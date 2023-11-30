Формализованные и неформализованные документы

Документы в формате XML выглядят как код — это бывает сложно для восприятия. Поэтому в интерфейсе операторы ЭДО отображают код в виде PDF файла, а также прикладывают PDF в архив для скачивания. Это позволяет человеку не углубляться в код, а быстро ознакомиться с содержанием.





Для сравнения: в интернете данные тоже передаются в виде кода, но люди видят сайты с картинками и понятным текстом.