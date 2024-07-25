Факторинг в бухгалтерском учёте

Ситуация: компания продала долг поставщика фактору и получила деньги. Что делать дальше? Оформить все факторинговые операции в бухгалтерском учёте. Это не трудно: нужные проводки упоминаем в статье — читайте и пользуйтесь.

Что такое факторинг

Факторинг — это финансовые услуги для ИП и компаний, которые продают товары с отсрочкой платежа. В нём участвуют продавец, покупатель и финансовый агент — фактор. Он выкупает долг покупателя с комиссией, чтобы продавцу не пришлось ждать оплаты. Подробнее об этом мы писали в материале «Что такое факторинг простыми словами: суть и виды».

Как устроена услуга

Поставщик продаёт покупателю товары с отсрочкой платежа. Например, в июле Василий закупает детские рюкзаки у Игната. Отдать деньги он сможет только в конце сентября, когда продаст товары школьникам. Игнат это понимает, поэтому соглашается получить деньги позже.

Поставщик обращается к фактору. Игнату нужно финансирование, чтобы не было кассового разрыва. Он берёт деньги у фактора — банка, продаёт ему долг Василия с комиссией. Ведь ему нужно закупать материалы для новых рюкзаков и платить зарплаты швеям, это не может ждать конца сентября.

Если факторинг открытый, поставщик уведомляет дебитора, что уступил его денежный долг фактору. Теперь Василий должен выплатить деньги не Игнату, а банку. Если факторинг закрытый, уведомления нет.

Покупатель выплачивает дебиторскую задолженность фактору. А поставщик платит комиссию за услугу. Либо фактор переводит ему не 100% от суммы, а, например, 90% — забирает свою комиссию сразу. На этом факторинг заканчивается.

А что, если должник Василий поступит плохо — не заплатит фактору? Если Игнат пользовался регрессным факторингом, то ему придется самому вернуть долг банку. Если безрегрессным — деньги остаются у поставщика, в этом случае прогорает фактор. Подробнее разные виды факторинга мы рассматриваем в материале «Факторинг с регрессом и без регресса».

Как факторинг учитывается в бухгалтерии

Всё зависит от того, какая у вас роль в факторинге:

клиента фактора — производителя или поставщика;

покупателя, который платит с отсрочкой клиенту фактора;

покупателя, который «занял» деньги у фактора, чтобы расплатиться с поставщиком.

Если вы клиент фактора — производитель или поставщик

Вернёмся к Игнату, который делает детские рюкзаки. Как ему оформлять факторинг? Начнем с простого: все операции, связанные с товаром, нужно проводить стандартно — так же, как если бы факторинга не было. К этому относится, например, отгрузка партии ранцев Василию.

Дальше — операции, связанные с факторингом. Большинство их них отражается проводками между счётом 51 и 76. Для проведения операций факторинга вам потребуется создать отдельный субсчёт.

Что это за счета — 51 и 76? Это бухгалтерские счета, по ним и другим проводятся операции в бухучёте. Их значение подробно расписано в Приказе Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

Если вы покупатель и платите с отсрочкой

Что будет происходить со стороны Василия, который купил рюкзаки с отсрочкой платежа? Теперь он должен выплачивать долг не Игнату, а банку-фактору — он получит уведомление о смене кредитора. Банк вправе направлять требование о возврате долга.

Василию нужно будет отразить в проводках своего бухгалтерского учёта, что он получил от Игната рюкзаки в полном объеме и учел НДС. А потом — что выплатил деньги фактору, то есть погасил дебиторскую задолженность.

Если вы покупатель, который пользуется факторингом

Бывает и так: Василий не стал брать у продавца рюкзаков отсрочку платежа, а сам воспользовался факторингом. Фактор оплатил партию товара, Игнат получил свои деньги сразу, а Василий — забрал товар и заплатил комиссию за услугу. При этом структура сделки не поменялась: фактор так же перечислил деньги поставщику, а возвращать их будет покупатель.

Что дальше? В бухгалтерский учёт нужно добавить проводку о том, что партия рюкзаков получена, и что на балансе возникла дебиторская задолженность. Затем долг надо передать факторинговой компании и закрыть его — списать со счёта 76. А полученные деньги отразить на счёте 51.

Основные бухгалтерские записи факторинга

Бухгалтерские проводки в факторинге оформляются так же, как все остальные — в виде записей в журнале учёта хозяйственных операций. А затем их переносят на бухгалтерские счета компании.

Для производителя или поставщика

Задолженность покупателя. Когда покупатель приобрел у вас партию товара. Задолженность — стоимость поставки. Дебет 62, кредит 90 — субсчёт «Выручка».

Учёт НДС. Дебет 90 — субсчёт «НДС», кредит 68 — субсчёт «Расчёты по НДС».

Уступка долга, задолженность в факторинге. Когда вы заключили договор с фактором и он должен перевести вам деньги. Дебет 76, кредит 91 — субсчёт «Прочие доходы».

Погашение задолженности. Когда вы получили деньги от факториновой компании. Дебет 51, кредит 76.

Списание задолженности покупателя. Когда вы получили деньги от фактора, денежные отношения с покупателем прекращаются. Дебет 91 — субсчёт «Прочие расходы», кредит 62.

Учёт комиссии по фактoрингу без НДС. Фиксирует, что вам надо расплатиться с фактором. Дебет 91 — субсчёт «Прочие расходы», кредит 76.

Выделение НДС из факторинговой комиссии. Дебет 19, кредит 76.

Принятие к вычету НДС из комиссии. Дебет 68 — субсчёт «Расчёты по НДС», кредит 19.

Дополнительные проводки при регрессном факторинге для поставщика:

Отражение на забалансовом счёте поручительства на сумму задолженности. Дебет 009.

Списание поручительства. Когда покупатель оплачивает долг. Кредит 009.

Возврат денег фактору. Когда покупатель не заплатил факторинговой компании. Дебет 76, кредит 51.

Требование об оплате, выставляется покупателю. Проводка на случай, когда возникает просроченная задолженность. Дебет 76 — субсчёт «Расчёты по претензиям», кредит 76.

Дополнительные проводки при регрессном факторинге для покупателя:

Возникновение задолженности перед поставщиком в момент приёмки товара. Дебет 41, кредит 60.

Выделение НДС из стоимости поставки. Дебет 19, кредит 60.

Принятие к вычету НДС из стоимости поставки. Дебет 68, кредит 19.

Перевод задолженности с поставщика на факторинговую компанию. Эту проводку добавляют в момент получения уведомления об уступке права требования от поставщика. Дебет 60, кредит 76.

Перечисление денег за поставку на счёт фактора. Дебет 76, кредит 51.

Для покупателя, который платит с отсрочкой

Смена кредитора с поставщика на фактора. Дебет 60, кредит 76.

Перечисление денег на счёт нового кредитора. Дебет 76, кредит 51.

Для покупателя, который пользуется факторингом

Перевод кредиторской задолженности на фактора. Дебет 60, кредит 76.

Перечисление денежного требования на адрес кредитора. Дебет 76, кредит 51.

Операции по отражению и оплате задолженности в факторинге — пользуйтесь теми же проводками, что и поставщик.

Дополнительная операция при договоре конфёрминга — перечисление комиссии на счёт фактора. Дебет 76, кредит 51.

Что будет, если не проводить учёт факторинга

Вести бухучёт, в том числе факторинговый, компании обязывает Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Для ИП это не обязательно, но и не запрещено.

Почему это важно? Задача бухгалтерского учета — отразить всю финансовую деятельность компании. И на её основе составить бухгалтерскую и налоговую отчетность, иначе придётся платить штрафы.

Согласно статье 120 НК РФ, если бухгалтерский учёт не вели в течение одного налогового периода, оштрафуют на 10 000 рублей. Если в течение двух и более — на 30 000. Если из-за этого компания заплатила меньше налогов в бюджет — штраф 20% от суммы недоплаты, но он не превышает 40 000 рублей.

Подведём итоги