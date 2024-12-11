Коротко — Документ составляют в свободной форме, но в нём должны быть обязательные реквизиты первичного документа. — Акт можно оформить на бумаге или в электронном виде и подписать электронной подписью. — Если работа выполняется поэтапно, стороны могут оформлять промежуточные акты. — Вместо акта можно использовать УПД, если такой порядок предусмотрен договором. — При ошибке бумажный акт исправляют в установленном порядке, а для электронного документа оформляют исправленный акт. — Если заказчик отказывается принимать выполненную работу, исполнитель может оформить односторонний акт при соблюдении установленных условий. — Акт выполненных работ подтверждает, что исполнитель выполнил работы, а заказчик их принял.

Что такое акт выполненных работ и для чего он используется

Акт выполненных работ — первичный учётный документ, который подтверждает выполнение работ и их приёмку заказчиком. Его также называют актом приёмки-передачи. В документе указывают перечень и объём работ, их стоимость и сроки выполнения.

Бумажный акт составляют в двух экземплярах. Его подписывают заказчик и исполнитель, а при наличии печати заверяют ею. Если исполнитель самозанятый, печать ставит только организация-заказчик.

Акт также можно оформить через ЭДО в виде неформализованного документа и подписать электронной подписью. В этом случае печати не нужны.

Зачем нужен акт:

для отчёта перед заказчиком о проделанной работе;

для подтверждения выполнения договорённостей между заказчиком и исполнителем;

для доказательства выполнения обязательств в суде, если между сторонами возникнет спор;

для отражения прибыли исполнителем и учёта расходов заказчиком.

Акт приёмки-передачи без договора или другого документа, подтверждающего сделку, не подтверждает расходы для налогового учёта. Для подтверждения подойдёт счёт или соглашение о разовой сделке. Если оснований для сделки нет, расходы нельзя учесть при расчёте налоговой базы.

Как составить акт приёма выполненных работ

Для акта приёмки-передачи нет типового образца — его можно составить в свободной форме. Но в тексте нужно отразить обязательные реквизиты, согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ.

Обязательные реквизиты в акте:

наименование документа, например акт выполненных работ, оказанных услуг или приёма-передачи;

дата составления документа;

исполнитель и заказчик;

полный перечень работ, их объём в любой подходящей единице измерения и стоимость;

кто принимает работу;

обязательные сведения и реквизиты компании;

подписи сторон с указанием ФИО и должностей.

Дополнительно рекомендуем указать в акте выполненных работ его порядковый номер, а также реквизиты основного договора или соглашения.

Если выполнено несколько видов работ, их можно указать в одном акте в виде таблицы или оформить отдельные акты для каждого вида.

После перечня выполненных работ можно добавить раздел, в котором заказчик может оставить замечания по качеству и срокам. Для оценки сложных видов работ можно привлекать независимых экспертов.

Экспертное мнение Акт лучше оформлять сразу после приёмки работ, пока все условия договора и объём выполненного ещё легко проверить. Перед подписанием заказчику стоит сверить перечень работ, стоимость и сроки с договором. Если стороны работают через ЭДО, акт можно создать, отправить и подписать электронно. Такой формат помогает быстрее обмениваться документами и хранить их в одном месте. В ЭДО от Точка Банк можно создавать акты по готовым шаблонам, принимать документы от контрагентов и подписывать электронной подписью. Сервис встроен в интернет-банк, поэтому отдельную программу устанавливать не нужно. Дарья Жуковская Эксперт ЭДО от Точка Банка

Пошагово рассмотрим подробный пример использования акта выполненных работ.

Представьте, компания заключает контракт с подрядчиком на ремонт офисных помещений. Вот какие этапы будут в их работе:

1. Заключение договора. Компания и подрядчик согласовывают условия ремонта, сроки выполнения работ, стоимость и другие существенные моменты. Всё это прописывают в договоре.

2. Выполнение работ. Подрядчик начинает выполнять работы. В процессе могут возникнуть дополнительные задачи, которые не были предусмотрены изначально. Если заказчик согласен на их выполнение, рекомендуется оформить дополнительное соглашение к договору. В нём стоит зафиксировать новый объём работ и их стоимость.

3. Проверка качества. После завершения ремонта представитель компании проверяет качество выполненных работ, соответствие договору и стандартам.

4. Составление акта выполненных работ. После проверки представитель компании и подрядчик составляют акт выполненных работ. В нём указываются:

наименование выполненных работ, например покраска стен, укладка плитки;

объём и качество выполненных работ;

сроки выполнения;

дополнительные согласованные услуги;

стоимость.

5. Подписание акта. Оба представителя ставят свои подписи на акте выполненных работ. Это документально подтверждает, что работы выполнены в соответствии с условиями договора.

6. Использование акта. Акт становится основанием для выплаты подрядчику. Бухгалтерия использует его для учёта расходов на ремонт.

Образец акта выполненных работ

Есть и другие варианты актов. Например, они могут выглядеть так.

Если вы хотите начать работать в системе ЭДО от Точка Банка, зайдите в интернет-банк и выберите раздел «Документооборот».

Как создать документ в конструкторе сервиса ЭДО от Точка Банка

В ЭДО от Точка Банка создать документ можно онлайн через Конструктор документов.

Шаг 1. Перейдите в Документооборот через вкладку «Сервисы».

Шаг 2. Перейдите по кнопке «Создать» в левом верхнем углу.

Шаг 3. Выберите нужный тип документа – акт.

В любом документе достаточно ввести ИНН контрагента и его платёжные реквизиты, остальные данные подтянутся из ЕГРЮЛ. Номер, дата документа и ваш расчётный счёт заполнятся автоматически. Все поля можно изменить вручную.

Шаг 4. Сформируйте документ, заполните номенклатуру и нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

Шаг 5. Выберите НЭП, введите электронную почту контрагента и присоединитесь к соглашению о признании НЭП. Затем нажмите «Подписать и отправить».

Шаг 6. Введите смс-код, чтобы подтвердить подлинность ЭП. Документ подписан и отправлен контрагенту.

Промежуточный акт

Иногда исполнитель выполняет сложную задачу, и заказчик принимает работу поэтапно. Тогда после каждого отрезка работы составляется промежуточный акт выполненных работ со всеми обязательными реквизитами первичного документа, а по завершении проекта — итоговый.

ПРИМЕР ИП нанял подрядчика для ремонта переговорки в офисе. Стороны составили договор, в котором прописали четыре этапа работ: 1. Демонтаж старой отделки стен. 2. Замена остекления. 3. Подготовка и выравнивание стен. 4. Покраска стен. После сдачи каждого этапа подрядчик будет готовить промежуточный акт. А когда закончит ремонт полностью, составит итоговый акт.



Корректировочный акт приёмки выполненных работ

Иногда заказчик принимает работу, потому что она соответствует техническому заданию, а позже решает изменить результат. В этом случае составляют корректировочный акт. Он уточняет данные в первоначальном документе, который при этом не изменяют.

Корректировочный акт оформляют в произвольной форме. В заголовке указывают «Корректировочный акт», затем приводят актуальные данные. Если изменилась стоимость работ, в документе также указывают, какие сведения скорректировали.

Если после передачи сведений в ФНС изменились объём или стоимость работ, одного корректировочного акта недостаточно. Нужно также подать уточнённую декларацию и приложить к ней исправленные документы.

Как внести изменения в акт о приёмке выполненных работ

Если в документе была ошибка, к примеру в написании адреса или расчёте стоимости, есть два пути. Какой выбрать — зависит от того, в какой форме был составлен акт:

в бумажной версии — зачеркните ошибочные данные и укажите рядом или сверху правильный текст или сумму. Рядом с исправлением поставьте дату и подпись с пометкой «Исправлено»;

для электронной версии — составить новый исправленный вариант, перед этим аннулировав предыдущую версию документа.

Акт по договору подряда

Акт приёмки-передачи — это закрывающий документ. Изначально стороны подписывают договор подряда о сотрудничестве, в котором договариваются, что исполнитель отчитается о работе в форме акта.

Что именно должно быть в акте, тоже пишут в договоре. Например, для бухгалтерского и налогового учёта нужно включить обязательные реквизиты.

Можно ли вместо акта использовать УПД

Если обе стороны согласны, вместо акта можно оформить универсальный передаточный документ (УПД). УПД со статусом 1 одновременно заменяет первичный документ и счёт-фактуру. УПД со статусом 2 является только первичным документом, поэтому может заменить акт, но не счёт-фактуру.

Стороны договора могут включать в соответствующие поля УПД дополнительные сведения по своему усмотрению. Но условие о составлении акта в виде УПД должно быть зафиксировано в договоре.

Подписание акта выполненных работ

После того как исполнитель отчитался о завершении работ, заказчик должен их принять.

Если у заказчика есть претензии к качеству или срокам, подписывать акт не нужно. Надо составить документ с описанием всех замечаний и дефектов, которые исполнитель должен исправить. После этого исполнитель предоставляет новый акт. И только когда заказчик примет работу, бумажный акт подписывают обе стороны.

Обратный случай — когда заказчик увиливает от приёмки работы. Тогда нужно отдельным письмом уведомить его о завершении работы, позвать оценить результат и подписать акт. Если заказчик не явился, составьте акт в одностороннем порядке и подпишите его. Отправьте акт заказчику на оплату. Дальше можно идти в суд с доказательствами того, что работа действительно выполнена.

Односторонний акт обретает юридическую силу:

для строительно-монтажных работ;

других видов договоров — при рассмотрении дела в арбитражном суде.

Акт выполненных работ подписывают в бумажном варианте. Факсимильное подписание с помощью клише-печати допускается только в случае, когда это предусмотрено договором.

В России законодательное регулирование актов выполненных работ осуществляется на основании закона о бухгалтерском учёте и Гражданского кодекса РФ.

Акт выполненных работ как электронный документ в ЭДО

Компании могут оформлять акты приёмки выполненных работ в электронном виде в качестве неформализованного документа.