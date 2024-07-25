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Факторинг в бухгалтерском учёте

25.07.2024
7396
7396

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Ситуация: компания продала долг поставщика фактору и получила деньги. Что делать дальше? Оформить все факторинговые операции в бухгалтерском учёте. Это не трудно: нужные проводки упоминаем в статье — читайте и пользуйтесь.

Что такое факторинг

Факторинг — это финансовые услуги для ИП и компаний, которые продают товары с отсрочкой платежа. В нём участвуют продавец, покупатель и финансовый агент — фактор. Он выкупает долг покупателя с комиссией, чтобы продавцу не пришлось ждать оплаты. Подробнее об этом мы писали в материале «Что такое факторинг простыми словами: суть и виды».

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Как устроена услуга

Поставщик продаёт покупателю товары с отсрочкой платежа. Например, в июле Василий закупает детские рюкзаки у Игната. Отдать деньги он сможет только в конце сентября, когда продаст товары школьникам. Игнат это понимает, поэтому соглашается получить деньги позже.

Поставщик обращается к фактору. Игнату нужно финансирование, чтобы не было кассового разрыва. Он берёт деньги у фактора — банка, продаёт ему долг Василия с комиссией. Ведь ему нужно закупать материалы для новых рюкзаков и платить зарплаты швеям, это не может ждать конца сентября.

Если факторинг открытый, поставщик уведомляет дебитора, что уступил его денежный долг фактору. Теперь Василий должен выплатить деньги не Игнату, а банку. Если факторинг закрытый, уведомления нет.

Покупатель выплачивает дебиторскую задолженность фактору. А поставщик платит комиссию за услугу. Либо фактор переводит ему не 100% от суммы, а, например, 90% — забирает свою комиссию сразу. На этом факторинг заканчивается.

А что, если должник Василий поступит плохо — не заплатит фактору? Если Игнат пользовался регрессным факторингом, то ему придется самому вернуть долг банку. Если безрегрессным — деньги остаются у поставщика, в этом случае прогорает фактор. Подробнее разные виды факторинга мы рассматриваем в материале «Факторинг с регрессом и без регресса».

Как факторинг учитывается в бухгалтерии

Всё зависит от того, какая у вас роль в факторинге:

  • клиента фактора — производителя или поставщика;
  • покупателя, который платит с отсрочкой клиенту фактора;
  • покупателя, который «занял» деньги у фактора, чтобы расплатиться с поставщиком.

Если вы клиент фактора — производитель или поставщик

Вернёмся к Игнату, который делает детские рюкзаки. Как ему оформлять факторинг? Начнем с простого: все операции, связанные с товаром, нужно проводить стандартно — так же, как если бы факторинга не было. К этому относится, например, отгрузка партии ранцев Василию.

Дальше — операции, связанные с факторингом. Большинство их них отражается проводками между счётом 51 и 76. Для проведения операций факторинга вам потребуется создать отдельный субсчёт. 

Что это за счета — 51 и 76? Это бухгалтерские счета, по ним и другим проводятся операции в бухучёте. Их значение подробно расписано в Приказе Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

Если вы покупатель и платите с отсрочкой

Что будет происходить со стороны Василия, который купил рюкзаки с отсрочкой платежа? Теперь он должен выплачивать долг не Игнату, а банку-фактору — он получит уведомление о смене кредитора. Банк вправе направлять требование о возврате долга.

Василию нужно будет отразить в проводках своего бухгалтерского учёта, что он получил от Игната рюкзаки в полном объеме и учел НДС. А потом — что выплатил деньги фактору, то есть погасил дебиторскую задолженность.

Если вы покупатель, который пользуется факторингом

Бывает и так: Василий не стал брать у продавца рюкзаков отсрочку платежа, а сам воспользовался факторингом. Фактор оплатил партию товара, Игнат получил свои деньги сразу, а Василий — забрал товар и заплатил комиссию за услугу. При этом структура сделки не поменялась: фактор так же перечислил деньги поставщику, а возвращать их будет покупатель.

Что дальше? В бухгалтерский учёт нужно добавить проводку о том, что партия рюкзаков получена, и что на балансе возникла дебиторская задолженность. Затем долг надо передать факторинговой компании и закрыть его — списать со счёта 76. А полученные деньги отразить на счёте 51.

Основные бухгалтерские записи факторинга

Бухгалтерские проводки в факторинге оформляются так же, как все остальные — в виде записей в журнале учёта хозяйственных операций. А затем их переносят на бухгалтерские счета компании. 

Для производителя или поставщика

  • Задолженность покупателя. Когда покупатель приобрел у вас партию товара. Задолженность — стоимость поставки. Дебет 62, кредит 90 — субсчёт «Выручка». 
  • Учёт НДС. Дебет 90 — субсчёт «НДС», кредит 68 — субсчёт «Расчёты по НДС».
  • Уступка долга, задолженность в факторинге. Когда вы заключили договор с фактором и он должен перевести вам деньги. Дебет 76, кредит 91 — субсчёт «Прочие доходы».
  • Погашение задолженности. Когда вы получили деньги от факториновой компании. Дебет 51, кредит 76.
  • Списание задолженности покупателя. Когда вы получили деньги от фактора, денежные отношения с покупателем прекращаются. Дебет 91 — субсчёт «Прочие расходы», кредит 62.
  • Учёт комиссии по фактoрингу без НДС. Фиксирует, что вам надо расплатиться с фактором. Дебет 91 — субсчёт «Прочие расходы», кредит 76.
  • Выделение НДС из факторинговой комиссии. Дебет 19, кредит 76.
  • Принятие к вычету НДС из комиссии. Дебет 68 — субсчёт «Расчёты по НДС», кредит 19.

Дополнительные проводки при регрессном факторинге для поставщика:

  • Отражение на забалансовом счёте поручительства на сумму задолженности. Дебет 009.
  • Списание поручительства. Когда покупатель оплачивает долг. Кредит 009.
  • Возврат денег фактору. Когда покупатель не заплатил факторинговой компании. Дебет 76, кредит 51.
  • Требование об оплате, выставляется покупателю. Проводка на случай, когда возникает просроченная задолженность. Дебет 76 — субсчёт «Расчёты по претензиям», кредит 76.

Дополнительные проводки при регрессном факторинге для покупателя:

  • Возникновение задолженности перед поставщиком в момент приёмки товара. Дебет 41, кредит 60.
  • Выделение НДС из стоимости поставки. Дебет 19, кредит 60.
  • Принятие к вычету НДС из стоимости поставки. Дебет 68, кредит 19.
  • Перевод задолженности с поставщика на факторинговую компанию. Эту проводку добавляют в момент получения уведомления об уступке права требования от поставщика. Дебет 60, кредит 76.
  • Перечисление денег за поставку на счёт фактора. Дебет 76, кредит 51.

Для покупателя, который платит с отсрочкой

  • Смена кредитора с поставщика на фактора. Дебет 60, кредит 76.
  • Перечисление денег на счёт нового кредитора. Дебет 76, кредит 51.

Для покупателя, который пользуется факторингом

  • Перевод кредиторской задолженности на фактора. Дебет 60, кредит 76.
  • Перечисление денежного требования на адрес кредитора. Дебет 76, кредит 51.
  • Операции по отражению и оплате задолженности в факторинге — пользуйтесь теми же проводками, что и поставщик.
  • Дополнительная операция при договоре конфёрминга — перечисление комиссии на счёт фактора. Дебет 76, кредит 51.

Что будет, если не проводить учёт факторинга

Вести бухучёт, в том числе факторинговый, компании обязывает Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Для ИП это не обязательно, но и не запрещено. 

Почему это важно? Задача бухгалтерского учета — отразить всю финансовую деятельность компании. И на её основе составить бухгалтерскую и налоговую отчетность, иначе придётся платить штрафы.

Согласно статье 120 НК РФ, если бухгалтерский учёт не вели в течение одного налогового периода, оштрафуют на 10 000 рублей. Если в течение двух и более — на 30 000. Если из-за этого компания заплатила меньше налогов в бюджет — штраф 20% от суммы недоплаты, но он не превышает 40 000 рублей.

Подведём итоги

Операции факторинга проводятся в бухгалтерском учёте так же, как другие — через дебеты и кредиты. Основная масса проходит через счета 76 и 51. Проводки зависят от вашей роли в факторинге — клиента фактора или должника, который выплачивает банку деньги. Если не проводить факторинг в бухучете, можно получить штраф. 

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Факторинг в бухгалтерском учете — Как отразить факторинг в учете — Банк Точка