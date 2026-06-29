Как подписать универсальный передаточный документ (УПД)

Точка Банк расскажет, нужно ли подписывать УПД, кто это должен делать и как именно ставить печать на документ. Также мы разберём, как избежать типичных ошибок, которые могут привести к финансовым потерям компании.
Электронный УПД подписывается исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Обязательно ли подписывать УПД
УПД может быть как бумажным, так и электронным. Его используют в двух вариациях:
- как первичный учётный документ — например, накладную или акт;
- как документ, которые объединяет в себе счёт-фактуру и первичный документ.
В бумажном УПД используют понятие статуса, а в электронном — функции:
- функции «СЧФДОП» соответствует статус «1» — означает, что ИП использует УПД как счёт-фактуру и первичный учётный документ;
- функции «ДОП» соответствует статус «2» — означает, что ИП использует УПД только как первичный документ.
Подписи являются обязательными элементами универсального передаточного документа. Без них УПД может быть признан недействительным.
Он подписывается двумя сторонами:
- продавцом — руководителем, главным бухгалтером или иным уполномоченным лицом, чтобы подтвердить факт отгрузки или оказания услуг и начисление НДС;
- покупателем — его подпись подтверждает факт принятия товаров или услуг.
Как подписать УПД в ЭДО
- Найдите документ, который необходимо подписать, если вы покупатель, или корректно сформируйте УПД.
- Проверьте содержимое. Откройте УПД и внимательно посмотрите на реквизиты вашей компании, суммы, перечень товаров или услуг и ставку НДС. Подписывая документ в ЭДО, вы юридически подтверждаете, что приняли эти товары или услуги.
- Нажмите кнопку подписания.
- Выберите сертификат. Если к компьютеру подключено несколько флешек с подписями, система попросит выбрать нужный сертификат.
- Прикрепите машиночитаемую доверенность при необходимости. Если вы подписываете документ не как директор, система может попросить загрузить файл МЧД, чтобы подтвердить ваши полномочия.
- Подтвердите действие. Документ автоматически улетит контрагенту, а его статус в вашей системе изменится.
Важно: при заполнении УПД обратите внимание на статус документа. Он бывает двух видов:
- статус «1» — в документ входят счёт-фактура и первичный документ;
- статус «2» — в документ входят только первичные документы.
Если вы пользуетесь ЭДО от Точка Банк, процесс заполнения УПД становится ещё проще за счёт глубокой интеграции с вашим расчётным счётом:
- всё в одном окне — вам не нужно заходить в отдельную программу или на сайт оператора ЭДО. Входящие документы отображаются прямо в ЛК Точка Банка. Вы сразу видите, какие УПД, акты и счета пришли от контрагентов;
- готовые шаблоны документов — в ЭДО от Точка Банка используются только актуальные формы УПД, утверждённые ФНС;
- автоматическая сверка — система сама подтягивает реквизиты вашей компании из профиля в банке. Поэтому риск ошибки при заполнении минимален;
- быстрое подписание — достаточно нажать кнопку рядом с документом в списке входящих. Система сама подхватит вашу УКЭП директора. Никаких лишних переходов между вкладками.
Электронная подпись для УПД
Электронный УПД подписывается исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это обусловлено тем, что документ используется для налогового учёта и вычета НДС в ФНС. Поэтому к нему предъявляются более строгие требования, чем к обычным актам.
Как правильно подписать УПД на бумаге
УПД состоит из двух титулов, и подписываются они в разное время разными людьми.
|Страница документа
|Кто подписывает
|Что необходимо сделать
|Титул 1 — отгрузочная часть. Она находится в нижней части документа слева
|Продавец:
— генеральный директор организации или индивидуальный предприниматель;
— главный бухгалтер
|В строке «Должность» пишется полное название должности — например, «генеральный директор», «главный бухгалтер» и «индивидуальный предприниматель».
В строках ставятся их личные подписи.
В скобках указывается расшифровка — ФИО полностью.
Важно: если в компании главный бухгалтер и глава организации одно и то же лицо, документ подписывает только руководитель. В строке «Главный бухгалтер» можно поставить прочерк
|Титул 2 — приёмочная часть. Она находится в нижней части документа справа
|Покупатель:
— генеральный директор компании‑покупателя;
— уполномоченный сотрудник — начальник склада, который фактически принимает ценности
|Указывается должность принимающего лица.
Ставится его личная подпись.
Указывается ФИО полностью.
Обязательно проставляется дата принятия товаров или услуг
Важно: ИП не имеет должности «директор» и не ведёт бухгалтерский учёт в том же объёме, что и ООО. Поэтому индивидуальному предпринимателю нужно подписывать УПД следующим образом:
- в строке «Должность» ИП пишет «Индивидуальный предприниматель»;
- рядом ставится подпись и расшифровка — ФИО полностью;
- строку «Главный бухгалтер» ИП не заполняет, а ставит прочерк.
Кто подписывает УПД со стороны продавца и покупателя
Со стороны продавца УПД должны подписать уполномоченные лица. Ими обычно выступают:
- руководитель — индивидуальный предприниматель или генеральный директор;
- главный бухгалтер;
- лицо, отвечающее за оформление операции, передачу или отгрузку товара или услуги.
Со стороны покупателя в УПД ставятся подписи тех людей, которые отвечают за приёмку товара. Их назначает генеральный директор или ИП, который приобретает груз.
Где ставить подписи в УПД
|Участник сделки
|Номер и название строк
|Продавец
|«10» — товар (груз) передал, услуги, результаты работ, права сдал.
«13» — ответственный за правильное оформление факта хозяйственной жизни
|Покупатель
|«15» — товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял.
«18» — ответственный за правильное оформление факта хозяйственной жизни
Срок подписания УПД
Для УПД со статусом «1» срок выставления и подписания для продавца составляет пять календарных дней с момента отгрузки или оказания услуг.
УПД со статусом «2» необходимо составить строго в момент совершения хозяйственной операции или сразу после её окончания.
Ошибки при подписании УПД
|Ошибка
|Последствия
|Как исправить
|УПД подписан неуполномоченным лицом
|Документ считается подписанным ненадлежащим лицом, вследствие чего вычет по НДС снимается
|Переоформить документ с правильной подписью
|В бумажном УПД нет ссылки на доверенность
|Налоговая трактует это как подпись неуполномоченного лица
|Запросить у подписанта новый экземпляр документа с правильной пометкой
|Директор подписал УКЭП сотрудника или наоборот
|Документ подписан технически, но не тем лицом
|Аннулировать документ в ЭДО.
Подписать заново правильным сертификатом
|Печать перекрывает подпись
|Документ могут признать оформленным ненадлежащим образом
|Печать должна слегка захватывать подпись, но читаемость должна сохраняться
|Нет подписи покупателя в Титуле 2
|Продавец не может доказать факт отгрузки в суде.
Покупатель не может принять товар к учёту
|Запросить у покупателя подписанный Титул 2 отдельно