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Новые правила маркировки с сентября 2025 года

С сентября 2025 года в России вводят новые требования к маркировке целого ряда товаров. Изменения затронут сразу несколько отраслей и потребуют от бизнеса адаптировать процессы: от регистрации в «Честном ЗНАКЕ» до поэкземплярного учёта и передачи данных в систему. Точка Банк разобрал, что изменится, какие товары попадают под новые правила и какие сроки установлены для каждого этапа.

13.08.2025
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С 1 сентября 2025 года в России расширяется список товаров с обязательной маркировкой на основании Федерального закона № 488-ФЗ. Под новые правила попадут стройматериалы, спортивное питание, отдельные детские товары и сладости. Изменения коснутся всех участников рынка — от производителей до розницы. Точка Банк изучил изменения в новых правилах маркировки. 

Стройматериалы

С 1 сентября 2025 года производители и импортёры стройматериалов должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2025 № 820. С октября начнётся маркировка сухих смесей, а с декабря — герметиков и шпатлёвок.

Остатки без маркировки можно продавать до окончания срока годности. Но отгрузка без кодов разрешена только до 1 мая 2026 года. С декабря 2026 года вводится поэкземплярный учёт — все коды нужно указывать в документах и фиксировать выбытие товара.

Маркировать обязаны производители, импортёры, оптовики и розница. Строительные компании, которые используют материалы только для себя, под правила не попадают. Но если продадут остатки, придётся зарегистрироваться в системе и соблюдать требования.

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Спортивное питание

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р (ред. 07.02.2025), спортивное питание подлежит маркировке. А именно, под маркировку попадут: батончики, закуски, мясные изделия, продукты с какао, зерновые, растительные напитки, витамины и спортивные добавки. Проверить, нужен ли код, можно по кодам ТН ВЭД и ОКПД2.

С сентября 2025 года — регистрация в «Честном ЗНАКЕ». С октября — нанесение кодов на всю продукцию. С марта 2026 года — обязательная передача данных о выводе товаров из оборота.

Остатки без маркировки можно продать до конца августа 2026 года. С сентября оборот немаркированных товаров запретят. С марта 2027 года появится поэкземплярный учёт.

Детские игрушки и товары

С сентября 2025 года, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2025 № 819, нужно маркировать часть детских товаров. Это самокаты, педальные машины, куклы, коляски для кукол, головоломки, игрушечные модели, детские карты, гоночные наборы и настольные игры.

Не попадают под правила ёлочные игрушки, трёхколёсные велосипеды и воздушные шары. Исключения есть для экспорта, рекламных образцов и товаров для госнужд.

Регистрация в системе — с сентября 2025 года. Маркировка и передача данных — с декабря 2025 года. С сентября 2026 года розница обязана сканировать коды на кассе, а продажа немаркированных товаров будет запрещена.

Сладости и хлебобулочные изделия

С сентября 2025 года, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2025 № 818, необходимо маркировать сладости и хлебобулочные изделия. 

С сентября 2025 года — регистрация в «Честном ЗНАКЕ». С декабря — маркировка печенья, вафель, конфет в глазури, халвы, мармелада, зефира и восточных сладостей.

С марта 2026 года — хлебобулочные изделия, с мая — шоколад, карамель и жевательная резинка. Остатки можно продавать до конца срока годности.

С мая 2027 года — маркировка наборов и групповых упаковок, учёт через ККТ. С июня — партионный учёт, с декабря 2028 года — поэкземплярный учёт.

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Новые правила для кормов для животных

С сентября 2025 года, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.05.2025 № 817,  при продаже корма на развес или поштучно нужно будет вывести товар из оборота в течение трёх рабочих дней. Это касается вскрытой заводской упаковки.

В систему нужно передать ИНН, причину, дату вскрытия, коды и стоимость товара. Для уже расфасованного корма данные передавать не нужно.

Разрешительные документы

С сентября 2025 года при регистрации обуви, шин, парфюмерии и упакованной воды нужно будет предоставлять действующие сертификаты или свидетельства. Если документы просрочены или с ошибками, регистрацию отклонят.

До 1 октября 2025 года производителям нужно внести в систему адрес производства и КПП. При дистанционной продаже — указывать уникальный идентификатор адреса торговой точки.

Ответственность

За оборот товаров без маркировки, после начала обязательной маркировки штраф для должностных лиц от 5 000 до 10 000 ₽, для компаний — от 50 000 до 300 000 ₽ и конфискация товара. В особо крупных размерах — до 1 млн ₽ или до 5 лет лишения свободы.

За поддельные коды маркировки — штраф до 1 млн ₽ или доход за 2 года, или до 6 лет лишения свободы

За передачу товаров без данных в системе «Честный ЗНАК» — штраф от 1 000 до 10 000 ₽ для должностных лиц и от 50 000 до 100 000 ₽ для компаний.

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Маркировка товаров с 1 сентября 2025 года: сроки, правила, штрафы — Точка Банк