным или умышленным.

Если ошибка произошла по невнимательности или из-за неопытности ИП, налоговики могут пойти навстречу и не начислить штраф. Например, если ИП сам нашёл долг и быстро его оплатил.

Но если инспекторы сочтут, что нарушение было умышленным, санкции будут максимальными — 40% от суммы долга плюс доначисленные налоги и пени. Это касается, например, сознательного занижения налогооблагаемой базы.

Кроме того, налоговики начислят пени за каждый день просрочки налога — для ИП 1/300 за весь период просрочки.

Чтобы точно рассчитать пени, воспользуйтесь калькулятором пеней от Точка Банк. Сервис сам выполнит все расчёты и покажет результат за пару секунд.

Помимо штрафов и пени ФНС может:

заблокировать расчётный счёт;

ограничить выезд ИП за пределы РФ;

передать долг судебным приставам, которые взыщут деньги со счетов или арестуют имущество.

Если сумма недоимки признана особо крупной, предпринимателю может грозить уголовная ответственность.

Что делать, если ИП не согласен с задолженностью

Иногда ИП получает уведомление о долге, даже если налоги уплачены вовремя. Причина может быть в ошибке самого предпринимателя — например, неверно указана сумма или реквизиты в платёжке. Бывает и так, что налоговая провела проверку и доначислила налог.

В первую очередь стоит перепроверить декларацию. Если в декларации занижена налоговая база, ИП получит требование с просьбой дать пояснения. Сразу долг не образуется — сначала налоговая уточнит ситуацию. Также возможны разные причины: ИП не заплатил налог или внёс меньше, чем указано в декларации.

Иногда долг возникает из-за того, что деньги ушли на погашение другого налога с более ранним сроком уплаты. Ещё бывает, что налоговая доначислила сумму, ИП подал неверные данные в уточнёнке или ошибся в реквизитах платежа. В таких случаях могут начислиться пени.

Если всё заполнено верно, подайте в налоговую обращение о несогласии с начисленным долгом. Это можно сделать на бумаге, через ТКС или в личном кабинете. Опишите, с чем именно вы не согласны, и приложите подтверждающие документы. После этого инспектор свяжется с вами, чтобы урегулировать ситуацию.

Что делать, если ИП не может оплатить долг

Если предприниматель не может сразу внести налог или погасить задолженность, он вправе договориться с налоговиками об отсрочке или рассрочке платежа. Это официальная возможность сдвинуть срок платежа или разбить его на части.

Отсрочка переносит дату уплаты налога и процентов. Например, если страховые взносы ИП нужно внести до 31 декабря, налоговая может разрешить сделать это до 31 марта следующего года. Максимальный срок — 1 год, после чего сумма выплачивается полностью.

Рассрочка дает возможность погашать долг частями по утвержденному графику. Например, вместо единовременной уплаты 60 000 рублей можно перечислять по 5 000 рублей в месяц в течение года. Максимальный срок — 3 года.

Предприниматель может предложить удобный срок платежей, но ФНС вправе изменить его.

Отсрочку или рассрочку предоставляют при наличии банковской гарантии, залога или поручительства. Поводами для этого могут быть:

пожар на складе или в офисе, из-за чего бизнес временно приостановился;

поломка основного оборудования, без которого невозможно работать;

длительная приостановка деятельности из-за сезонности (например, прокат лодок или продажа новогодних товаров);

задержка оплаты крупного заказа от постоянного клиента;

резкое падение спроса на услуги из-за новых законов или изменений на рынке;

блокировка расчётного счёта по ошибке, из-за чего вовремя не прошли платежи.