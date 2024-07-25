Факторинг в бухгалтерском учёте

Ситуация: компания продала долг поставщика фактору и получила деньги. Что делать дальше? Оформить все факторинговые операции в бухгалтерском учёте. Это не трудно: нужные проводки упоминаем в статье — читайте и пользуйтесь.
Что такое факторинг
Факторинг — это финансовые услуги для ИП и компаний, которые продают товары с отсрочкой платежа. В нём участвуют продавец, покупатель и финансовый агент — фактор. Он выкупает долг покупателя с комиссией, чтобы продавцу не пришлось ждать оплаты. Подробнее об этом мы писали в материале «Что такое факторинг простыми словами: суть и виды».
Как устроена услуга
Поставщик продаёт покупателю товары с отсрочкой платежа. Например, в июле Василий закупает детские рюкзаки у Игната. Отдать деньги он сможет только в конце сентября, когда продаст товары школьникам. Игнат это понимает, поэтому соглашается получить деньги позже.
Поставщик обращается к фактору. Игнату нужно финансирование, чтобы не было кассового разрыва. Он берёт деньги у фактора — банка, продаёт ему долг Василия с комиссией. Ведь ему нужно закупать материалы для новых рюкзаков и платить зарплаты швеям, это не может ждать конца сентября.
Если факторинг открытый, поставщик уведомляет дебитора, что уступил его денежный долг фактору. Теперь Василий должен выплатить деньги не Игнату, а банку. Если факторинг закрытый, уведомления нет.
Покупатель выплачивает дебиторскую задолженность фактору. А поставщик платит комиссию за услугу. Либо фактор переводит ему не 100% от суммы, а, например, 90% — забирает свою комиссию сразу. На этом факторинг заканчивается.
А что, если должник Василий поступит плохо — не заплатит фактору? Если Игнат пользовался регрессным факторингом, то ему придется самому вернуть долг банку. Если безрегрессным — деньги остаются у поставщика, в этом случае прогорает фактор. Подробнее разные виды факторинга мы рассматриваем в материале «Факторинг с регрессом и без регресса».
Как факторинг учитывается в бухгалтерии
Всё зависит от того, какая у вас роль в факторинге:
- клиента фактора — производителя или поставщика;
- покупателя, который платит с отсрочкой клиенту фактора;
- покупателя, который «занял» деньги у фактора, чтобы расплатиться с поставщиком.
Если вы клиент фактора — производитель или поставщик
Вернёмся к Игнату, который делает детские рюкзаки. Как ему оформлять факторинг? Начнем с простого: все операции, связанные с товаром, нужно проводить стандартно — так же, как если бы факторинга не было. К этому относится, например, отгрузка партии ранцев Василию.
Дальше — операции, связанные с факторингом. Большинство их них отражается проводками между счётом 51 и 76. Для проведения операций факторинга вам потребуется создать отдельный субсчёт.
Что это за счета — 51 и 76? Это бухгалтерские счета, по ним и другим проводятся операции в бухучёте. Их значение подробно расписано в Приказе Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.
Если вы покупатель и платите с отсрочкой
Что будет происходить со стороны Василия, который купил рюкзаки с отсрочкой платежа? Теперь он должен выплачивать долг не Игнату, а банку-фактору — он получит уведомление о смене кредитора. Банк вправе направлять требование о возврате долга.
Василию нужно будет отразить в проводках своего бухгалтерского учёта, что он получил от Игната рюкзаки в полном объеме и учел НДС. А потом — что выплатил деньги фактору, то есть погасил дебиторскую задолженность.
Если вы покупатель, который пользуется факторингом
Бывает и так: Василий не стал брать у продавца рюкзаков отсрочку платежа, а сам воспользовался факторингом. Фактор оплатил партию товара, Игнат получил свои деньги сразу, а Василий — забрал товар и заплатил комиссию за услугу. При этом структура сделки не поменялась: фактор так же перечислил деньги поставщику, а возвращать их будет покупатель.
Что дальше? В бухгалтерский учёт нужно добавить проводку о том, что партия рюкзаков получена, и что на балансе возникла дебиторская задолженность. Затем долг надо передать факторинговой компании и закрыть его — списать со счёта 76. А полученные деньги отразить на счёте 51.
Основные бухгалтерские записи факторинга
Бухгалтерские проводки в факторинге оформляются так же, как все остальные — в виде записей в журнале учёта хозяйственных операций. А затем их переносят на бухгалтерские счета компании.
Для производителя или поставщика
- Задолженность покупателя. Когда покупатель приобрел у вас партию товара. Задолженность — стоимость поставки. Дебет 62, кредит 90 — субсчёт «Выручка».
- Учёт НДС. Дебет 90 — субсчёт «НДС», кредит 68 — субсчёт «Расчёты по НДС».
- Уступка долга, задолженность в факторинге. Когда вы заключили договор с фактором и он должен перевести вам деньги. Дебет 76, кредит 91 — субсчёт «Прочие доходы».
- Погашение задолженности. Когда вы получили деньги от факториновой компании. Дебет 51, кредит 76.
- Списание задолженности покупателя. Когда вы получили деньги от фактора, денежные отношения с покупателем прекращаются. Дебет 91 — субсчёт «Прочие расходы», кредит 62.
- Учёт комиссии по фактoрингу без НДС. Фиксирует, что вам надо расплатиться с фактором. Дебет 91 — субсчёт «Прочие расходы», кредит 76.
- Выделение НДС из факторинговой комиссии. Дебет 19, кредит 76.
- Принятие к вычету НДС из комиссии. Дебет 68 — субсчёт «Расчёты по НДС», кредит 19.
Дополнительные проводки при регрессном факторинге для поставщика:
- Отражение на забалансовом счёте поручительства на сумму задолженности. Дебет 009.
- Списание поручительства. Когда покупатель оплачивает долг. Кредит 009.
- Возврат денег фактору. Когда покупатель не заплатил факторинговой компании. Дебет 76, кредит 51.
- Требование об оплате, выставляется покупателю. Проводка на случай, когда возникает просроченная задолженность. Дебет 76 — субсчёт «Расчёты по претензиям», кредит 76.
Дополнительные проводки при регрессном факторинге для покупателя:
- Возникновение задолженности перед поставщиком в момент приёмки товара. Дебет 41, кредит 60.
- Выделение НДС из стоимости поставки. Дебет 19, кредит 60.
- Принятие к вычету НДС из стоимости поставки. Дебет 68, кредит 19.
- Перевод задолженности с поставщика на факторинговую компанию. Эту проводку добавляют в момент получения уведомления об уступке права требования от поставщика. Дебет 60, кредит 76.
- Перечисление денег за поставку на счёт фактора. Дебет 76, кредит 51.
Для покупателя, который платит с отсрочкой
- Смена кредитора с поставщика на фактора. Дебет 60, кредит 76.
- Перечисление денег на счёт нового кредитора. Дебет 76, кредит 51.
Для покупателя, который пользуется факторингом
- Перевод кредиторской задолженности на фактора. Дебет 60, кредит 76.
- Перечисление денежного требования на адрес кредитора. Дебет 76, кредит 51.
- Операции по отражению и оплате задолженности в факторинге — пользуйтесь теми же проводками, что и поставщик.
- Дополнительная операция при договоре конфёрминга — перечисление комиссии на счёт фактора. Дебет 76, кредит 51.
Что будет, если не проводить учёт факторинга
Вести бухучёт, в том числе факторинговый, компании обязывает Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Для ИП это не обязательно, но и не запрещено.
Почему это важно? Задача бухгалтерского учета — отразить всю финансовую деятельность компании. И на её основе составить бухгалтерскую и налоговую отчетность, иначе придётся платить штрафы.
Согласно статье 120 НК РФ, если бухгалтерский учёт не вели в течение одного налогового периода, оштрафуют на 10 000 рублей. Если в течение двух и более — на 30 000. Если из-за этого компания заплатила меньше налогов в бюджет — штраф 20% от суммы недоплаты, но он не превышает 40 000 рублей.
Подведём итоги
Операции факторинга проводятся в бухгалтерском учёте так же, как другие — через дебеты и кредиты. Основная масса проходит через счета 76 и 51. Проводки зависят от вашей роли в факторинге — клиента фактора или должника, который выплачивает банку деньги. Если не проводить факторинг в бухучете, можно получить штраф.