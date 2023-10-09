Как выставить счет-фактуру на УСН

Допустим, вы продали товары предпринимателю или компании. Покупатель требует от вас счёт-фактуру с налогом на добавленную стоимость (НДС). Но вы на упрощённой системе налогообложения (УСН) и этот налог не платите. Можете ли вы оформить такой документ? Да, но есть нюансы — узнайте о них в статье. Мы приготовили для вас шаблон и пошаговый план работы с ним.
Зачем нужен счёт-фактура
Счёт-фактура с выделенным НДС — это первичный документ. Он подтверждает, что между контрагентами состоялась сделка, и обязанность продавца — уплатить по ней налог государству.
Заявить НДС к вычету можно только по счетам-фактурам, в том числе от предпринимателей и компаний на УСН. Об этом говорит Минфин в письме №03-07-14/28647.
Можно ли на УСН выставить счёт-фактуру
Да. Если покупатель настаивает на счёт-фактуре, вы можете пойти навстречу и оформить её — об этом говорит пункт 5 статьи 173 НК РФ. Но выгоду не получите: придется заплатить НДС и подать декларацию — пункт 5 статьи 174 НК РФ. Вернуть эти деньги через налоговый вычет нельзя.
Сколько придётся заплатить? Ставка по НДС зависит от товара и места реализации — Россия или зарубежье. Основная — 20%, пониженная — 10%, её начисляют на социально-значимые товары. Еще есть 0%, предусмотренная для экспортных операций. Подробнее об этом можно почитать в статье 164 НК РФ.
Единственный случай, когда предприниматель на УСН обязан выставить счёт-фактуру — если он является налоговым агентом НДС. Об этом подробно — в статье 161 НК РФ.
Примеры:
- предприниматель или компания покупает товары, работы или услуги у иностранцев, указанных в пункте 1. Местом реализации должна быть Россия;
- арендует, покупает государственное либо муниципальное имущество у органов власти — пункт 3.
А ещё:
- покупает работы или услуги иностранцев через российского посредника — и реализует их в нашей стране;
- является посредником по продаже электронных услуг иностранных компаний, у которых нет представительства в РФ — пункт 10 статьи 174.2 НК РФ.
Как рассчитать НДС
Даже если ИП выставит счёт-фактуру только один раз, нужно будет следовать общему порядку — особенностей для «упрощенцев» нет. Потребуется самостоятельно рассчитать и уплатить НДС, подать декларацию — это можно сделать только электронно. Потребуется электронная подпись и специальный сервис для отправки.
Давайте разберем на примерах, как сделать расчёт. Можно добавить НДС к цене — и тогда не только покупатель купит товар дороже, но и вы заплатите больший НДС государству. Второй вариант — выделить НДС из текущей стоимости.
Расчет по ставке 20%
Итак, НДС можно либо добавить к цене товара, либо выделить из неё. В первом случае нужно просто прибавить к стоимости 20%. Например, без налога товар стоит 10 000 рублей, а с ним — 10 000 + 20% = 12 000 рублей. НДС — 2 000 рублей.
А если выделять НДС из цены, то следует умножить её на 20/120. Допустим, товар стоит те же 10 000 рублей. Получается, НДС тут — 10 000 × 20/120 = 1 666,67 рублей. Эту сумму нужно будет заплатить государству. 10 000 - 1 666, 67 = 8 333,33 рубля — доход продавца.
Расчет по ставке 10%
Добавляйте к цене 10%. Допустим, стоимость товара — 85 000 рублей. С НДС — 85 000 + 10% = 93 500 рублей. Сумма НДС — 8 500 рублей.
Если хотите выделить НДС из цены, умножайте на 10/110. 85 000 × 10/110 = 7 727,27 рублей — это НДС. А цена — 85 000 - 7 727,27 = 77 272,73 рубля.
Расчет по ставке 0% и счёт-фактура без НДС
Если товар попадает под ставку НДС 0%, то цена не меняется. В счёт-фактуре указывается налоговая ставка 0%, НДС — 0 рублей.
Важно! Если не хотите платить НДС, можете поставить в графе №7 счёт-фактуры пометку «без НДС». Но будьте внимательны: пишите именно «без НДС», а не «НДС 0%» — это юридически разные вещи.
Как выглядит счёт-фактура
Счёт-фактура на УСН такая же, как на других системах налогообложения — шаблон один.
Что внутри? Данные о товаре, услуге или работе. Информация о сторонах сделки — продавце, покупателе, отправителе и получателе груза. Подписи руководителя организации, главного бухгалтера и/или индивидуального предпринимателя. Подписывает счёт-фактуру только одна сторона — продавец. Подписать можно как на бумаге, так и в электронном виде.
Что делать дальше
Уплатите НДС. Можно заплатить всю сумму сразу или тремя равным частями до 28-го числа каждого месяца следующего квартала. Платите единым налоговым платежом.
Подайте декларацию по шаблону. Это нужно сделать в электронном виде — например, через онлайн-бухгалтерию Точки. Крайний срок — 28‑е число месяца, следующего за кварталом выставления счета-фактуры. Например, если выдали документ в апреле — это второй квартал, — то декларацию следует подать до 28 июля.
Если опоздать, грозит штраф — 5% от неуплаченной суммы налога, минимум 1 000 рублей. Штраф начисляется за каждый месяц просрочки — ст. 119 НК РФ. Кроме того, за несдачу декларации накажут не только компанию, но и должностное лицо — на 300-500 рублей по статье 15.5 КоАП РФ.
Как хранить счета-фактуры
Счета-фактуры нужно хранить пять лет. Это утверждено Приказами Росархива №236 и №237. Пятилетний срок начинается с 1 января, следующего за тем годом, в котором счёт-фактура закончен делопроизводством.
Срок окончания делопроизводства — это когда вы в последний раз использовали счет-фактуру при расчёте налога и для составления отчетности. То есть если это произошло в феврале 2024 года, пятилетний срок начнётся 1 января 2025 года. А закончится 31 декабря 2029 года.
Как хранить? Всё просто:
1. Бумажные счета-фактуры, которые вы выставили и получили, сложите в разные папки, по хронологии. Сшивать и опечатывать их не требуется.
2. Бумажные счета-фактуры можно хранить в электронном виде. Для этого они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц.
3. Электронные счета-фактуры можно хранить онлайн, распечатывать не нужно — письмо ФНС России №СД-4-3/14079@.
4. Также важен Приказ Минфина России №14н. Согласно ему, вместе с электронными счетами-фактурами вы должны хранить:
- Подтверждение оператора ЭДО об отправке или о получении счёта-фактуры.
- Подтверждение уполномоченного органа о направлении счёта-фактуры.
- Извещение о получении подтверждения оператора ЭДО, которое вы ему направили.
- Иные документы, которые вы направили покупателю или получили от него. Например, уведомления об уточнении счёта-фактуры, сообщения, извещения и другие.
- Сертификаты ключей проверки электронной подписи.
Подведём итоги
Предприниматели и организации УСН могут выставлять счета-фактуры с НДС, но не обязаны это делать. К тому же им это не выгодно: придется подавать декларацию, уплачивать большие деньги в бюджет, а потом хранить документы пять лет.