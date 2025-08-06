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ЭДО
ЭДО

Обязанности операторов ЭДО: требования налоговой и готовое решение от Точка Банк

ЭДО без ошибок и штрафов: ФНС опубликовала строгие правила для операторов. Узнайте, как с Точка Банк вы получите готовое решение, полностью соответствующее закону.

06.08.2025
239
239

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Актуальные шаблоны в ЭДО от Точка Банк

Не нужно следить за изменениями — мы уже всё обновили. Подписывайте и отправляйте документы в пару кликов.
Попробовать ЭДО

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

ФНС России напомнила о требованиях к операторам ЭДО: бизнесу важно знать, как работают роуминг, хранение данных и проверка электронной подписи. Рассказываем, что предписывает налоговая и как всё это уже реализовано в сервисе документооборота от Точка Банк.

Согласно официальной странице ФНС России «Обязанности и сервисы операторов ЭДО В2В», обязанности оператора (по приказу ФНС России от 08.06.2021 №  ЕД‑7‑26/546@):

1. Установить взаимодействие (роуминг) с контрагентом, даже если он у другого оператора.

Роуминг должен быть настроен не позднее:

  • 20 рабочих дней, если связь не настроена;
  • 2 рабочих дней, если связь уже есть.

Например, роуминг с сервисами ЭДО от Точка Банк позволяет отправлять документы в Диадок, СБИС, Астрал, Такском, СберКорус и Эдивеб.

Электронный документооборот в Точка Банк — это больше, чем просто обмен файлами. Это конструктор: готовые шаблоны договоров, счетов, УПД и актов, автозаполнение и понятный интерфейс. Всё, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе, а не на рутине.

В Точка Банк такое соединение доступно — вы можете оперативно обмениваться документами с любым контрагентом.

 2. Оказывать круглосуточную техподдержку по телефону и email.

Контакты поддержки указываются на сайте оператора.

Точка Банк предоставляет круглосуточную техподдержку, включая консультации по ЭДО.

3. Поддерживать обмен документами в форматах, утверждённых ФНС.

Реализация новых или обновлённых форматов в течение 6 месяцев, включая роуминг.

Точка Банк поддерживает актуальный формат УПД и следит за обновлениями в законодательстве ЭДО.

4. Хранить информацию об обмене документами.

Срок хранения соответствует законодательству об архивном деле, даже после прекращения сотрудничества.

В Точка Банк данные об обмене хранятся соответственно требованиям, гарантируя юридическую надёжность.

5. Передавать регистрационные данные абонентов в ФНС.

Эти данные необходимы для настройки роуминга и маркировки в сервисе «Прозрачный бизнес».

Точка Банк передаёт все требуемые регистрационные данные своевременно и корректно.

6. Осуществлять проверку срока действия сертификата ключа проверки электронной подписи отправителя.

Оператор отправителя обязан это делать и формировать «Подтверждение даты отправки».

ЭДО Точка Банк обеспечивает проверку сертификатов электронной подписи и предоставляет подтверждение отправки документов.

7. Доставлять документ получателю.

Отказ возможен только при ошибках форматного контроля, иначе отказ инициирует контрагент.

Точка Банк корректно доставляет документы, строго следуя нормам и исключая необоснованные отказы.

8. Передавать документ следующему участнику ЭДО.

Независимо от наличия машиночитаемой доверенности (МЧД) в любых формах.

В электронном документообороте Точка Банк такая переотправка реализована корректно, соблюдая все требования.

Если вы уже клиент Точка Банк — войдите в интернет‑банк, перейдите в раздел «Документооборот», выберите тариф «Продвинутый» и активируйте сервис для полноценной работы с ЭДО. Вы получите весь необходимый функционал для соответствия требованиям ФНС без лишних хлопот.

Дополнительные сервисы (необязательные, но рекомендованы)

ФНС также описывает сервисы, которые оператор может, но не обязан предоставлять:

  • Проверки документов (углублённая валидация).

Специалисты Точка Банк внимательно следят за изменениями в законодательстве и своевременно обновляют систему, чтобы документы пользователей всегда соответствовали требованиям.

  • Дополнительное хранение.

В ЭДО Точка Банк доступно расширенное хранение документов и доверенностей сверх срока, требуемого законом.

  • Интеграция с ГОИС и контролирующими органами.
  • Индивидуальные виды документооборота.

Точка Банк позволяет обмениваться документами в нестандартных форматах при наличии договорённостей с контрагентами.

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