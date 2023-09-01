Можно ли выставить счёт без договора

Иногда сделки заключают на условиях постоплаты. Представим, что ИП нужно оборудование для запуска производства, но он понимает, что сможет расплатиться только через 3 месяца после начала работы. Если поставщика устраивают такие условия, например, он не хочет упускать заказ, он подписывает договор на условиях постоплаты.





Чтобы не остаться без товара и без денег, поставщик может воспользоваться финансированием под покупку или поставку. Это позволяет работать в привычном режиме.





Например, в сервисе Факторинг от нашего партнёра ROWI это работает так: клиент отправляет заявку и получает предложение, сформированное именно под его бизнес. Ставка — от 0,06% в день, а получить финансирование можно на срок до 120 дней.





Если всё устраивает, клиенту открывают счёт, на который переводят деньги — обычно это сумма сделки за вычетом комиссии. А продавец указывает в договоре с покупателем номинальный счёт в Точка Банк. Когда покупатель переведёт оплату, долг погасится автоматически