Как принять приглашение в ЭДО

Точка Банк разберёт, как правильно найти входящее приглашение, подтвердить его и избежать распространённых ошибок.

Коротко В Точка Банк входящие запросы доступны по следующему пути: «Сервисы» → «Документооборот» → «Настройки» → «Запросы на роуминг». Кроме того, их можно просмотреть в разделе «Сервисы» → «Контрагенты». В карточке конкретного контрагента также отображается актуальная информация о состоянии ЭДО.

Обратите внимание: это актуально только для контрагентов из других систем или операторов ЭДО. Если контрагент работает внутри Точка Банк, настраивать ничего не требуется.

Приглашение в ЭДО — это запрос от контрагента к обмену электронными документами. Чтобы его принять, нужно найти запрос в разделе «Входящие приглашения» личного кабинета и нажать кнопку подтверждения. После этого контрагент появится в списке «Мои контрагенты», и можно будет обмениваться с ним документами.

Подготовка к приёму приглашений в ЭДО

Прежде чем принимать приглашения от контрагентов, нужно подготовиться к работе с электронными документами. Для этого понадобится три шага.

Подключитесь к оператору ЭДО. Оператор — это посредник, который обеспечивает юридически значимый обмен документами между участниками. Выберите оператора из реестра ФНС . Например, ЭДО от Точка Банк . Отправим документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб. Получите квалифицированную электронную подпись (КЭП). КЭП — это аналог собственноручной подписи, она требуется для подписания счетов-фактур, договоров и отчётности. Руководители организаций и ИП могут бесплатно оформить КЭП в налоговой инспекции — потребуется только приобрести носитель — токен. Сотрудники, как правило, оформляют подпись в аккредитованных удостоверяющих центрах. Убедитесь, что ваш программный продукт поддерживает ЭДО. Если вы используете учётную систему, проверьте, есть ли в ней модуль для работы с электронными документами. В Точка Банке сервис электронного документооборота работает сразу после подключения — не нужно настраивать интеграции или покупать дополнительное ПО.

Как получить приглашение в ЭДО

Приглашение может прийти в разных формах: сразу в сервис ЭДО, на электронную почту или в мессенджер в виде ссылки для регистрации.

Где посмотреть приглашение в электронном документообороте

Независимо от того, пришло уведомление на почту или ссылка в мессенджер, само приглашение всегда сохраняется в личном кабинете оператора ЭДО.

Как найти приглашение в личном кабинете

Для поиска запроса к обмену электронными документами от партнёра нужно сделать несколько простых шагов.

Войдите в личный кабинет оператора ЭДО или интернет-банк. Перейдите в раздел управления контрагентами. Найдите вкладку с входящими приглашениями — обычно она называется «Приглашают вас» или «Меня приглашают». Если у вас несколько организаций, убедитесь, что выбрана нужная учётная запись.

В интерфейсе Точка Банка приглашения расположены в разделе «Сервисы — Документооборот».

Далее зайдите в знак «шестерёнка» в правом верхнем углу — «Запросы на роуминг».

Проверка приглашений в ЭДО Лайт

ЭДО Лайт — это бесплатный сервис обмена документами внутри системы «Честный ЗНАК». Его функционал ограничен работой с маркированным товаром. В сервисе доступно:

получение и подписание входящих документов;

бесплатная отправка исходящих документов с кодами маркировки;

приём и отправка приглашений контрагентам, в том числе настройка роуминга;

просмотр архива документов и статусов их обработки в ГИС МТ.

Приглашения проверяются в личном кабинете «Честного ЗНАКА» через раздел «ЭДО Лайт» → вкладка «Профиль» → подраздел «Входящие приглашения».

Что делать, если не видно приглашения

Если отправленное контрагентом приглашение не отображается в интерфейсе, это может быть вызвано следующими причинами:

Наличие нескольких учётных записей (ID) у получателя. Организация может иметь несколько идентификаторов ЭДО для разных подразделений, филиалов или информационных систем. В этом случае требуется проверка идентификатора, на который был направлен запрос.

Ошибки в реквизитах при отправке. При поиске по ИНН система может предложить несколько вариантов, например разные КПП для филиальной сети. Если отправитель выбрал неверную карточку организации, приглашение не поступит в нужный личный кабинет.

Задержки могут возникать на стороне оператора или в роуминге. Межоператорское взаимодействие иногда занимает от нескольких минут до нескольких часов. Если приглашение не появилось в течение суток, рекомендуется проверить данные и отправить запрос повторно по точному идентификатору (ID) участника ЭДО. При этом сначала нужно отозвать ранее отправленное приглашение — только после этого появится возможность направить новое.

Технические особенности настройки роуминга. У некоторых операторов для корректного отображения приглашения требуется предварительная подача заявки на настройку канала связи между конкретными провайдерами.

Как принять приглашение в ЭДО от контрагента

Процесс подтверждения приглашения занимает несколько секунд и состоит из двух шагов: найти запрос и нажать кнопку подтверждения.

Как принять приглашение от контрагента

Откройте список входящих приглашений. Например в ЭДО от Точка Банк это раздел «Сервисы» → «Документооборот» → «Настройки» → «Запросы на роуминг». Выберите нужную организацию. В списке отобразятся компании, которые отправили вам запрос. Обратите внимание на ИНН и название — убедитесь, что это тот самый контрагент, с которым вы планируете обмениваться документами. Нажмите «Принять» или «Отклонить». После этого контрагент появится в вашем списке «Контрагенты» и вы сможете отправлять и получать электронные документы.

Экспертное мнение На практике большинство проблем с ЭДО возникает из‑за невнимательности к идентификатору участника и настройкам доступа. Рекомендую всегда обмениваться именно ID, а не только ИНН — это снижает риск отправки приглашения не туда. Также не стоит включать автоприём приглашений без контроля: это может привести к появлению лишних или даже сомнительных документов в системе. После принятия приглашения обязательно проверьте статус контрагента и попробуйте отправить тестовый документ.



Если вы только начинаете работать с ЭДО, разумно выбрать готовое решение без сложной настройки — например, сервис ЭДО от Точка Банк, уже встроенный в интернет‑банк и позволяющий быстро приступить к обмену документами. В системе достаточно указать ИНН клиента — после этого она автоматически отобразит все его учётные записи в ЭДО. Дарья Жуковская Эксперт-редактор ЭДО от Точка Банк

Как в ЭДО автоматически принять приглашение

Некоторые операторы ЭДО и учётные системы позволяют настроить автоматический приём приглашений. Это удобно, если вы работаете с большим количеством контрагентов и не хотите подтверждать каждый запрос вручную.

Функция автоматического приёма обычно включается в настройках профиля ЭДО. После активации все входящие приглашения будут приниматься автоматически, а контрагенты сразу попадут в список разрешённых.

В профессиональной среде автоматический приём приглашений не рекомендуется из-за участившихся случаев мошенничества в ЭДО. Недобросовестные компании могут массово рассылать приглашения, а затем присылать фиктивные счета или акты. Если система настроена на автоприём, такие документы сразу попадают в учётную систему, что создаёт риски для бухгалтерии.

Приглашение к обмену документами

Приглашение может быть двух типов:

Приглашение к обмену — контрагент уже подключён к ЭДО у другого оператора и предлагает настроить роуминг для обмена документами.

С предложением создать учётную запись в системе ЭДО для организации обмена электронными документами.

В первом случае после принятия приглашения обмен документами доступен сразу. Во втором потребуется завершить регистрацию в системе ЭДО.

Как отказать или отменить приглашение в ЭДО

Если работа с отправителем не планируется или приглашение пришло по ошибке, его следует отклонить.

Чтобы отказаться от приглашения, в списке входящих приглашений нажмите «Отказать» или «Отклонить». В некоторых системах можно указать причину отказа — это поможет контрагенту понять, почему запрос не подтвердили.

Чтобы отменить уже отправленное приглашение, найдите его в разделе «Ожидают ответа» или «Приглашения отправлены». Там будет кнопка «Отменить» или «Отозвать».

Чтобы удалить контрагента после принятия запроса, найдите организацию в списке «Мои контрагенты» и выберите «Удалить» или «Заблокировать». После этого обмен документами станет невозможен.

Работа с идентификатором ЭДО

Идентификатор участника ЭДО (ID) — это уникальный номер, который присваивается каждой организации при подключении к оператору. Он нужен для точной адресации приглашений и документов.

Где найти идентификатор ЭДО

В личном кабинете Точка Банка идентификатор отображается в сервисе «Документооборот» → «Настройки», внизу страницы вы найдёте ID для роуминга. Обычно это комбинация из 11 символов, включающая ИНН и другие данные.

В других системах идентификатор можно найти в карточке организации или в разделе с информацией об учётной записи.

Как отправить ID ЭДО контрагенту

ID можно найти в личном кабинете по пути: «Сервисы» → «Документооборот» → «Настройки» → внизу «ID для роуминга».

Передать его можно любым удобным способом: по электронной почте, в чате или по телефону. Главное — указать точную последовательность символов.

Как узнать ID ЭДО по ИНН

Если контрагент не сообщил свой идентификатор, его можно попробовать найти по ИНН. При отправке приглашения в большинстве систем достаточно ввести ИНН — система сама подтянет доступные идентификаторы. Если это не сработало, потребуется запросить идентификатор напрямую у контрагента.

У одной организации может быть несколько ID — например, для разных подразделений или разных операторов. Поэтому приглашение по ИНН может уйти не на тот адрес. Если контрагент не получил приглашение, уточните его идентификатор.

Как проверить статус подключения

После принятия приглашения важно убедиться, что обмен настроен корректно. Проверить это можно по статусу контрагента в списке.

В разделе «Мои контрагенты» у каждой организации отображается статус подключения. Возможные варианты:

«Обмен настроен» или «Активен» — контрагент подтвердил приглашение, можно отправлять документы.

«Ожидает ответа» — приглашение отправлено, контрагент ещё не ответил.

«Приглашение отклонено» — контрагент отказался от обмена или отправитель отозвал запрос.

Если статус не меняется в течение нескольких дней, свяжитесь с контрагентом и уточните, получено ли приглашение.

Решение проблем с приглашениями от контрагентов в ЭДО

Даже при правильной настройке могут возникать сложности. Рассмотрим самые частые проблемы и способы их решения.

Не приходит приглашение в ЭДО — причины

Если контрагент отправил приглашение, но оно не получено, возможны такие причины:

Приглашение ушло на другой идентификатор, неверный ИНН или КПП. Уточните у контрагента, какие реквизиты он использовал при отправке запроса.

Технические проблемы на стороне оператора ЭДО. Если прошло больше суток, попросите отклонить старый запрос и отправить запрос повторно.

Контрагент отправил приглашение на недействительный адрес электронной почты. Сверьте правильность написания email.

Обработка статуса «Не участник ЭДО»

Если при попытке отправить приглашение контрагенту система показывает статус «Не участник ЭДО» или «Не подключён», это означает, что контрагент не найден в базе оператора или общем реестре участников электронного документооборота. Ряд крупных операторов позволяет направить информационное письмо на электронную почту контрагента. Такое сообщение содержит ссылку на регистрацию в конкретной системе ЭДО.

Если функция отправки на почту недоступна, необходимо связаться с партнёром напрямую и уточнить наличие действующего идентификатора ЭДО (ID) или предложить ему выбрать оператора для подключения. Обмен документами станет возможен только после того, как контрагент зарегистрируется в системе и подтвердит входящий запрос.

Если контрагент решит подключиться к другому оператору, ранее отправленное приглашение может не отобразиться. В этом случае потребуется повторная отправка запроса с настройкой роуминга.

Ошибка приглашения в системе

Если кнопка принятия не активна или система выдаёт ошибку, причины могут быть следующими:

У сотрудника нет прав на подписание. В ЭДО принимает приглашения только тот сотрудник, у которого есть право регистрационных действий и действующая УКЭП. Проверьте настройки доступа в разделе «Сотрудники».

Приглашение уже обработано. Если кто-то из коллег уже принял или отклонил приглашение, кнопка станет неактивной, а статус запроса изменится на актуальный, например «Подключён».

Контрагент отозвал приглашение. У контрагента есть возможность отмены запроса до его принятия.

Технический сбой. Иногда для решения проблемы достаточно просто обновить страницу или заново войти в личный кабинет.

Как подтвердить участие в ЭДО

В некоторых системах после принятия приглашения требуется дополнительная активация обмена счетами-фактурами. Это необходимо для регистрации организации в сети доверенных операторов ФНС.

При попытке отправить или получить счёт-фактуру система предлагает заполнить заявление об участии в ЭДО. В окне заявления следует проверить данные организации, нажать кнопку «Заполнить» (или «Подписать») и отправить документ.

После завершения регистрации заявления обмен юридически значимыми документами станет доступен в полном объёме.