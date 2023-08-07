Коротко

Счёт можно выставить с предоплатой или поэтапной оплатой — в зависимости от договора. Его отправляют на бумаге или в электронном виде через ЭДО. После выполнения работ оформляют акт с основными данными о сделке и подписью сторон. Для упрощения документооборота можно использовать УПД, который заменяет акт и счёт‑фактуру.



ИП оформляет расчёты с клиентами с помощью счёта на оплату и акта выполненных работ или услуг. Счёт показывает, сколько и за что нужно заплатить, а акт подтверждает выполнение обязательств. Форма документов свободная, но в них обязательно указывают реквизиты сторон, суммы, наименование услуг или товаров и подписи. При необходимости в счёт добавляют условия оплаты и другие детали сделки.