Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. ЭДО
  4. Как подписать универсальный передаточный документ (УПД)
ЭДО
ЭДО

Как подписать универсальный передаточный документ (УПД)

Универсальный передаточный документ (УПД) объединяет в себе функции первичного документа и счёта-фактуры. От того, насколько грамотно он подписан, напрямую зависит, примет ли налоговая ваши расходы и предоставит ли вычет по НДС.

29.06.2026
5407
5407

Подключите ЭДО от 0 ₽

На подписание документов уходит две минуты. Создавайте и подписывайте счета, договоры и акты электронной подписью.
Подробнее

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Подключите ЭДО от 0 ₽

На подписание документов уходит две минуты. Создавайте и подписывайте счета, договоры и акты электронной подписью.
Подробнее

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

Точка Банк расскажет, нужно ли подписывать УПД, кто это должен делать и как именно ставить печать на документ. Также мы разберём, как избежать типичных ошибок, которые могут привести к финансовым потерям компании.

Коротко
Универсальный передаточный документ (УПД) используется как первичный документ или объединяет в себе первичный документ и счёт‑фактуру. Поэтому его правильное оформление критически важно для подтверждения расходов и вычета НДС.
Ставить подпись имеют право только уполномоченные лица. К ним относятся руководитель и главный бухгалтер. Также УПД могут подписывать сотрудники, у которых есть специальная доверенность, если они подписывают документ на бумаге, или машиночитаемая доверенность (МЧД) — для ЭДО.
Электронный УПД подписывается исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Обязательно ли подписывать УПД

УПД может быть как бумажным, так и электронным. Его используют в двух вариациях:

  • как первичный учётный документ — например, накладную или акт;
  • как документ, которые объединяет в себе счёт-фактуру и первичный документ.

В бумажном УПД используют понятие статуса, а в электронном — функции:

  • функции «СЧФДОП» соответствует статус «1» — означает, что ИП использует УПД как счёт-фактуру и первичный учётный документ;
  • функции «ДОП» соответствует статус «2» — означает, что ИП использует УПД только как первичный документ.    

Подписи являются обязательными элементами универсального передаточного документа. Без них УПД может быть признан недействительным. 

Он подписывается двумя сторонами:

  • продавцом — руководителем, главным бухгалтером или иным уполномоченным лицом, чтобы подтвердить факт отгрузки или оказания услуг и начисление НДС;
  • покупателем — его подпись подтверждает факт принятия товаров или услуг. 

Как подписать УПД в ЭДО

  1. Найдите документ, который необходимо подписать, если вы покупатель, или корректно сформируйте УПД. 
  2. Проверьте содержимое. Откройте УПД и внимательно посмотрите на реквизиты вашей компании, суммы, перечень товаров или услуг и ставку НДС. Подписывая документ в ЭДО, вы юридически подтверждаете, что приняли эти товары или услуги.
  3. Нажмите кнопку подписания. 
  4. Выберите сертификат. Если к компьютеру подключено несколько флешек с подписями, система попросит выбрать нужный сертификат.
  5. Прикрепите машиночитаемую доверенность при необходимости. Если вы подписываете документ не как директор, система может попросить загрузить файл МЧД, чтобы подтвердить ваши полномочия.
  6. Подтвердите действие. Документ автоматически улетит контрагенту, а его статус в вашей системе изменится.

Важно: при заполнении УПД обратите внимание на статус документа. Он бывает двух видов:

  • статус «1» — в документ входят счёт-фактура и первичный документ;
  • статус «2» — в документ входят только первичные документы. 

Если вы пользуетесь ЭДО от Точка Банк, процесс заполнения УПД становится ещё проще за счёт глубокой интеграции с вашим расчётным счётом:

  • всё в одном окне — вам не нужно заходить в отдельную программу или на сайт оператора ЭДО. Входящие документы отображаются прямо в ЛК Точка Банка. Вы сразу видите, какие УПД, акты и счета пришли от контрагентов;
  • готовые шаблоны документов — в ЭДО от Точка Банка используются только актуальные формы УПД, утверждённые ФНС;
  • автоматическая сверка — система сама подтягивает реквизиты вашей компании из профиля в банке. Поэтому риск ошибки при заполнении минимален;
  • быстрое подписание — достаточно нажать кнопку рядом с документом в списке входящих. Система сама подхватит вашу УКЭП директора. Никаких лишних переходов между вкладками.

Электронная подпись для УПД

Электронный УПД подписывается исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это обусловлено тем, что документ используется для налогового учёта и вычета НДС в ФНС. Поэтому к нему предъявляются более строгие требования, чем к обычным актам.

Как правильно подписать УПД на бумаге

УПД состоит из двух титулов, и подписываются они в разное время разными людьми.

Страница документаКто подписываетЧто необходимо сделать
Титул 1 — отгрузочная часть. Она находится в нижней части документа слева Продавец:

— генеральный директор организации или индивидуальный предприниматель;

— главный бухгалтер
В строке «Должность» пишется полное название должности — например, «генеральный директор», «главный бухгалтер» и «индивидуальный предприниматель».

В строках ставятся их личные подписи.

В скобках указывается расшифровка — ФИО полностью.

Важно: если в компании главный бухгалтер и глава организации одно и то же лицо, документ подписывает только руководитель. В строке «Главный бухгалтер» можно поставить прочерк
Титул 2 — приёмочная часть. Она находится в нижней части документа справаПокупатель:

— генеральный директор компании‑покупателя;

— уполномоченный сотрудник — начальник склада, который фактически принимает ценности
Указывается должность принимающего лица.

Ставится его личная подпись.

Указывается ФИО полностью.

Обязательно проставляется дата принятия товаров или услуг

Важно: ИП не имеет должности «директор» и не ведёт бухгалтерский учёт в том же объёме, что и ООО. Поэтому индивидуальному предпринимателю нужно подписывать УПД следующим образом:

  • в строке «Должность» ИП пишет «Индивидуальный предприниматель»;
  • рядом ставится подпись и расшифровка — ФИО полностью;
  • строку «Главный бухгалтер» ИП не заполняет, а ставит прочерк.
Перейдите на ЭДО вместе с Точка Банк
Экономьте на бумаге, хранении и пересылке документов. Быстрое подключение. Юридическая значимость.

Кто подписывает УПД со стороны продавца и покупателя

Со стороны продавца УПД должны подписать уполномоченные лица. Ими обычно выступают:

  • руководитель — индивидуальный предприниматель или генеральный директор;
  • главный бухгалтер;
  • лицо, отвечающее за оформление операции, передачу или отгрузку товара или услуги.

Со стороны покупателя в УПД ставятся подписи тех людей, которые  отвечают за приёмку товара. Их назначает генеральный директор или ИП, который приобретает груз.   

Где ставить подписи в УПД

Участник сделкиНомер и название строк
Продавец«10» — товар (груз) передал, услуги, результаты работ, права сдал.

«13» — ответственный за правильное оформление факта хозяйственной жизни
Покупатель«15» — товар (груз) получил, услуги, результаты работ, права принял.

«18» — ответственный за правильное оформление факта хозяйственной жизни

Срок подписания УПД

Для УПД со статусом «1» срок выставления и подписания для продавца составляет пять календарных дней с момента отгрузки или оказания услуг. 

УПД со статусом «2» необходимо составить строго в момент совершения хозяйственной операции или сразу после её окончания.

Экспертное мнение

Правильное подписание УПД напрямую влияет на принятие расходов и вычет НДС. Чаще всего ошибки возникают из-за подписания документа неуполномоченным лицом или отсутствия МЧД. Также проблемы появляются, когда покупатель затягивает с подписанием Титула 2, из-за чего сложно закрыть отчётный период. Чтобы снизить такие риски, важно выстраивать работу через ЭДО и фиксировать сроки подписания в договоре.


В ЭДО от Точка Банк УПД можно подписывать прямо в личном кабинете банка. Без переключения между сервисами, с автоматической подстановкой реквизитов и использованием актуальных форм документов. Это ускоряет обмен и снижает вероятность ошибок при оформлении.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор ЭДО от Точка Банка

Ошибки при подписании УПД

ОшибкаПоследствияКак исправить
УПД подписан неуполномоченным лицомДокумент считается подписанным ненадлежащим лицом, вследствие чего вычет по НДС снимаетсяПереоформить документ с правильной подписью
В бумажном УПД нет ссылки на доверенностьНалоговая трактует это как подпись неуполномоченного лицаЗапросить у подписанта новый экземпляр документа с правильной пометкой
Директор подписал УКЭП сотрудника или наоборотДокумент подписан технически, но не тем лицомАннулировать документ в ЭДО.
Подписать заново правильным сертификатом

Печать перекрывает подписьДокумент могут признать оформленным ненадлежащим образомПечать должна слегка захватывать подпись, но читаемость должна сохраняться
Нет подписи покупателя в Титуле 2Продавец не может доказать факт отгрузки в суде.

Покупатель не может принять товар к учёту
Запросить у покупателя подписанный Титул 2 отдельно

Вопросы по теме

Можно ли УПД подписывать факсимиле?

Поскольку УП формируется в формате XML — только в таком виде он имеет юридическую силу, — подписывать его с помощью факсимиле нельзя.

Нужна ли печать на УПД?

Законодательной обязанности ставить печать на УПД нет. Всё зависит от того, использует ли ваша компания печать в своей деятельности.


Когда желательно ставить печать:


— если в уставе и учётной политике прописано, что вы работаете с печатью;


— если стороны сделки прописали обязательное условие использования печати;


— если товар получает представитель организации-покупателя.

Может ли бухгалтер подписывать УПД?

Да, бухгалтер может подписывать УПД, но только при наличии специальных полномочий:


— на бумаге — обычный бухгалтер подписывает УПД по доверенности с обязательным указанием её номера и даты рядом с подписью, а главный бухгалтер — на основании приказа о назначении;


— в ЭДО — бухгалтер использует свою личную электронную подпись (УКЭП) и в обязательном порядке прикладывает машиночитаемую доверенность, оформленную директором.

Может ли менеджер подписывать УПД?

Да, менеджер может подписывать УПД. Но для этого руководитель компании должен выдать сотруднику специальную доверенность или издать внутренний приказ об этих полномочиях.

Может ли кладовщик подписывать УПД?

Да, кладовщик может подписывать УПД, но только при наличии специальных полномочий: 


 — на бумаге — он подписывает Титул 2, подтверждая фактическую приёмку товара, по доверенности. В УПД кладовщик обязательно должен указывать номер уполномоченного документа и дату рядом с подписью;


 — в ЭДО — сотрудник использует свою личную электронную подпись (УКЭП физлица) и прикладывает МЧД, оформленную директором.

Может ли водитель подписывать УПД?

Да, водитель может подписывать универсальный передаточный документ, но только при наличии подтверждённых полномочий — доверенности или приказа руководителя. Полномочия зависят от того, чьи интересы он представляет:


 — со стороны продавца — ставит подпись в строках «10» и «13»;


 — со стороны покупателя — ставит подпись в строках «15» и «18».  

Нужна ли доверенность для подписания УПД?

Необходимость получения специальной доверенности зависит от того, кто подписывает документ:


— если это директор или ИП — доверенность не нужна;


— если это любой другой сотрудник — доверенность обязательна. Также для ЭДО помимо УКЭП нужна машиночитаемая доверенность (МЧД).

Обязательно ли подписывать УПД обеими сторонами?

Продавец и покупатель обязательно должны подписывать УПД, вне зависимости от того, какой статус имеет документ — «1» или «2».

Какой срок подписания УПД покупателем?

Для УПД со статусом «1» срок выставления и подписания для продавца составляет пять календарных дней с момента отгрузки или оказания услуг.


УПД со статусом «2» необходимо составить строго в момент совершения хозяйственной операции или сразу после её окончания

Можно ли подписать УПД через Госключ?

Поскольку приложение «Госключ» от ФНС выпускает УКЭП, то через него можно подписать УПД. Однако эта возможность зависит от вашего оператора ЭДО. Система должна иметь техническую интеграцию с «Госключом».

Что делать, если контрагент не подписывает УПД?

Если контрагент уклоняется от подписания УПД, сначала отправьте ему официальную претензию с требованием подписать документ или вернуть его с мотивированным отказом. Параллельно соберите косвенные доказательства факта сделки — транспортные накладные, акты сверки и переписку. Они помогут вам подтвердить факт отгрузки или оказания услуг и взыскать долг через суд, если контрагент продолжит игнорировать требование.

Можно ли принять расходы по неподписанному УПД?

Неподписанный УПД не является надлежащим первичным документом. Поэтому налоговая не признает такие расходы и снимет вычет по НДС

Можно ли исправить УПД после подписания?

Самостоятельно зачёркивать или редактировать уже подписанный УПД нельзя. Исправить ошибку может только продавец, аннулировав старый документ и выставив новый:


— исправленный УПД — если допущена ошибка в реквизитах, ставках НДС или номенклатуре. При этом первоначальный универсальный передаточный документ необходимо аннулировать;


— корректировочный УПД — если изменились стоимость или количество товаров или услуг.


В ЭДО покупатель может отправить продавцу «Сообщение об уточнении», чтобы инициировать этот процесс и попросить прислать верный документ.

Что подтверждает подписанный УПД?

Подписанный УПД обеими сторонами, то есть со статусом «1», выступает как первичный документ, который фиксирует начисление НДС. Если у документа указана функция «2», он подтверждает факт оказанной услуги.

Является ли УПД основанием для вычета НДС?

Да, УПД считается основанием для вычета НДС, но только со статусом «1». Он заменяет собой счёт-фактуру и первичный документ — это даёт полное право на вычет НДС. 


УПД со статусом «2» выступает только как первичный документ. Поэтому в случае необходимости вычета НДС к нему нужно запрашивать отдельный счёт-фактуру.

Кто подписывает УПД у ИП?

УПД у индивидуального предпринимателя в бумажном формате подписывает сам ИП. В графе «Должность» он указывает «Индивидуальный предприниматель», а строку «Главный бухгалтер» не заполняет. 


Если документ подписывает представитель ИП, например наёмный бухгалтер или менеджер, ему обязательно нужна доверенность или машиночитаемая доверенность.

Другие статьи по теме

27 ИЮНЯ 2025
119 786
Дарья Довбыш
Личный кабинет в системе «Честный знак»
14 ЯНВАРЯ 2026
67 255
Дарья Жуковская
Как перевыпустить КЭП через личный кабинет налогоплательщика ФНС

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как подписать УПД: подписи со стороны продавца и покупателя, сроки и правила — Точка Банк