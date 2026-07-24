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УПД вместо акта выполненных работ или услуг

С 2026 года в ЭДО действуют новые форматы первичных документов. Точка Банк расскажет, когда УПД может заменить акт, какой статус выбрать и как избежать налоговых рисков.

24.07.2026
3304
3304

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Коротко
УПД может заменить акт выполненных работ или оказанных услуг, если содержит обязательные реквизиты первичного документа. Статус 2 выбирают, когда УПД нужен только для подтверждения хозяйственной операции и расходов. Статус 1 используют, если документ одновременно выполняет функции первичного документа и счёта‑фактуры.
С 2026 года для формализованного электронного документооборота применяют актуальные форматы первичных документов. При переходе с актов на УПД важно проверить условия договора, требования к заполнению и налоговый статус исполнителя.

Что такое УПД и чем отличается от акта

Универсальный передаточный документ (УПД) совмещает функции счёта-фактуры и первичного учётного документа. В зависимости от операции УПД может заменить товарную накладную или акт приёмки-передачи. При агентских операциях УПД обычно оформляют как приложение к отчёту агента, а не вместо него.

По функционалу УПД шире акта выполненных работ или оказанных услуг. Акт подтверждает факт выполнения работ или оказания услуг, но не содержит реквизитов счёта-фактуры. УПД позволяет одновременно подтвердить расходы в налоговом учёте и заявить НДС к вычету, в зависимости от статуса документа.

Документ подтверждает выполнение работ, оказание услуг или передачу имущества после его подписания сторонами. Для этого в УПД должны быть подписи ответственных лиц с указанием их должностей.

Можно ли использовать УПД вместо акта выполненных работ или услуг

Законодательство позволяет оформлять УПД вместо акта выполненных работ или оказанных услуг. В документе указывают объём, содержание и стоимость работ или услуг. На основании УПД бухгалтерия принимает расходы к учёту, а единый документ упрощает документооборот.

УПД подходит для аренды, юридического сопровождения, клининга, маркетинговых и других услуг. В нём указывают период оказания услуг и их стоимость.

Документ также используют вместо акта приёма-передачи основных средств и оборудования. УПД подтверждает передачу имущества и служит основанием для его принятия к учёту.

В некоторых случаях УПД не заменяет акт. Например, отдельный документ может потребоваться при поэтапной сдаче сложных технологических объектов или если форма акта установлена условиями государственного контракта.

Что изменилось с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года действуют новые форматы электронных первичных документов. Старые форматы ТОРГ-12 и актов больше нельзя использовать в формализованном виде для обмена через операторов ЭДО. Поэтому при электронном документообороте УПД становится основным документом для подтверждения передачи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Изменения касаются только электронного документооборота. Бумажные акты и накладные сохраняют юридическую силу, поэтому компании по-прежнему могут оформлять их на бумаге, если такой способ согласован сторонами.

При обмене электронными документами используют актуальный формат УПД версии 5.03. Он содержит необходимые реквизиты для передачи сведений о маркировке и прослеживаемости товаров. Сервисы Точка Банка поддерживают работу с обновлённым форматом.

Компании также могут обмениваться неформализованными электронными документами. Однако такие файлы нельзя автоматически передать в налоговую по каналам связи в качестве формализованных документов. При необходимости их придётся представить в другом виде, например в виде заверенных копий или распечаток. Формализованный электронный УПД в формате XML позволяет передавать данные в установленном формате и упрощает взаимодействие с ФНС.

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Статусы УПД 1 и 2: какой выбрать вместо акта

УПД со статусом 1 совмещает функции первичного документа и счёта-фактуры. Его используют, когда документ должен одновременно подтвердить хозяйственную операцию и служить основанием для вычета НДС при соблюдении установленных условий. Отдельно оформлять счёт-фактуру при этом не требуется. 

Документ со статусом 1 может служить основанием для вычета НДС при соблюдении требований налогового законодательства.

УПД со статусом 2 используют только как первичный документ. Он заменяет акт выполненных работ или оказанных услуг и подтверждает хозяйственную операцию и расходы. Если УПД не выполняет функции счёта-фактуры, выбирают статус 2, а реквизиты, предназначенные для расчёта НДС, не заполняют. 

УПД со статусом 2 подтверждает хозяйственную операцию и расходы, но сам по себе не является основанием для вычета НДС.

Организации и ИП, которые освобождены от исполнения обязанностей плательщика НДС, используют УПД со статусом 2. 

Как оформить переход с актов на УПД

Перед переходом на УПД вместо акта проверьте условия договора с контрагентом. Если в нём предусмотрен только акт, стороны могут оформить дополнительное соглашение и закрепить возможность использования УПД.

Затем согласуйте с контрагентом порядок обмена документами: сроки отправки и подписания УПД, а также формат электронного документа. При электронном документообороте важно убедиться, что системы обеих сторон поддерживают актуальный формат.

После этого настройте ЭДО и учётную систему. Обновите шаблоны выгрузки и проверьте, что оператор ЭДО поддерживает необходимые форматы электронных документов. Точка Банк помогает настроить электронный документооборот и автоматизировать обмен документами с контрагентами.

Как заполнить УПД вместо акта

Для признания расходов первичный документ должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Среди них — наименование и дата составления документа, название организации, содержание хозяйственной операции, её натуральное и денежное измерение, а также должности и подписи ответственных лиц.

При оформлении УПД на работы и услуги важно подробно описать содержание операции. Наименование работы или услуги должно соответствовать предмету договора. Общих формулировок без конкретного описания недостаточно. В документе также указывают период, за который выполнены работы или оказаны услуги.

УПД подписывают лица, ответственные за оформление хозяйственной операции со стороны исполнителя и заказчика. Их полномочия могут подтверждаться приказом, доверенностью или иным документом, установленным организацией.

Если в УПД со статусом 1 обнаружена ошибка, оформляют исправленный УПД. Ошибки в первичном документе со статусом 2 исправляют в порядке, установленном для первичных документов. При электронном документообороте порядок аннулирования ошибочного документа зависит от правил оператора ЭДО и характера ошибки.

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Когда можно выписать акт вместо УПД

Акт выполненных работ или оказанных услуг можно оформить вместо УПД. Бумажный акт по-прежнему можно использовать в качестве первичного документа, если стороны выбрали такой способ документооборота. С 1 января 2026 года прекращено применение прежних форматов электронных актов и товарных накладных ТОРГ-12. Для формализованного электронного обмена используют новые форматы первичных документов, в том числе УПД. Поэтому при бумажном документообороте компания вправе оформить обычный акт.

При электронном документообороте стороны также могут обмениваться неформализованными электронными первичными документами, например актами в формате PDF. Если же для операции нужен формализованный электронный документ, используют УПД в актуальном формате 5.03. Он позволяет оформить документ о выполнении работ или оказании услуг и передать его через оператора ЭДО.

Иногда заказчик просит предоставить одновременно УПД и подробный акт с расшифровкой выполненных работ. Стороны вправе оформить оба документа, если это необходимо для детализации операции. При этом один и тот же факт выполнения работ или оказания услуг нельзя дважды отражать в бухгалтерском или налоговом учёте.

Экспертное мнение

УПД действительно может полностью заменить акт, но важно правильно выбрать его статус и заполнить обязательные реквизиты. Если документ нужен только для подтверждения оказания услуг или выполнения работ, обычно используют статус 2. При ошибках в описании операции, датах или подписях могут возникнуть вопросы к подтверждению расходов. Поэтому перед переходом на УПД стоит проверить договор с контрагентом и настройки ЭДО.


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Дарья ЖуковскаяЭксперт ЭДО от Точка Банка

Риски при замене акта на УПД

Ошибки при заполнении УПД могут привести к налоговым рискам. Если организация без обязанности платить НДС выделила налог в УПД со статусом 1, ей может потребоваться перечислить эту сумму в бюджет. Поэтому при выборе статуса и заполнении реквизитов важно учитывать налоговый статус продавца и содержание операции.

Пропуск обязательных реквизитов может помешать подтвердить хозяйственную операцию и учесть расходы. Особенно важно проверить наличие дат, подписей и сведений об ответственных лицах. Не каждая ошибка автоматически делает первичный документ недействительным. Важно, позволяет ли он идентифицировать хозяйственную операцию и её участников.

Наименование работ или услуг в УПД должно соответствовать содержанию операции и условиям договора. Формулировка должна быть достаточно конкретной, чтобы можно было определить, какие работы выполнены или какие услуги оказаны. При необходимости в документе также указывают период выполнения работ или оказания услуг.

Сроки оформления и подписания УПД важно согласовать с правилами бухгалтерского и налогового учёта. Дата отправки документа исполнителем и дата его подписания заказчиком могут различаться. Сама по себе эта разница не означает ошибку в периоде признания операции. Автоматизация документооборота помогает контролировать оформление и обмен УПД. Точка Банк предлагает сервис для работы с электронными документами.

Вопросы по теме

Нужно ли оформлять акт, если исполнитель уже выставил УПД?

Нет, отдельный акт оформлять не нужно, если УПД составлен как первичный документ, подтверждающий выполнение работ или оказание услуг. Такой УПД заменяет акт. Если он также включает счёт-фактуру, отдельный счёт-фактуру оформлять не требуется. 

Можно ли использовать УПД вместо акта для разовых услуг?

Да, УПД можно использовать вместо акта для разовой услуги. Отдельный акт оформлять не нужно, если УПД содержит обязательные реквизиты первичного документа и подтверждает факт оказания услуги.

Можно ли выставить УПД без НДС?

Да, УПД можно выставить без НДС. Например, если продавец освобождён от уплаты налога или операция не облагается НДС, в документе указывают, что налог не предъявляется. Если УПД используют только как первичный документ, ему присваивают статус 2.

Подходит ли УПД вместо акта для ИП на УСН?

Да, ИП на УСН может использовать УПД вместо акта. Если документ содержит обязательные реквизиты первичного документа и подтверждает оказание услуги или выполнение работ, отдельный акт оформлять не нужно.

Может ли заказчик отказаться принимать УПД вместо акта?

Заказчик может попросить оформить акт, если договор предусматривает именно такую форму закрывающего документа. Чтобы избежать разногласий, порядок документооборота лучше заранее согласовать с контрагентом и закрепить в договоре или дополнительном соглашении.

Нужно ли подписывать дополнительное соглашение для перехода на УПД?

Нет, дополнительное соглашение нужно не всегда. Если договор уже допускает использование УПД, отдельный документ оформлять не требуется. Если же стороны хотят изменить прямо установленный в договоре порядок документооборота, переход на УПД лучше закрепить дополнительным соглашением.

Можно ли одновременно подписать УПД и акт?

Да, подписать одновременно УПД и акт можно, но обычно в этом нет необходимости, если оба документа подтверждают одну и ту же операцию. УПД уже может выполнять функцию первичного документа, поэтому для сокращения документооборота обычно выбирают один из документов.

Какой статус ставить в УПД, если нужен только акт?

Если УПД нужен только для подтверждения оказания услуг или выполнения работ, ему присваивают статус 2. В этом случае документ используется как первичный учётный документ и не выполняет функцию счёта-фактуры.

 

Можно ли принять расходы по УПД со статусом 2?

Да, расходы можно подтвердить УПД со статусом 2, если документ содержит обязательные реквизиты первичного документа и подтверждает реальность операции. В этом случае УПД может заменить акт и служить основанием для учёта расходов при соблюдении требований налогового законодательства.

Можно ли принять НДС к вычету по УПД со статусом 2?

Нет, принять НДС к вычету по УПД со статусом 2 нельзя. Такой документ используется только как первичный учётный документ и не заменяет счёт-фактуру. Для вычета нужен УПД со статусом 1, если соблюдены остальные условия для применения вычета.

Нужно ли переделывать акты, подписанные до 2026 года?

Нет, акты, подписанные до 2026 года и оформленные по действовавшим на тот момент правилам, обычно переделывать не нужно. Новые требования применяются к документам, которые оформляют после вступления изменений в силу, если переходные положения не устанавливают иное.

Сколько хранить УПД вместо акта?

УПД, который заменяет акт, хранят по общим правилам для первичных документов — не менее пяти лет после окончания отчётного года. Если документ подтверждает убыток, уменьшающий налоговую базу в последующих периодах, его хранят в течение всего срока такого уменьшения.

Что безопаснее для налоговой проверки: УПД или акт?

Сам по себе УПД не безопаснее и не рискованнее акта для налоговой проверки. Оба документа могут подтвердить операцию, если содержат обязательные реквизиты и отражают реальную хозяйственную операцию. Поэтому выбирать стоит форму, которая соответствует условиям договора и удобна сторонам.

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УПД вместо акта в 2026 году: можно ли заменить акт выполненных работ и услуг — Точка Банк