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Какие документы надо оформить при продаже товара или оказании услуги

12.10.2023
10 628
10 628

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На подписание документов уходит 2 минуты. Подписывать можно онлайн — без токенов и флешек. Документы юридически значимы.
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Предприниматели, которые начинают работать с контрагентами, должны оформлять документы для каждой сделки. Это важно, чтобы доказать, что сделка состоялась, а заказчик получил товар или услугу.

Если работать без оформления документов, можно столкнуться с проблемами. Например, если предприниматель вовремя отгрузил партию товара, а недобросовестный покупатель утверждает, что не получил заказ. В этом случае доказать свою правоту можно, если иметь на руках документы, подтверждающие продажу товара или оказание услуг.

Документ, подтверждающий заключение сделки

Договор — стандартный документ, подтверждающий заключение сделки. Договор подписывают, чтобы все нюансы были зафиксированы на бумаге. Это позволяет наглядно видеть: 

  • название заказанных товаров или услуг;
  • объём партии или услуг;
  • стоимость позиции товара или разовой услуги; 
  • итоговую стоимость всей партии или заказа;
  • сроки поставки или оказания услуг;
  • сроки оплаты поставки или оказания услуг;
  • адрес доставки;
  • реквизиты поставщика;
  • обязанности и ответственность сторон.

Договор можно оформлять в свободной форме, это не обязательный документ. Но обычно ИП и руководители ООО всё-таки заключают его: наличие договора сводит к минимуму все спорные вопросы. А если конфликтная ситуация всё-таки возникла, можно обратиться к договору и понять, кто прав. 

Документы для подтверждения продаж или оказания услуг

Документы различаются в зависимости от объекта сделки. При продаже товаров оформляют товарную накладную, при оказании услуг — акт об оказанных услугах, а при выполнении работ — акт о выполненных работах. Для всех видов сделок дополнительно оформляют счёт-фактуру, если продавец на ОСНО.

Первичный документ и счёт-фактуру можно заменить одним документом — УПД. 

Первичные документы отличаются между собой, но главное, чтобы в них содержались обязательные реквизиты. Если какой-то из документов составлен не в полном соответствии с законом, то по нему нельзя признать расходы в налоговом учёте.

Подробный порядок заполнения счёта-фактуры прописан в приложении № 1 к Постановлению № 1137, а основные требования к документу — в пунктах 5 и 6 статьи 169 НК РФ. Если документ оформлен не в соответствии с требованиями, то вычет по нему получить не удастся.

В этой статье коротко расскажем обо всех этих документах. 

Товарная накладная

Если предприниматель продаёт товары, на них оформляют товарную накладную. Она нужна продавцу для отгрузки, а покупателю для получения товара. В будущем документ нужен для бухгалтерии и налоговой. 

Формирует товарную накладную поставщик, он же отдаёт её покупателю во время отгрузки товара. Товарную накладную формируют по форме ТОРГ-12. В ней содержится информация о товаре:

  • наименование;
  • единица измерения;
  • количество товара; 
  • вид упаковки; 
  • количество; 
  • масса (брутто и нетто);
  • цена;
  • сумма (с учётом НДС и без учёта).

Если товар принимают по доверенности, данные доверенности вписывают в накладную. Также в товарной накладной указывают, кто разрешил отпускать груз, кто его отпустил и кто принял. Документ составляют в двух экземплярах.

Акт выполненных работ

Подписанный акт подтверждает, что работы выполнены, а заказчик не имеет претензий к исполнителю. Форма акта свободная, поэтому предприниматель может разработать свой образец акта или просто скачать готовый шаблон.

В акте выполненных работ указывают информацию, обязательную для первичных документов:

  • название документа;
  • дата составления; 
  • наименование исполнителя и заказчика;
  • информация о видах и объемах выполненных работ; 
  • стоимость работ с уточнением, входит в нее НДС или нет;
  • валюта и единица измерения;
  • ФИО, должности и подписи тех, кто подписывает акт с обеих сторон.

Также в акте должны быть подписи обеих сторон — заказчика и исполнителя. 

ПРИМЕР
Предприниматель заказал у агентства копирайтинга 30 статей на сайт компании. Срок исполнения — месяц. ИП и агентство копирайтинга заключили об этом договор. Авторы агентства выполнили работу. После этого предприниматель подтвердил, что результат его устраивает, подписал акт выполненных работ и перевёл оплату.

Для подтверждения оказания услуг оформляют соответствующий акт. Он тоже составляется в свободной форме. Например, при оказании услуги можно заполнить акт выполненных работ или услуг. В нём прописывают название организации, ИНН, наименование услуг, их единицу измерения и количество, цену и итоговую сумму. Отдельно указывают стоимость НДС за оказание услуги и итоговую сумму оказания услуги с НДС. В акте также можно указать, что услуга была выполнена в срок, а к оказанию услуги претензий нет.

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Счёт-фактура

Если продавец работает на ОСНО, при продаже товара он выставляет ещё и счёт-фактуру. На основании этого документа покупатель может принять к вычету НДС, который предъявил продавец. 

В счёте-фактуре прописывают:

  • ФИО ИП или наименование компании продавца, адрес, ИНН/КПП продавца;
  • ФИО ИП или наименование компании покупателя, адрес, ИНН/КПП покупателя;
  • данные грузоотправителя и грузополучателя;
  • валюту сделки;
  • наименование товара;
  • код вида товара;
  • единицу измерения;
  • количество или объём; 
  • цену за единицу товара;
  • стоимость товара;
  • сумму акциза;
  • налоговую ставку;
  • сумму налога, которую предъявляют покупателю;
  • страну происхождения;
  • общую сумму с учётом суммы НДС и без неё.

ИП подписывает документ сам. В организации счёт-фактуру подписывают руководитель и главный бухгалтер ООО, либо другие сотрудники, уполномоченные организацией.

Счёт-фактура — формализованный документ. Для него разработан специальный формат, поэтому создавать счёт-фактуру самостоятельно не надо.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Обычно при продаже товара заполняют товарную накладную, а также счёт-фактуру. Чтобы бухгалтерам было комфортнее, налоговая разработала единый документ, в котором есть поля и для первичного документа, и для счёта-фактуры. Поэтому вместо заполнения нескольких документов предпринимателю достаточно заполнить один. 

У УПД есть статус 1 и статус 2. Первый статус используют и для первичного документа, и для счёта-фактура. А второй — если УПД нужен только вместо первичного документа. От выбранного статуса зависит, какие поля надо заполнить. 

Статус 1. 

Заполняют все поля в подразделе «Счёт-фактура»: 

  • номер документа и дата;
  • информация о продавце;
  • данные о грузоотправителе и грузополучателе;
  • номер платёжного поручения;
  • информацию о покупателе;
  • валюту — наименование и код);
  • идентификатор государственного контракта (заполняется только при наличии).

Также в этом подразделе вносят информацию о сделке: 

  • код товара, работ или услуг;
  • название товара;
  • код вида товара; 
  • единицы измерения;
  • количество товаров или объём услуг;
  • цену за 1 единицу измерения;
  • стоимость без налога;
  • сумма акциза (если есть)
  • налоговая ставка;
  • сумма налога, которую предъявляют покупателю;
  • стоимость товаров с налогом;
  • страна происхождения товара;
  • регистрационный номер таможенной декларации.

Статус 2. 

Заполняется только часть полей. Среди них обязательно заполнить эти поля: 

Когда надо составлять документы?

Первичный документ (товарная накладная, акт, УПД) выставляется в момент сделки или сразу после ее завершения. 

Счёт-фактуру выписывают в течение 5 дней.

В каком формате составлять документы — в бумажном или электронном?

Обмениваться документами можно и на бумаге, и через сервисы электронного документооборота. Но надо учитывать, что бумажные документы подписывают одинаково, а вот электронные — разными подписями.

Для договора, акта выполненных работ или товарной накладной достаточно НЭП — неквалифицированной электронной подписи. Её легко получить в Точке. А обмениваться такими документами удобно через нашу систему ЭДО. 

Электронный документооборот быстрее и безопаснее обычного. К тому же, он позволяет управлять бизнесом из любой точки мира и вести дела максимально прозрачно. Конечно, в начале это может показаться непривычным, но когда предприниматели начинают пользоваться электронным документооборотом, уже не хочется возвращаться к бумажным документам, распечаткам и курьерам.

Елизавета Долгополоваэксперт Точки по ЭДО

Но есть и формализованные документы, для которых необходима КЭП — квалифицированная электронная подпись. Например, счёт-фактура или УПД. Получить КЭП сложнее: надо прийти в удостоверяющий центр и получить токен, а затем настроить плагин для работы подписей.

Что будет, если не составить документы в срок?

Любую хозяйственную операцию необходимо сопровождать документами. Если не составить их вовремя, покупатель не сможет отразить эту покупку у себя в учете и принять НДС к вычету.

Кроме того, за отсутствие первичного документа организацию может оштрафовать ФНС. При разовом нарушении штрафуют на 10 000 рублей, а при повторяющемся — на 30 000. Если из-за отсутствия документов оказалась занижена налоговая база, ФНС штрафует на 20 % от суммы неуплаченного налога, но не меньше 40 000 рублей.

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Какие документы нужны для оказания услуг или продажи товара — Банк Точка