Счёт помогает покупателю понять, сколько и за что нужно заплатить, а акт подтверждает, что обязательства выполнены. Точка Банк разберёт, как составить эти документы, какие данные в них обязательно указать и в каком порядке их оформлять.
Счёт на оплату
Этот документ выставляет продавец или исполнитель услуги. По нему покупатель видит, сколько, за что и куда ему платить.
Счёт имеет произвольную форму, но есть несколько обязательных полей:
- номер и дата;
- данные поставщика и покупателя: название организации или ИП, ИНН, КПП;
- банковские реквизиты: название банка получателя, ИНН; КПП; БИК; номер расчётного и корреспондентского счетов;
- наименование и количество услуг или товаров, единицы измерения;
- цена за единицу и итоговая сумма к оплате без НДС или с налогом, если его применяют;
- должность, ФИО и подпись лица, который составил и утвердил счёт.
В документ можно добавить дополнительные поля. Их состав зависит от условий сделки и договорённостей сторон. Например, можно указать срок оплаты. Также можно добавить подтверждение того, что продавец получил деньги от покупателя.
Особенности оформления счетов
Когда ИП работает с клиентом или поставщиком, есть два способа закрепить сотрудничество.
Подписать договор — в этом случае в счёте стоит указать его номер. Договор фиксирует все условия сделки.
Не оформлять договор — тогда счёт становится документом, который подтверждает сделку. Это называется счёт-оферта. Главное — прописать в нём все существенные условия: цены, сроки, порядок оплаты, способ доставки, упаковка, возврат.
Чтобы выставить счёт, сначала определите порядок оплаты по договору. Счёт можно оформить с учётом предоплаты или по акту сверки взаиморасчётов.
Если предусмотрена полная предоплата, выставьте счёт до передачи товара или оказания услуги. Это можно сделать в день заключения договора или позже — главное, чтобы счёт был выставлен до исполнения обязательств.
Если оплата разбита на этапы, оформляйте отдельный счёт на каждый этап в соответствии с графиком, указанным в договоре. Например, при выполнении работ можно выставить счёт на предоплату, затем — на промежуточный платёж и в конце — на окончательный расчёт.
Все условия оплаты зафиксируйте в договоре. На каждый платёж оформляйте отдельный счёт. Это поможет избежать споров и упростит расчёты между сторонами.
Стоимость с НДС и без НДС
Если ИП нужно выставить счёт на оплату с НДС, сумму налога нужно включить в цену товара или услуги. Рассчитать её можно так:
НДС = Сумма ÷ 1,22 × 22%.
Например, ИП продаёт в магазин партию газированных напитков с разными вкусами. Стоимость партии — 120 000 ₽ с НДС.
НДС = 120 000 ÷ 1,22 × 22% = 21 639,34 ₽.
В счёте можно прописать: «Итого к оплате 120 000,00 ₽, в том числе НДС 21 639,34 ₽ (22%)». Продублировать итоговую сумму можно прописью, чтобы избежать недопониманий.
Если предприниматель не платит НДС, он может выставить счёт с пометкой «Без НДС».
Способы оформления и выставления счёта
1-й шаг: счета можно составлять на бланке в Word, Excel или других форматах. Чтобы тратить меньше времени на составление счёта вручную, воспользуйтесь готовым бланком.
2-й шаг: после формирования счёта можно отправить его контрагенту удобным способом:
- В бумажном виде. Нужно распечатать документ и вручить его лично или направить Почтой России или курьерской службой. Печатать счёт лучше в двух экземплярах: один для плательщика, второй — для получателя, чтобы понимать, кому и какие суммы на оплату выставили.
- В электронном виде. Для этого нужно подключиться к оператору электронного документооборота. После этого вы сможете создавать, подписывать и отправлять документы контрагентам сразу в интернет‑банке. Это полностью безопасно, конфиденциально и быстро — доставка происходит мгновенно.
Акт выполненных работ
Когда компания выполнила обязательства перед контрагентом, формируется акт выполненных работ или услуг. В тексте обычно указывают, что договорённости выполнены полностью и в срок, заказчик не имеет претензий.
Как выставить акт выполненных работ
Законодательно форма акта не установлена, поэтому компания может разработать свой образец или использовать готовый шаблон.
Главное, чтобы в акте содержалась ключевая информация, обязательная для первичных документов:
- название документа;
- дата составления;
- наименование исполнителя и заказчика;
- информация о видах и объёмах выполненных работ;
- стоимость работ;
- валюта и единица измерения;
- ФИО, должности и подписи с обеих сторон.
Отдельную пометку делают для обозначения НДС, если сумма указана с налогом на добавленную стоимость.
Убедитесь, что правильно указали реквизиты сторон, дату подписания документа, стоимость и наименование работ. Если будут ошибки, заказчик может оспорить законность сделки. Некоторые реквизиты не обязательно заполнять, например если объём работ невозможно измерить, в акте проставляют прочерки.
Вместе с актом может быть подготовлен счёт-фактура. Это налоговый документ, который позволяет покупателю принять НДС к вычету, подтверждает факт оказания услуг и сумму налога. В то время как акт фиксирует выполнение работ, счёт-фактура обеспечивает возможность налогового возмещения.
Чтобы упростить работу бухгалтеров и ускорить документооборот, можно использовать УПД — универсальный передаточный документ. Это единая форма, которая заменяет собой счёт-фактуру и акт, но использовать её необязательно — можно применять по выбору, если нужен формализованный документ.