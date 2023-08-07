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Как ИП выставить счёт и акт

Если вы работаете как ИП, важно правильно оформлять документы для расчётов с клиентами. Основные из них — счёт на оплату и УПД — универсальный передаточный документ, который можно использовать вместо отдельного акта и счёта-фактуры. Акт оформляется только в бумажном виде или в неформализованной форме в ЭДО.

01.04.2026
38 934
38 934

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Авторы

Счёт помогает покупателю понять, сколько и за что нужно заплатить, а акт подтверждает, что обязательства выполнены. Точка Банк разберёт, как составить эти документы, какие данные в них обязательно указать и в каком порядке их оформлять.

Коротко
ИП оформляет расчёты с клиентами с помощью счёта на оплату и акта выполненных работ или услуг. Счёт показывает, сколько и за что нужно заплатить, а акт подтверждает выполнение обязательств. Форма документов свободная, но в них обязательно указывают реквизиты сторон, суммы, наименование услуг или товаров и подписи. При необходимости в счёт добавляют условия оплаты и другие детали сделки.
Счёт можно выставить с предоплатой или поэтапной оплатой — в зависимости от договора. Его отправляют на бумаге или в электронном виде через ЭДО. После выполнения работ оформляют акт с основными данными о сделке и подписью сторон. Для упрощения документооборота можно использовать УПД, который заменяет акт и счёт‑фактуру.

Счёт на оплату 

Этот документ выставляет продавец или исполнитель услуги. По нему покупатель видит, сколько, за что и куда ему платить. 

Счёт имеет произвольную форму, но есть несколько обязательных полей: 

  • номер и дата;
  • данные поставщика и покупателя: название организации или ИП, ИНН, КПП; 
  • банковские реквизиты: название банка получателя, ИНН; КПП; БИК; номер расчётного и корреспондентского счетов;
  • наименование и количество услуг или товаров, единицы измерения;
  • цена за единицу и итоговая сумма к оплате без НДС или с налогом, если его применяют;
  • должность, ФИО и подпись лица, который составил и утвердил счёт.

В документ можно добавить дополнительные поля. Их состав зависит от условий сделки и договорённостей сторон. Например, можно указать срок оплаты. Также можно добавить подтверждение того, что продавец получил деньги от покупателя.

Особенности оформления счетов

Когда ИП работает с клиентом или поставщиком, есть два способа закрепить сотрудничество.

Подписать договор — в этом случае в счёте стоит указать его номер. Договор фиксирует все условия сделки.

Не оформлять договор — тогда счёт становится документом, который подтверждает сделку. Это называется счёт-оферта. Главное — прописать в нём все существенные условия: цены, сроки, порядок оплаты, способ доставки, упаковка, возврат.

Чтобы выставить счёт, сначала определите порядок оплаты по договору. Счёт можно оформить с учётом предоплаты или по акту сверки взаиморасчётов.

Если предусмотрена полная предоплата, выставьте счёт до передачи товара или оказания услуги. Это можно сделать в день заключения договора или позже — главное, чтобы счёт был выставлен до исполнения обязательств.

Если оплата разбита на этапы, оформляйте отдельный счёт на каждый этап в соответствии с графиком, указанным в договоре. Например, при выполнении работ можно выставить счёт на предоплату, затем — на промежуточный платёж и в конце — на окончательный расчёт.

Все условия оплаты зафиксируйте в договоре. На каждый платёж оформляйте отдельный счёт. Это поможет избежать споров и упростит расчёты между сторонами.

Экспертное мнение

При работе со счетами и актами ИП чаще всего допускают ошибки в реквизитах и суммах. Это может привести к спорам с контрагентами и проблемам при проверках. Важно заранее закреплять условия оплаты в договоре и выставлять отдельный счёт на каждый этап расчётов. Если нужна формализованная форма документа, удобно использовать УПД, а если бумажная — оформлять акт сразу после выполнения работ, чтобы зафиксировать факт оказания услуг. Чтобы не тратить время на ручное заполнение документов и снизить риск ошибок, удобно использовать электронный документооборот.


Например, в ЭДО от Точка Банк можно быстро формировать, подписывать и отправлять счета, акты и УПД онлайн.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Стоимость с НДС и без НДС

Если ИП нужно выставить счёт на оплату с НДС, сумму налога нужно включить в цену товара или услуги. Рассчитать её можно так: 

НДС = Сумма ÷ 1,22 × 22%.

Например, ИП продаёт в магазин партию газированных напитков с разными вкусами. Стоимость партии — 120 000 ₽ с НДС.

НДС = 120 000 ÷ 1,22 × 22% = 21 639,34 ₽.

В счёте можно прописать: «Итого к оплате 120 000,00 ₽, в том числе НДС 21 639,34 ₽ (22%)». Продублировать итоговую сумму можно прописью, чтобы избежать недопониманий. 

Если предприниматель не платит НДС, он может выставить счёт с пометкой «Без НДС». 

Способы оформления и выставления счёта

1-й шаг: счета можно составлять на бланке в Word, Excel или других форматах. Чтобы тратить меньше времени на составление счёта вручную, воспользуйтесь готовым бланком.

2-й шаг: после формирования счёта можно отправить его контрагенту удобным способом:

  • В бумажном виде. Нужно распечатать документ и вручить его лично или направить Почтой России или курьерской службой. Печатать счёт лучше в двух экземплярах: один для плательщика, второй — для получателя, чтобы понимать, кому и какие суммы на оплату выставили.
  • В электронном виде. Для этого нужно подключиться к оператору электронного документооборота. После этого вы сможете создавать, подписывать и отправлять документы контрагентам сразу в интернет‑банке. Это полностью безопасно, конфиденциально и быстро — доставка происходит мгновенно. 
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Акт выполненных работ 

Когда компания выполнила обязательства перед контрагентом, формируется акт выполненных работ или услуг. В тексте обычно указывают, что договорённости выполнены полностью и в срок, заказчик не имеет претензий. 

Как выставить акт выполненных работ

Законодательно форма акта не установлена, поэтому компания может разработать свой образец или использовать готовый шаблон.

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Главное, чтобы в акте содержалась ключевая информация, обязательная для первичных документов:

  • название документа;
  • дата составления; 
  • наименование исполнителя и заказчика;
  • информация о видах и объёмах выполненных работ; 
  • стоимость работ;
  • валюта и единица измерения;
  • ФИО, должности и подписи с обеих сторон.

Отдельную пометку делают для обозначения НДС, если сумма указана с налогом на добавленную стоимость.

Убедитесь, что правильно указали реквизиты сторон, дату подписания документа, стоимость и наименование работ. Если будут ошибки, заказчик может оспорить законность сделки. Некоторые реквизиты не обязательно заполнять, например если объём работ невозможно измерить, в акте проставляют прочерки.

Вместе с актом может быть подготовлен счёт-фактура. Это налоговый документ, который позволяет покупателю принять НДС к вычету, подтверждает факт оказания услуг и сумму налога. В то время как акт фиксирует выполнение работ, счёт-фактура обеспечивает возможность налогового возмещения.

Чтобы упростить работу бухгалтеров и ускорить документооборот, можно использовать УПД — универсальный передаточный документ. Это единая форма, которая заменяет собой счёт-фактуру и акт, но использовать её необязательно — можно применять по выбору, если нужен формализованный документ.

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