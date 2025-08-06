ФНС России напомнила о требованиях к операторам ЭДО: бизнесу важно знать, как работают роуминг, хранение данных и проверка электронной подписи. Рассказываем, что предписывает налоговая и как всё это уже реализовано в сервисе документооборота от Точка Банк.
Согласно официальной странице ФНС России «Обязанности и сервисы операторов ЭДО В2В», обязанности оператора (по приказу ФНС России от 08.06.2021 № ЕД‑7‑26/546@):
1. Установить взаимодействие (роуминг) с контрагентом, даже если он у другого оператора.
Роуминг должен быть настроен не позднее:
- 20 рабочих дней, если связь не настроена;
- 2 рабочих дней, если связь уже есть.
Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк позволяет отправлять документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.
В Точка Банк такое соединение доступно — вы можете оперативно обмениваться документами с любым контрагентом.
2. Оказывать круглосуточную техподдержку по телефону и email.
Контакты поддержки указываются на сайте оператора.
Точка Банк предоставляет круглосуточную техподдержку, включая консультации по ЭДО.
3. Поддерживать обмен документами в форматах, утверждённых ФНС.
Реализация новых или обновлённых форматов в течение 6 месяцев, включая роуминг.
Точка Банк поддерживает актуальный формат УПД и следит за обновлениями в законодательстве ЭДО.
4. Хранить информацию об обмене документами.
Срок хранения соответствует законодательству об архивном деле, даже после прекращения сотрудничества.
В Точка Банк данные об обмене хранятся соответственно требованиям, гарантируя юридическую надёжность.
5. Передавать регистрационные данные абонентов в ФНС.
Эти данные необходимы для настройки роуминга и маркировки в сервисе «Прозрачный бизнес».
Точка Банк передаёт все требуемые регистрационные данные своевременно и корректно.
6. Осуществлять проверку срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи отправителя.
Оператор отправителя обязан это делать и формировать «Подтверждение даты отправки».
ЭДО Точка Банк обеспечивает проверку сертификатов электронной подписи и предоставляет подтверждение отправки документов.
7. Доставлять документ получателю.
Отказ возможен только при ошибках форматного контроля, иначе отказ инициирует контрагент.
Точка Банк корректно доставляет документы, строго следуя нормам и исключая необоснованные отказы.
8. Передавать документ следующему участнику ЭДО.
Независимо от наличия машиночитаемой доверенности (МЧД) в любых формах.
В электронном документообороте Точка Банк такая переотправка реализована корректно, соблюдая все требования.
Если вы уже клиент Точка Банк — войдите в интернет‑банк, перейдите в раздел «Документооборот», выберите тариф «Продвинутый» и активируйте сервис для полноценной работы с ЭДО. Вы получите весь необходимый функционал для соответствия требованиям ФНС без лишних хлопот.
Дополнительные сервисы (необязательные, но рекомендованы)
ФНС также описывает сервисы, которые оператор может, но не обязан предоставлять:
- Проверки документов (углублённая валидация).
Специалисты Точка Банк внимательно следят за изменениями в законодательстве и своевременно обновляют систему, чтобы документы пользователей всегда соответствовали требованиям.
- Дополнительное хранение.
В ЭДО Точка Банк доступно расширенное хранение документов и доверенностей сверх срока, требуемого законом.
- Интеграция с ГОИС и контролирующими органами.
- Индивидуальные виды документооборота.
Точка Банк позволяет обмениваться документами в нестандартных форматах при наличии договорённостей с контрагентами.