Как подписать универсальный передаточный документ (УПД)

Коротко

Ставить подпись имеют право только уполномоченные лица. К ним относятся руководитель и главный бухгалтер. Также УПД могут подписывать сотрудники, у которых есть специальная доверенность, если они подписывают документ на бумаге, или машиночитаемая доверенность (МЧД) — для ЭДО.

Электронный УПД подписывается исключительно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).



Универсальный передаточный документ (УПД) используется как первичный документ или объединяет в себе первичный документ и счёт‑фактуру. Поэтому его правильное оформление критически важно для подтверждения расходов и вычета НДС.