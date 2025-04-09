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Что такое сальдо

Предприниматель должен уметь оценивать сальдо — это важно для формирования бухгалтерского баланса, оценки расчётов и экономического состояния компании.

09.04.2025
13 115
13 115

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Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Счёт за 0 ₽ и бухгалтерия на год

Авторы

Сальдо встречается в бухгалтерском учёте, экономике, торговле и внешнеторговых отношениях. Давайте разбираться, какое оно бывает и как правильно его использовать. 

Что такое сальдо простыми словами

Сальдо — разница между доходами и расходами в конце расчётного периода. Например, в конце месяца или года. 

Если бюджет в конце увеличился, то сальдо положительное. Если ушёл в минус — отрицательное. 

ПРИМЕР
В начале месяца у ИП было 100 000 рублей.
В течение месяца потратил 70 000.
В конце месяца заработал ещё 150 000.
100 000 — 70 000 + 150 000 = 180 000 рублей.
Это и есть сальдо.

Виды сальдо

Виды сальдо разные — зависят от сферы бизнеса. Но в каждой сфере есть неизменные виды. 

  1. Сальдо начальное — это остаток на начало отчётного периода. Оно формируется на основе предыдущего периода и служит отправной точкой для операций в текущем. Предприниматель может сформировать начальное сальдо из своего капитала, пополнив расчётный счёт.  
  2. Сальдо конечное — это остаток на конец отчётного периода после учёта всех операций. Конечное сальдо становится начальным для следующего отчётного периода.
  3. Сальдо дебетовое — это превышение дебетовых оборотов над кредитовыми. Оно указывает на наличие остатка средств.
  4. Сальдо кредитовое — это превышение кредитных оборотов над дебетовыми. Оно может указывать на задолженность или обязательства перед кредиторами.
  5. Сальдо нулевое — это ситуация, когда поступления и расходы равны. Означает отсутствие остатка.
  6. Сальдо положительное — это ситуация, когда поступления превышают издержки.  
  7. Сальдо отрицательное — это ситуация, когда расходы превышают поступления.
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Сальдо в бухгалтерском учёте

Сальдо в бухучёте — это разница между дебетом и кредитом. То есть начальными поступлениями и конечными расходами. По сути это результат движения сумм по бухгалтерскому счёту.

Пример

У индивидуального предпринимателя Василия в начале месяца на расчётном счёте было 100 000 рублей. За месяц были следующие операции:
• 150 000 рублей — поступила оплата от клиентов;• 80 000 рублей — оплата аренды и коммунальных услуг.
Для расчёта конечного сальдо к начальному прибавляем поступления и вычитаем расходы:
Конечное сальдо = начальное + поступления – расходы: 100 000 + 150 000 – 80 000 = 170 000 рублей.
Разница 170 000 рублей — это остаток средств на бухгалтерском счёте 51 «Расчётные счета» Василия после всех операций за месяц.

В бухучёте сальдо должно быть положительным. Если оно отрицательное — в расчётах ошибка. Давайте подробнее остановимся на положительном и отрицательном сальдо. 

Что такое положительное сальдо

Положительное сальдо в бухгалтерском учёте — это когда поступления по счёту превышают расходы. 

Если вернуться к примеру, то в конце месяца на счёте осталось 170 000 рублей — это положительное сальдо.

Положительное сальдо свидетельствует о финансовой устойчивости, улучшает кредитоспособность и создаёт основу для инвестиций. 

Что такое отрицательное сальдо

Отрицательное сальдо в бухгалтерском учёте – это ситуация, когда расходы превышают доходы. Проще говоря, это финансовый убыток компании. Но это не всегда признак кризиса. В некоторых случаях отрицательный баланс связан с инвестициями в обучение сотрудников или внедрением новых технологий. 

В налоговой отчётности отрицательное сальдо играет важную роль. Компании могут переносить убытки на будущие периоды для уменьшения налоговой базы. Например, если в первый год компания работала в убыток, а во второй стала приносить прибыль. 

Пример

В 2023 году компания «Пирамида» запустила новый производственный цех. Из-за больших вложений в оборудование и недостаточной загруженности компания понесла убытки — 2 млн рублей.
В 2024 году «Пирамида» наладила производственный процесс, заключила крупные контракты с новыми клиентами, увеличила объём производства в 3 раза и получила прибыль 5 млн рублей.
Налоговая база: 5 млн – 2 млн = 3 млн 

Иногда отрицательное сальдо становится стимулом для реорганизации и оптимизации бизнеса. Ведь важно не само отрицательное сальдо, а способность руководства реагировать на ситуацию, принимать решения и корректировать стратегию.

Что такое сальдо в налоговом учёте

Сальдо в налоговом учёте – это разница между поступлениями денег и начисленными налогами на едином налоговом счёте (ЕНС). Может быть положительным и отрицательным. Формируется автоматически на основе поступления денег, зачисления налогов и сборов, распределения денег по обязательствам. 

При формировании сальдо на ЕНС есть особенности: система учитывает срочность платежей, устанавливает срок уплаты, а при перерасчёте выполняет корректировку. 

Сверку по ЕНС или справку о сальдо можно запросить через личный кабинет ФНС.

Сальдо на счёте налогоплательщика складывается из налоговой задолженности, текущих обязательств, штрафов и пени.

Иногда при формировании показателя на ЕНС возникают проблемы. Причины — ошибки в ОКТМО, неверный КБК, неправильные реквизиты, задержки в обработке платежей. Если обнаружили ошибку, сообщите в ФНС и подготовьте документы, чтобы доказать свою правоту. 

Эффективное управление ЕНС помогает избежать штрафов, а контроль за состоянием счёта — выявлять и исправлять ошибки в налоговом учёте.

Сальдо в экономике

Сальдо в экономике —  это финбаланс между доходами и расходами, который отражает финансовое состояние страны. 

Сальдо торгового баланса

Разница между стоимостью экспорта и импорта страны. Этот показатель отражает состояние внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. 

  • Положительное сальдо — экспорт превышает импорт. 
  • Отрицательное сальдо — импорт превышает экспорт.

Сальдо платёжного баланса

Сальдо платёжного баланса — это разница между денежными поступлениями в страну и платежами за рубеж. 

Отражает все международные операции страны, включая торговлю товарами и услугами. 

В платёжном балансе сальдо тоже бывает положительным и отрицательным.

  • Положительное помогает укрепить национальную валюту, способствует росту золотовалютных резервов, повышает инвестиционную привлекательность.  
  • Отрицательное ослабляет национальную валюту и истощает резервы. Из-за отрицательного сальдо компании обычно привлекают внешние займы.

Факторы, влияющие на экономическое сальдо:

  • объём экспорта и импорта;
  • курсы валют;
  • экономическая политика государства;
  • мировые цены на товары;
  • конкурентоспособность национальной продукции.

Сальдо во внешнеторговых отношениях

Сальдо во внешнеторговых отношениях отражает разницу между доходами и расходами страны в международных масштабах. Например, при работе России и Турции. Формируется из конкурентных преимуществ страны, структуры экспорта и импорта, курса валют, мировой конъюнктуры.

Во внешнеторговых отношениях — это индикатор экономического взаимодействия между странами. Выделяют два ключевых вида в этой сфере.

Функции сальдо

Функции зависят от сферы, периода, типа учёта и других показателей. 

  • Учётная функция. Отслеживание движения денежных средств, фиксация текущего финансового положения, контроль за операциями по счёту.
  • Аналитическая функция. Оценка финансового состояния, анализ динамики поступлений и расходов, выявление тенденций.
  • Контрольная функция. Мониторинг соблюдения финансовых ограничений, проверка корректности операций, выявление отклонений.

Как рассчитывается сальдо

Расчёт зависит от вида сальдо. Общая формула выглядит так.

Сальдо за период = сумма поступлений – сумма расходов за этот период

Для расчёта начального сальдо на начало отчётного периода используют данные предыдущего отчётного периода.  Для расчёта конечного — все операции, произведённые в течение данного периода.

В жизни расчёты не так просты. Есть нюансы, например в бухгалтерии расчёт на основе данных бухучёта. 

Активный бухсчёт

Ск = Сн+Доб-Коб

Пассивный бухсчёт

Ск = Сн+Коб-Доб

Обозначения

Ск – сальдо конечное;

Сн – сальдо начальное;

ДОб – оборот по дебету;

КОб – оборот по кредиту. 

Для расчёта начального сальдо на начало отчётного периода используют данные предыдущего отчётного периода.  Для расчёта конечного — все операции, произведённые в течение данного периода.

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Сальдо: что это, виды, функции | Простыми словами о сальдо – Банк Точка