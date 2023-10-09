Как выставить счет-фактуру на УСН

Допустим, вы продали товары предпринимателю или компании. Покупатель требует от вас счёт-фактуру с налогом на добавленную стоимость (НДС). Но вы на упрощённой системе налогообложения (УСН) и этот налог не платите. Можете ли вы оформить такой документ? Да, но есть нюансы — узнайте о них в статье. Мы приготовили для вас шаблон и пошаговый план работы с ним.

Зачем нужен счёт-фактура

Счёт-фактура с выделенным НДС — это первичный документ. Он подтверждает, что между контрагентами состоялась сделка, и обязанность продавца — уплатить по ней налог государству.

ПРИМЕР Роман продал товары на 120 000 рублей. В эту цифру входит НДС 20% — 20 000 рублей, он должен заплатить их в бюджет. А покупатель Иван, который применяет общую систему налогообложения (ОСНО), может принять к вычету этот НДС — и уменьшить на 20 000 свой собственный налог. Но при этом ИП и компании на УСН выписывать счета-фактуры не обязаны. Они по закону не являются плательщиками НДС и не имеют права его вернуть. В плюсе только Иван, Роман просто заплатит больше налогов, чем обычно.

Заявить НДС к вычету можно только по счетам-фактурам, в том числе от предпринимателей и компаний на УСН. Об этом говорит Минфин в письме №03-07-14/28647.

Можно ли на УСН выставить счёт-фактуру

Да. Если покупатель настаивает на счёт-фактуре, вы можете пойти навстречу и оформить её — об этом говорит пункт 5 статьи 173 НК РФ. Но выгоду не получите: придется заплатить НДС и подать декларацию — пункт 5 статьи 174 НК РФ. Вернуть эти деньги через налоговый вычет нельзя.

Сколько придётся заплатить? Ставка по НДС зависит от товара и места реализации — Россия или зарубежье. Основная — 20%, пониженная — 10%, её начисляют на социально-значимые товары. Еще есть 0%, предусмотренная для экспортных операций. Подробнее об этом можно почитать в статье 164 НК РФ.

Единственный случай, когда предприниматель на УСН обязан выставить счёт-фактуру — если он является налоговым агентом НДС. Об этом подробно — в статье 161 НК РФ.

Примеры:

предприниматель или компания покупает товары, работы или услуги у иностранцев, указанных в пункте 1. Местом реализации должна быть Россия;

арендует, покупает государственное либо муниципальное имущество у органов власти — пункт 3.

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Как рассчитать НДС

Даже если ИП выставит счёт-фактуру только один раз, нужно будет следовать общему порядку — особенностей для «упрощенцев» нет. Потребуется самостоятельно рассчитать и уплатить НДС, подать декларацию — это можно сделать только электронно. Потребуется электронная подпись и специальный сервис для отправки.

Давайте разберем на примерах, как сделать расчёт. Можно добавить НДС к цене — и тогда не только покупатель купит товар дороже, но и вы заплатите больший НДС государству. Второй вариант — выделить НДС из текущей стоимости.

Расчет по ставке 20%

Итак, НДС можно либо добавить к цене товара, либо выделить из неё. В первом случае нужно просто прибавить к стоимости 20%. Например, без налога товар стоит 10 000 рублей, а с ним — 10 000 + 20% = 12 000 рублей. НДС — 2 000 рублей.

А если выделять НДС из цены, то следует умножить её на 20/120. Допустим, товар стоит те же 10 000 рублей. Получается, НДС тут — 10 000 × 20/120 = 1 666,67 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить государству. 10 000 - 1 666, 67 = 8 333,33 рубля — доход продавца.

Расчет по ставке 10%

Добавляйте к цене 10%. Допустим, стоимость товара — 85 000 рублей. С НДС — 85 000 + 10% = 93 500 рублей. Сумма НДС — 8 500 рублей.

Если хотите выделить НДС из цены, умножайте на 10/110. 85 000 × 10/110 = 7 727,27 рублей — это НДС. А цена — 85 000 - 7 727,27 = 77 272,73 рубля.

Расчет по ставке 0% и счёт-фактура без НДС

Если товар попадает под ставку НДС 0%, то цена не меняется. В счёт-фактуре указывается налоговая ставка 0%, НДС — 0 рублей.

Важно! Если не хотите платить НДС, можете поставить в графе №7 счёт-фактуры пометку «без НДС». Но будьте внимательны: пишите именно «без НДС», а не «НДС 0%» — это юридически разные вещи.

Как выглядит счёт-фактура

Счёт-фактура на УСН такая же, как на других системах налогообложения — шаблон один.

Что внутри? Данные о товаре, услуге или работе. Информация о сторонах сделки — продавце, покупателе, отправителе и получателе груза. Подписи руководителя организации, главного бухгалтера и/или индивидуального предпринимателя. Подписывает счёт-фактуру только одна сторона — продавец. Подписать можно как на бумаге, так и в электронном виде.

Что делать дальше

Уплатите НДС. Можно заплатить всю сумму сразу или тремя равным частями до 28-го числа каждого месяца следующего квартала. Платите единым налоговым платежом.

ПРИМЕР Во втором квартале Елизавета выставила счёт-фактуру с выделенным НДС 240 000 ₽. Она может уплатить сразу всю сумму до 28 июля или сначала внести треть — 80 000 ₽, а потом — остаток равными частями: 80 000 ₽ — до 28 августа, еще 80 000 ₽ — до 28 сентября. Если она опоздает с уплатой, налоговая начислит пени. Определить точный размер пеней поможет калькулятор Точки

Подайте декларацию по шаблону. Это нужно сделать в электронном виде — например, через онлайн-бухгалтерию Точки. Крайний срок — 28‑е число месяца, следующего за кварталом выставления счета-фактуры. Например, если выдали документ в апреле — это второй квартал, — то декларацию следует подать до 28 июля.

Если опоздать, грозит штраф — 5% от неуплаченной суммы налога, минимум 1 000 рублей. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки — ст. 119 НК РФ. Кроме того, за несдачу декларации накажут не только компанию, но и должностное лицо — на 300-500 рублей по статье 15.5 КоАП РФ.

Как хранить счета-фактуры

Счета-фактуры нужно хранить пять лет. Это утверждено Приказами Росархива №236 и №237. Пятилетний срок начинается с 1 января, следующего за тем годом, в котором счёт-фактура закончен делопроизводством.

Срок окончания делопроизводства — это когда вы в последний раз использовали счет-фактуру при расчёте налога и для составления отчетности. То есть если это произошло в феврале 2024 года, пятилетний срок начнётся 1 января 2025 года. А закончится 31 декабря 2029 года.

Как хранить? Всё просто:

1. Бумажные счета-фактуры, которые вы выставили и получили, сложите в разные папки, по хронологии. Сшивать и опечатывать их не требуется.

2. Бумажные счета-фактуры можно хранить в электронном виде. Для этого они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.

3. Электронные счета-фактуры можно хранить онлайн, распечатывать не нужно — письмо ФНС России №СД-4-3/14079@.

4. Также важен Приказ Минфина России №14н. Согласно ему, вместе с электронными счетами-фактурами вы должны хранить:

Подтверждение оператора ЭДО об отправке или о получении счёта-фактуры.

Подтверждение уполномоченного органа о направлении счёта-фактуры.

Извещение о получении подтверждения оператора ЭДО, которое вы ему направили.

Иные документы, которые вы направили покупателю или получили от него. Например, уведомления об уточнении счёта-фактуры, сообщения, извещения и другие.

Сертификаты ключей проверки электронной подписи.

Подведём итоги

Предприниматели и организации УСН могут выставлять счета-фактуры с НДС, но не обязаны это делать. К тому же им это не выгодно: придется подавать декларацию, уплачивать большие деньги в бюджет, а потом хранить документы пять лет.