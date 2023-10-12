Какие документы надо оформить при продаже товара или оказании услуги

Предприниматели, которые начинают работать с контрагентами, должны оформлять документы для каждой сделки. Это важно, чтобы доказать, что сделка состоялась, а заказчик получил товар или услугу.

Если работать без оформления документов, можно столкнуться с проблемами. Например, если предприниматель вовремя отгрузил партию товара, а недобросовестный покупатель утверждает, что не получил заказ. В этом случае доказать свою правоту можно, если иметь на руках документы, подтверждающие продажу товара или оказание услуг.

Документ, подтверждающий заключение сделки

Договор — стандартный документ, подтверждающий заключение сделки. Договор подписывают, чтобы все нюансы были зафиксированы на бумаге. Это позволяет наглядно видеть:

название заказанных товаров или услуг;

объём партии или услуг;

стоимость позиции товара или разовой услуги;

итоговую стоимость всей партии или заказа;

сроки поставки или оказания услуг;

сроки оплаты поставки или оказания услуг;

адрес доставки;

реквизиты поставщика;

обязанности и ответственность сторон.

Договор можно оформлять в свободной форме, это не обязательный документ. Но обычно ИП и руководители ООО всё-таки заключают его: наличие договора сводит к минимуму все спорные вопросы. А если конфликтная ситуация всё-таки возникла, можно обратиться к договору и понять, кто прав.

Документы для подтверждения продаж или оказания услуг

Документы различаются в зависимости от объекта сделки. При продаже товаров оформляют товарную накладную, при оказании услуг — акт об оказанных услугах, а при выполнении работ — акт о выполненных работах. Для всех видов сделок дополнительно оформляют счёт-фактуру, если продавец на ОСНО.

Первичный документ и счёт-фактуру можно заменить одним документом — УПД.

Первичные документы отличаются между собой, но главное, чтобы в них содержались обязательные реквизиты. Если какой-то из документов составлен не в полном соответствии с законом, то по нему нельзя признать расходы в налоговом учёте.

Подробный порядок заполнения счёта-фактуры прописан в приложении № 1 к Постановлению № 1137, а основные требования к документу — в пунктах 5 и 6 статьи 169 НК РФ. Если документ оформлен не в соответствии с требованиями, то вычет по нему получить не удастся.

В этой статье коротко расскажем обо всех этих документах.

Товарная накладная

Если предприниматель продаёт товары, на них оформляют товарную накладную. Она нужна продавцу для отгрузки, а покупателю для получения товара. В будущем документ нужен для бухгалтерии и налоговой.

Формирует товарную накладную поставщик, он же отдаёт её покупателю во время отгрузки товара. Товарную накладную формируют по форме ТОРГ-12. В ней содержится информация о товаре:

наименование;

единица измерения;

количество товара;

вид упаковки;

количество;

масса (брутто и нетто);

цена;

сумма (с учётом НДС и без учёта).

Если товар принимают по доверенности, данные доверенности вписывают в накладную. Также в товарной накладной указывают, кто разрешил отпускать груз, кто его отпустил и кто принял. Документ составляют в двух экземплярах.

Акт выполненных работ

Подписанный акт подтверждает, что работы выполнены, а заказчик не имеет претензий к исполнителю. Форма акта свободная, поэтому предприниматель может разработать свой образец акта или просто скачать готовый шаблон.

В акте выполненных работ указывают информацию, обязательную для первичных документов:

название документа;

дата составления;

наименование исполнителя и заказчика;

информация о видах и объемах выполненных работ;

стоимость работ с уточнением, входит в нее НДС или нет;

валюта и единица измерения;

ФИО, должности и подписи тех, кто подписывает акт с обеих сторон.

Также в акте должны быть подписи обеих сторон — заказчика и исполнителя.

ПРИМЕР Предприниматель заказал у агентства копирайтинга 30 статей на сайт компании. Срок исполнения — месяц. ИП и агентство копирайтинга заключили об этом договор. Авторы агентства выполнили работу. После этого предприниматель подтвердил, что результат его устраивает, подписал акт выполненных работ и перевёл оплату.

Для подтверждения оказания услуг оформляют соответствующий акт. Он тоже составляется в свободной форме. Например, при оказании услуги можно заполнить акт выполненных работ или услуг. В нём прописывают название организации, ИНН, наименование услуг, их единицу измерения и количество, цену и итоговую сумму. Отдельно указывают стоимость НДС за оказание услуги и итоговую сумму оказания услуги с НДС. В акте также можно указать, что услуга была выполнена в срок, а к оказанию услуги претензий нет.

Счёт-фактура

Если продавец работает на ОСНО, при продаже товара он выставляет ещё и счёт-фактуру. На основании этого документа покупатель может принять к вычету НДС, который предъявил продавец.

В счёте-фактуре прописывают:

ФИО ИП или наименование компании продавца, адрес, ИНН/КПП продавца;

ФИО ИП или наименование компании покупателя, адрес, ИНН/КПП покупателя;

данные грузоотправителя и грузополучателя;

валюту сделки;

наименование товара;

код вида товара;

единицу измерения;

количество или объём;

цену за единицу товара;

стоимость товара;

сумму акциза;

налоговую ставку;

сумму налога, которую предъявляют покупателю;

страну происхождения;

общую сумму с учётом суммы НДС и без неё.

ИП подписывает документ сам. В организации счёт-фактуру подписывают руководитель и главный бухгалтер ООО, либо другие сотрудники, уполномоченные организацией.

Счёт-фактура — формализованный документ. Для него разработан специальный формат, поэтому создавать счёт-фактуру самостоятельно не надо.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Обычно при продаже товара заполняют товарную накладную, а также счёт-фактуру. Чтобы бухгалтерам было комфортнее, налоговая разработала единый документ, в котором есть поля и для первичного документа, и для счёта-фактуры. Поэтому вместо заполнения нескольких документов предпринимателю достаточно заполнить один.

У УПД есть статус 1 и статус 2. Первый статус используют и для первичного документа, и для счёта-фактура. А второй — если УПД нужен только вместо первичного документа. От выбранного статуса зависит, какие поля надо заполнить.

Статус 1.

Заполняют все поля в подразделе «Счёт-фактура»:

номер документа и дата;

информация о продавце;

данные о грузоотправителе и грузополучателе;

номер платёжного поручения;

информацию о покупателе;

валюту — наименование и код);

идентификатор государственного контракта (заполняется только при наличии).

Также в этом подразделе вносят информацию о сделке:

код товара, работ или услуг;

название товара;

код вида товара;

единицы измерения;

количество товаров или объём услуг;

цену за 1 единицу измерения;

стоимость без налога;

сумма акциза (если есть)

налоговая ставка;

сумма налога, которую предъявляют покупателю;

стоимость товаров с налогом;

страна происхождения товара;

регистрационный номер таможенной декларации.

Статус 2.

Заполняется только часть полей. Среди них обязательно заполнить эти поля:

Когда надо составлять документы?

Первичный документ (товарная накладная, акт, УПД) выставляется в момент сделки или сразу после ее завершения.

Счёт-фактуру выписывают в течение 5 дней.

В каком формате составлять документы — в бумажном или электронном?

Обмениваться документами можно и на бумаге, и через сервисы электронного документооборота. Но надо учитывать, что бумажные документы подписывают одинаково, а вот электронные — разными подписями.

Для договора, акта выполненных работ или товарной накладной достаточно НЭП — неквалифицированной электронной подписи. Её легко получить в Точке. А обмениваться такими документами удобно через нашу систему ЭДО.

Электронный документооборот быстрее и безопаснее обычного. К тому же, он позволяет управлять бизнесом из любой точки мира и вести дела максимально прозрачно. Конечно, в начале это может показаться непривычным, но когда предприниматели начинают пользоваться электронным документооборотом, уже не хочется возвращаться к бумажным документам, распечаткам и курьерам. Елизавета Долгополова эксперт Точки по ЭДО

Но есть и формализованные документы, для которых необходима КЭП — квалифицированная электронная подпись. Например, счёт-фактура или УПД. Получить КЭП сложнее: надо прийти в удостоверяющий центр и получить токен, а затем настроить плагин для работы подписей.

Что будет, если не составить документы в срок?

Любую хозяйственную операцию необходимо сопровождать документами. Если не составить их вовремя, покупатель не сможет отразить эту покупку у себя в учете и принять НДС к вычету.