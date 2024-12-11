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Акт выполненных работ: что это такое и как заполнить

Акт выполненных работ подтверждает, что исполнитель выполнил работы, а заказчик их принял. Документ нужен для расчётов между сторонами и бухгалтерского учёта. Точка Банк расскажет, какие сведения указать в акте, как его подписать и исправить ошибки, а также когда вместо него можно использовать УПД.

30.09.2026
35 714
35 714

Оглавление

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Автор

Коротко
— Акт выполненных работ подтверждает, что исполнитель выполнил работы, а заказчик их принял.
— Документ составляют в свободной форме, но в нём должны быть обязательные реквизиты первичного документа.
— Акт можно оформить на бумаге или в электронном виде и подписать электронной подписью.
— Если работа выполняется поэтапно, стороны могут оформлять промежуточные акты.
— Вместо акта можно использовать УПД, если такой порядок предусмотрен договором.
— При ошибке бумажный акт исправляют в установленном порядке, а для электронного документа оформляют исправленный акт.
— Если заказчик отказывается принимать выполненную работу, исполнитель может оформить односторонний акт при соблюдении установленных условий.

Что такое акт выполненных работ и для чего он используется

Акт выполненных работ — первичный учётный документ, который подтверждает выполнение работ и их приёмку заказчиком. Его также называют актом приёмки-передачи. В документе указывают перечень и объём работ, их стоимость и сроки выполнения.

Бумажный акт составляют в двух экземплярах. Его подписывают заказчик и исполнитель, а при наличии печати заверяют ею. Если исполнитель самозанятый, печать ставит только организация-заказчик.

Акт также можно оформить через ЭДО в виде неформализованного документа и подписать электронной подписью. В этом случае печати не нужны.

Зачем нужен акт:

  • для отчёта перед заказчиком о проделанной работе;
  • для подтверждения выполнения договорённостей между заказчиком и исполнителем;
  • для доказательства выполнения обязательств в суде, если между сторонами возникнет спор;
  • для отражения прибыли исполнителем и учёта расходов заказчиком.

Акт приёмки-передачи без договора или другого документа, подтверждающего сделку, не подтверждает расходы для налогового учёта. Для подтверждения подойдёт счёт или соглашение о разовой сделке. Если оснований для сделки нет, расходы нельзя учесть при расчёте налоговой базы.

Как составить акт приёма выполненных работ

Для акта приёмки-передачи нет типового образца — его можно составить в свободной форме. Но в тексте нужно отразить обязательные реквизиты, согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ

Обязательные реквизиты в акте: 

  • наименование документа, например акт выполненных работ, оказанных услуг или приёма-передачи;
  • дата составления документа;
  • исполнитель и заказчик;
  • полный перечень работ, их объём в любой подходящей единице измерения и стоимость;
  • кто принимает работу;
  • обязательные сведения и реквизиты компании;
  • подписи сторон с указанием ФИО и должностей.

Дополнительно рекомендуем указать в акте выполненных работ его порядковый номер, а также реквизиты основного договора или соглашения.

Если выполнено несколько видов работ, их можно указать в одном акте в виде таблицы или оформить отдельные акты для каждого вида.

После перечня выполненных работ можно добавить раздел, в котором заказчик может оставить замечания по качеству и срокам. Для оценки сложных видов работ можно привлекать независимых экспертов.

Экспертное мнение

Акт лучше оформлять сразу после приёмки работ, пока все условия договора и объём выполненного ещё легко проверить. Перед подписанием заказчику стоит сверить перечень работ, стоимость и сроки с договором. Если стороны работают через ЭДО, акт можно создать, отправить и подписать электронно. Такой формат помогает быстрее обмениваться документами и хранить их в одном месте.

В ЭДО от Точка Банк можно создавать акты по готовым шаблонам, принимать документы от контрагентов и подписывать электронной подписью. Сервис встроен в интернет-банк, поэтому отдельную программу устанавливать не нужно.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Пошагово рассмотрим подробный пример использования акта выполненных работ.

Представьте,  компания заключает контракт с подрядчиком на ремонт офисных помещений. Вот какие этапы будут в их работе:

1. Заключение договора. Компания и подрядчик согласовывают условия ремонта, сроки выполнения работ, стоимость и другие существенные моменты. Всё это прописывают в договоре. 

2. Выполнение работ. Подрядчик начинает выполнять работы. В процессе могут возникнуть дополнительные задачи, которые не были предусмотрены изначально. Если заказчик согласен на их выполнение, рекомендуется оформить дополнительное соглашение к договору. В нём стоит зафиксировать новый объём работ и их стоимость. 

3. Проверка качества. После завершения ремонта представитель компании проверяет качество выполненных работ, соответствие договору и стандартам.

4. Составление акта выполненных работ. После проверки представитель компании и подрядчик составляют акт выполненных работ. В нём указываются: 

  • наименование выполненных работ, например покраска стен, укладка плитки;
  • объём и качество выполненных работ;
  • сроки выполнения;
  • дополнительные согласованные услуги; 
  • стоимость. 

5. Подписание акта. Оба представителя ставят свои подписи на акте выполненных работ. Это документально подтверждает, что работы выполнены в соответствии с условиями договора.

6. Использование акта. Акт становится основанием для выплаты подрядчику. Бухгалтерия использует его для учёта расходов на ремонт. 

Образец акта выполненных работ

Есть и другие варианты актов. Например, они могут выглядеть так.

Если вы хотите начать работать в системе ЭДО от Точка Банка, зайдите в интернет-банк и выберите раздел «Документооборот».

Как создать документ в конструкторе сервиса ЭДО от Точка Банка 

В ЭДО от Точка Банка создать документ можно онлайн через Конструктор документов

Шаг 1. Перейдите в Документооборот через вкладку «Сервисы».

Шаг 2. Перейдите по кнопке «Создать» в левом верхнем углу.

Шаг 3. Выберите нужный тип документа – акт. 

В любом документе достаточно ввести ИНН контрагента и его платёжные реквизиты, остальные данные подтянутся из ЕГРЮЛ. Номер, дата документа и ваш расчётный счёт заполнятся автоматически. Все поля можно изменить вручную.

Шаг 4. Сформируйте документ, заполните номенклатуру и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Шаг 5. Выберите НЭП, введите электронную почту контрагента и присоединитесь к соглашению о признании НЭП. Затем нажмите «Подписать и отправить». 

Шаг 6. Введите смс-код, чтобы подтвердить подлинность ЭП. Документ подписан и отправлен контрагенту. 

Промежуточный акт

Иногда исполнитель выполняет сложную задачу, и заказчик принимает работу поэтапно. Тогда после каждого отрезка работы составляется промежуточный акт выполненных работ со всеми обязательными реквизитами первичного документа, а по завершении проекта — итоговый.

ПРИМЕР
ИП нанял подрядчика для ремонта переговорки в офисе. Стороны составили договор, в котором прописали четыре этапа работ:
1. Демонтаж старой отделки стен.
2. Замена остекления.
3. Подготовка и выравнивание стен.
4. Покраска стен.
После сдачи каждого этапа подрядчик будет готовить промежуточный акт. А когда закончит ремонт полностью, составит итоговый акт.

Корректировочный акт приёмки выполненных работ

Иногда заказчик принимает работу, потому что она соответствует техническому заданию, а позже решает изменить результат. В этом случае составляют корректировочный акт. Он уточняет данные в первоначальном документе, который при этом не изменяют.

Корректировочный акт оформляют в произвольной форме. В заголовке указывают «Корректировочный акт», затем приводят актуальные данные. Если изменилась стоимость работ, в документе также указывают, какие сведения скорректировали.

Если после передачи сведений в ФНС изменились объём или стоимость работ, одного корректировочного акта недостаточно. Нужно также подать уточнённую декларацию и приложить к ней исправленные документы.

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Как внести изменения в акт о приёмке выполненных работ

Если в документе была ошибка, к примеру в написании адреса или расчёте стоимости, есть два пути. Какой выбрать — зависит от того, в какой форме был составлен акт: 

  • в бумажной версии — зачеркните ошибочные данные и укажите рядом или сверху правильный текст или сумму. Рядом с исправлением поставьте дату и подпись с пометкой «Исправлено»;
  • для электронной версии — составить новый исправленный вариант, перед этим аннулировав предыдущую версию документа.

Акт по договору подряда

Акт приёмки-передачи — это закрывающий документ. Изначально стороны подписывают договор подряда о сотрудничестве, в котором договариваются, что исполнитель отчитается о работе в форме акта. 

Что именно должно быть в акте, тоже пишут в договоре. Например, для бухгалтерского и налогового учёта нужно включить обязательные реквизиты. 

Можно ли вместо акта использовать УПД

Если обе стороны согласны, вместо акта можно оформить универсальный передаточный документ (УПД). УПД со статусом 1 одновременно заменяет первичный документ и счёт-фактуру. УПД со статусом 2 является только первичным документом, поэтому может заменить акт, но не счёт-фактуру.

Стороны договора могут включать в соответствующие поля УПД дополнительные сведения по своему усмотрению. Но условие о составлении акта в виде УПД должно быть зафиксировано в договоре. 

Подписание акта выполненных работ

После того как исполнитель отчитался о завершении работ, заказчик должен их принять. 

Если у заказчика есть претензии к качеству или срокам, подписывать акт не нужно. Надо составить документ с описанием всех замечаний и дефектов, которые исполнитель должен исправить. После этого исполнитель предоставляет новый акт. И только когда заказчик примет работу, бумажный акт подписывают обе стороны. 

Обратный случай — когда заказчик увиливает от приёмки работы. Тогда нужно отдельным письмом уведомить его о завершении работы, позвать оценить результат и подписать акт. Если заказчик не явился, составьте акт в одностороннем порядке и подпишите его. Отправьте акт заказчику на оплату. Дальше можно идти в суд с доказательствами того, что работа действительно выполнена. 

Односторонний акт обретает юридическую силу:

Акт выполненных работ подписывают в бумажном варианте. Факсимильное подписание с помощью клише-печати допускается только в случае, когда это предусмотрено договором.

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Законодательное регулирование

В России законодательное регулирование актов выполненных работ осуществляется на основании закона о бухгалтерском учёте и Гражданского кодекса РФ.

Акт выполненных работ как электронный документ в ЭДО

Компании могут оформлять акты приёмки выполненных работ в электронном виде в качестве неформализованного документа.

Для строительных работ используют электронный акт по унифицированной форме, утверждённой ФНС. Такой документ известен как КС-2. Его можно отправить через ЭДО от Точка Банка и подписать электронной подписью.

Вопросы по теме

Какие данные в акте нужны для подтверждения хозяйственной деятельности?

Нужны все обязательные реквизиты: 


— наименование документа, например акт выполненных работ, оказанных услуг или приёма-передачи;


— дата;


— исполнитель и заказчик;


— полный перечень работ, их объём в любой подходящей единице измерения и стоимость;


— кто принимает работу;


— обязательные сведения и реквизиты компании;


— подписи сторон с указанием ФИО и должностей.


Дополнительные реквизиты: порядковый номер, данные основного договора или соглашения.

Заказчик не подписывает акт, что делать?

Если заказчик не подписывает акт, чтобы не оплачивать выполненную работу, нужно отдельным письмом сообщить ему о завершении работы. В нём же пригласите оценить результат и подписать акт.


Если клиент не явился на оценку, направьте ему акт, подписанный со своей стороны. При отсутствии подписи клиента и официального отказа в срок, установленный договором, сделайте на документе отметку «Заказчик от подписания отказался» и заверьте её своей подписью. После этого акт можно принять к учёту. При возникновении спора можно обратиться в суд. Для этого заранее соберите документы и другие доказательства, подтверждающие, что работы действительно выполнены.

Подходит ли акт выполненных работ для услуг?

Нет, для услуг используют акт оказанных услуг. При этом обязательные для первичных учётных документов реквизиты указываются те же, что и в акте выполненных работ.

Можно ли использовать образец акта выполненных работ для компании для составления акта с физическим лицом?

Да, но нужно исправить информацию о физлице на реквизиты компании.

Может ли УПД заменить акт выполненных работ?

Если обе стороны не против, вместо акта можно использовать УПД. Но если договор подразумевает использование именно акта, нужно подписать допсоглашение.

Для чего нужен промежуточный акт выполненных работ?

Если исполнитель выполняет большой объём работ, для удобства его работу можно поделить на этапы. И в конце каждого этапа составлять промежуточный акт. Если работа принята, заказчик её оплачивает. И исполнитель переходит к следующему этапу.

Что делать, если акт выполненных работ подписан, а работы не выполнены?

Даже подписанный акт можно оспорить в суде. Но предварительно нужно уведомить исполнителя о том, что вы нашли в его работе недочёты, которые нужно исправить. 


Если он отказывается это сделать, нужно обратиться к независимым экспертам, чтобы они оценили работу, соответствует ли она заявленному техническому заданию. Если эксперты на вашей стороне, с их заключением можно идти в суд. 

Нужно ли сопроводительное письмо к акту?

Если отправляете акт по почте, к нему можно добавить сопроводительный текст с дополнительной информацией. Например, попросить в нём отправить подписанный акт до определённой даты.

Нужен ли ИП акт выполненных работ?

Это зависит от системы налогообложения и ситуации. Например, на УСН «Доходы минус расходы» акт может быть основанием для подтверждения расходов, которые ИП учитывает при расчёте налога. В остальных случаях акт тоже желательно оформлять: он подтверждает, что работы выполнены и обязательства по договору исполнены.

В каком формате печатать документ?

Акт составляется в свободной форме и печатать его можно в любом формате. Но обычно используют А4.

Кто может подписывать акт выполненных работ?

С одной стороны — исполнитель. А со стороны заказчика — руководитель либо другие уполномоченные по доверенности сотрудники.

Нужна ли печать на акте выполненных работ?

В бумажном акте первичны подписи сторон. Но если у компании есть печать, можно использовать и её. Также обмен и подписание акта может осуществляться в электронном виде в свободной и унифицированной форме с помощью электронной подписи.

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